Nu al meer dodelijke aanrijdingen op de fiets dan de afgelopen jaren

Het aantal mensen dat overlijdt na een aanrijding op de fiets stijgt de laatste jaren. In de eerste tien maanden van dit jaar kwamen al meer fietsers om in het verkeer dan in 2020 en 2021 in het hele jaar.

Zondagmiddag kwam het laatste bericht van een fietser die na een botsing was overleden. Een 23-jarige Bredanaar was zaterdagnacht geschept door een taxibus. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij zondag.

Deze Bredanaar was al de vijftiende fietser die dit jaar in het verkeer om het leven kwam. In 2020 kwamen in het hele jaar ‘maar’ 11 mensen om het leven op de fiets en in 2021 13 mensen.

Minder slachtoffers

Behalve een piek in 2018 en 2019 daalt het totaal aantal verkeersslachtoffers in Brabant al jaren. In 2021 vielen er 91 doden in het verkeer. In 2020 waren dat er 99. Alleen in 2013 was dat aantal nog lager (81).

Waarom het aantal fietsers dat overlijdt in het verkeer wel toeneemt, is niet duidelijk. Er zijn bijvoorbeeld in de afgelopen jaren steeds meer elektrische fietsen bij gekomen, maar of die een oorzaak zijn, wordt niet apart bijgehouden.

Auto’s zijn in de laatste jaren steeds veiliger geworden, maar fietsen niet. Die gaan steeds sneller en ook afleiding door gebruik van een telefoon is soms oorzaak van een ongeval.

Dit zijn de dodelijke ongevallen met een fiets in 2022 tot eind oktober:

(16-1): Een 21-jarige fietser die zwaargewond raakte bij een aanrijding in Hilvarenbeek is aan zijn verwondingen overleden.

(17-1): De 23-jarige fietser die zwaargewond raakte bij een aanrijding in Steenbergen, is overleden.

(25-3): Een 57-jarige fietsster komt om het leven bij een aanrijding op de Fianestraat in Bergen op Zoom.

(26-3) Een fietser overlijdt na een aanrijding met een auto op de Nieuwe Maasdijk in Heusden.

(7-5): Vrouw van 81 overleden nadat ze in Wouw op de fiets was aangereden door een camper.

(10-5): Aan de Vliertwijksestraat in Rosmalen is een fietser om het leven gekomen na een aanrijding met een auto.

(7-6): Een fietsster die eerder zwaargewond raakte bij een aanrijding in Uden, is aan haar verwondingen overleden. Het gaat om een 72-jarige vrouw uit Veghel.

(1-8): Een 90-jarige fietser uit Breda die op de Ulvenhoutselaan in Breda was aangereden door een auto, is een dag later in het ziekenhuis overleden.

(4-8): Bij een aanrijding met een vrachtwagen in Erp is komt een fietser om het leven. Het slachtoffer is een man van 77 uit Erp.

(23-8): Bij een aanrijding met een bestelbus op de Molendijk-Noord in Schijndel komt een fietser om het leven. Het gaat om een 85-jarige man uit Boxtel.

(13-9): Fietser van 49 uit Rijswijk overlijdt bij aanrijding met vrachtwagen in Giessen.

(25-9): Een 54-jarige fietser overlijdt nadat hij op het kruispunt van de Loevesteinstraat met de Mathenessestraat in Breda in botsing kwam met een auto.

(15-10): Man (73) uit Best overlijdt na val van fiets in Sint-Oedenrode

(23-10): Een fietser van 50 uit Boekel overlijdt nadat hij in Gemert met zijn racefiets frontaal op een oldtimer botste.

(30-10): Fietser van 23 overleden nadat hij in Breda op de Lunetstraat werd aangereden door een taxibusje.