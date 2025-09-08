112-nieuws: Man in het kanaal gevonden nadat bewoner plons hoort • Automobilist raakt zwaargewond bij botsing tegen boom

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

05:54 Man in het kanaal gevonden nadat bewoner plons hoort In het kanaal aan de Goirkekanaaldijk in Tilburg hebben hulpverleners maandagavond een man gevonden. De man, die aanvankelijk werd opgemerkt door een bewoner, is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Lees verder Foto: Persbureau Heitink.