112-nieuws: Vertraging door vrachtwagen met pech op A67 • Motorrijder botst met vrachtwagen en raakt gewond

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08:24 Vertraging door vrachtwagen met pech op A67 De rechterrijstrook op de A67 bij knooppunt de Hogt is rond kwart over acht vrijgegeven. Verkeer dat vanuit België naar Eindhoven ging via de A67 had maandagochtend een half uur vertraging door een vrachtwagen met motorproblemen. Lees verder Verkeer dat vanuit België naar Eindhoven ging, had een half uur vertraging (foto: Rijkswaterstaat).

06:48 Motorrijder botst met vrachtwagen en raakt gewond Een motorrijder is maandagochtend gewond geraakt in Haghorst. Het slachtoffer kwam in botsing met een vrachtwagen. Lees verder Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

05:45 Buurt boos na brand in flat, er zou vaker 'gedoe' in woning zijn Bewoners van de flat aan de Offenbachlaan in Eindhoven, waar zondagavond en brand woedde, laten weten boos te zijn op de woningbouwvereniging. Volgens hen hebben ze vaker meldingen gedaan van 'gedoe' bij het appartement waar het vuur ontstond. Het vuur begon op een balkon en sloeg al snel over naar andere woningen. Zes appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar. Lees verder Foto: Persbureau Heitink.