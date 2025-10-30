Verkiezingen: reden hertelling Uden bekend • verkenning uitgesteld

15.12

VNO-NCW Brabant Zeeland roept op tot de vorming van een stabiel middenkabinet dat snel actie onderneemt om de economie te versterken, woningbouw te versnellen en de regeldruk te verlagen. De ondernemersorganisatie benadrukt dat Nederland vastloopt in overbodige regels en stelt voor om vergunningverlening te versnellen en werkgeverslasten te verlagen om bedrijven te ondersteunen.

In Brabant wordt de verbreding van de A58 als een cruciaal project gezien, met brede steun voor het doorbreken van de stilstand. Zuid-Nederland speelt een sleutelrol in de energietransitie en de internationale concurrentiepositie, met Brabant als motor voor economische groei, dankzij innovaties in hightech en export.