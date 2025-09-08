Advertentie
112-nieuws: Man in het kanaal gevonden nadat bewoner plons hoort • Automobilist raakt zwaargewond bij botsing tegen boom
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 05:54
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant.
05:54
Man in het kanaal gevonden nadat bewoner plons hoort
In het kanaal aan de Goirkekanaaldijk in Tilburg hebben hulpverleners maandagavond een man gevonden. De man, die aanvankelijk werd opgemerkt door een bewoner, is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
05:45
Automobilist raakt zwaargewond bij botsing tegen boom
Een automobilist is maandagavond ernstig gewond geraakt bij een botsing tegen een boom op de Bakelsedijk in Deurne. De man is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
