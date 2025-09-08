Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Man in het kanaal gevonden nadat bewoner plons hoort • Automobilist raakt zwaargewond bij botsing tegen boom

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 05:54
nl
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

05:54

Man in het kanaal gevonden nadat bewoner plons hoort

In het kanaal aan de Goirkekanaaldijk in Tilburg hebben hulpverleners maandagavond een man gevonden. De man, die aanvankelijk werd opgemerkt door een bewoner, is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Lees verder

Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
05:45

Automobilist raakt zwaargewond bij botsing tegen boom

Een automobilist is maandagavond ernstig gewond geraakt bij een botsing tegen een boom op de Bakelsedijk in Deurne. De man is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Lees verder

Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!