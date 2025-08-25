112-nieuws: Man moest nog ton betalen: politie neemt voertuigen in beslag • Weer wagen in vlammen op, politie onderzoekt verband met andere autobrand

10:18

De politie is dinsdagmorgen in Tilburg het huis binnengevallen van een man, die nog een ton moest betalen vanwege een veroordeling. De inval was bij een woning aan de Rossinistraat, in Tilburg-Noord. De 58-jarige bewoner is aangehouden. Bij de actie zijn onder meer vijf voertuigen en enkele duizenden euro's in beslag genomen.

