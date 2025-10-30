Verkiezingen: 'SBS-debat was sleutelmoment' • PVV in Brabant de grootste

10.59

Meerdere campagneleiders noemen het SBS-debat een belangrijk sleutelmoment in de verkiezingscampagne bij de door Stichting Machiavelli georganiseerde terugblik. Het was de eerste 'confrontatie' met Geert Wilders, licht CDA-campagneleider Bart van den Brink toe.

Dat moment was uitgesteld, omdat de PVV-leider eerdere debatten bij Radio 1 en RTL had afgezegd met veiligheidszorgen als reden. Bij het SBS-debat werd Wilders van alle kanten aangevallen. Partijleiders verweten de PVV-leider dat hij als grootste partij in de coalitie niet had geleverd op migratie.

Silvio Erkens van de VVD merkte op dat bij Wilders 'het wedstrijdritme er nog niet in zat'. De andere lijsttrekkers hadden er al meerdere debatten op zitten. Ook verschenen ze regelmatig bij media, terwijl Wilders de meeste uitnodigingen afsloeg.