LIVEBLOG

112-nieuws: Man moest nog ton betalen: politie neemt voertuigen in beslag • Weer wagen in vlammen op, politie onderzoekt verband met andere autobrand

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 10:18
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
10:18

Man moest nog ton betalen: politie neemt voertuigen in beslag

De politie is dinsdagmorgen in Tilburg het huis binnengevallen van een man, die nog een ton moest betalen vanwege een veroordeling. De inval was bij een woning aan de Rossinistraat, in Tilburg-Noord. De 58-jarige bewoner is aangehouden. Bij de actie zijn onder meer vijf voertuigen en enkele duizenden euro's in beslag genomen.

Lees verder

Foto: Persbureau Heitink.
09:57

Weer wagen in vlammen op, politie onderzoekt verband met andere autobrand

Een auto is dinsdagochtend vroeg uitgebrand op een parkeerplaats aan de Appelhof in Oss. Opvallend is dat er maandagavond, aan de Verdistraat in Oss, eveneens een autobrand was. Onderzocht wordt of er een verband bestaat tussen deze twee incidenten.

Lees verder

De uitgebrande auto werd afgevoerd (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
07:56

Glas op de snelweg A58: verkeer richting Breda tijdje omgeleid

De snelweg A58 is dinsdagmorgen tussen Bergen op Zoom en Breda even helemaal dicht geweest bij knooppunt Zoomland. Er was na een ongeluk veel glas en andere rommel op de weg gekomen, zo laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.

Lees verder

Kaartje: ANWB.
07:29

Auto uitgebrand, brandstichting niet uitgesloten

Een geparkeerde auto is maandagavond volledig uitgebrand aan de Verdistraat in Oss. De politie sluit brandstichting niet uit.

Lees verder

Foto: Persbureau Heitink.
07:12

Auto botst tegen boom, bestuurder zwaargewond

Een bestuurder van een auto is maandagnacht in Hoeven zwaargewond geraakt bij een botsing tegen een boom. De wagen, waarin alleen een vrouwelijke bestuurder zat, vloog op de Roosendaalseweg uit de bocht.

Lees verder

Auto tegen boom in Hoeven (Foto: Persbureau Heitink)
