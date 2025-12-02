112-nieuws: Auto's botsen op elkaar in Oss • Kwajongensstreek leidt tot brandje bij asielzoekerscentrum

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

20:28 Auto's botsen op elkaar in Oss Twee auto's zijn dinsdagavond op elkaar gebotst op de Julianasingel in Oss. Het ongeval gebeurde bij de kruising met de Meidoornlaan. Lees verder

18:56 Kwajongensstreek leidt tot brandje bij asielzoekerscentrum Bij een asielzoekerscentrum in Overloon heeft dinsdagavond korte tijd brand gewoed in een van de gebouwen op het terrein. Het pand is ontruimd nadat veel rook de ruimtes introk. Lees verder

18:30 Zelfgemaakte vuurwerkbom ontploft: 14-jarige jongen ernstig gewond Een 14-jarige jongen is dinsdag aan het einde van de middag gewond geraakt nadat een zelfgemaakte vuurwerkbom is ontploft. Dat meldt een wijkagent op social media. Het ongeval gebeurde in Wijk en Aalburg. Lees verder

17:14 Amerikaanse klassieker vat vlam, autobedrijf in brand Er is brand uitgebroken bij een autobedrijf met oldtimers in Eindhoven. De brand zou zijn begonnen bij een auto die op de brug stond in het bedrijf aan de Gabriel Metsulaan. Lees verder

17:00 Reeks aanslagen op grillroom: man (31) opgepakt Een 31-jarige man uit Tiel is dinsdag opgepakt omdat hij ervan wordt verdacht dat hij geschoten heeft op een grillroom in Roosendaal. Op de grillroom werden sinds mei meerdere aanslagen gepleegd. Lees verder

16:15 Illegaal seksbedrijf opgedoekt, gemeente sluit huis Een huis aan de Spuilaan in Oudenbosch is door de gemeente Halderberge voor vier weken gesloten. Vanuit het huis werd overlast ervaren, onder meer doordat er illegaal een seksbedrijf werd gerund. Lees verder

15:35 Brandweer rukt uit na melding lekkende goederentrein Een goederentrein is dinsdagmiddag stilgezet op het spoor bij de Slingerweg in Breda. De brandweer heeft onderzoek gedaan omdat er mogelijk een lekkage zou zijn in een van de containers die een goederentrein vervoert. Lees verder

13:47 Drugslab en flakka ontdekt op camping in Schijf, twee mannen opgepakt In het huis op camping De Witte Plas in Schijf waar de politie maandag binnenviel, is een werkend drugslab ontdekt waar flakka werd gemaakt. Dat meldt de politie dinsdag. Twee mannen van 32 en 36 jaar uit Sint Willebrord zijn aangehouden. Lees verder

12:34 Brand achter in een tuin in Breda De brandweer is dinsdagochtend opgeroepen voor brand in een tuin aan de Scheldestraat in Breda. De brand woedde achter in de tuin van het pand en was snel onder controle. Lees verder

12:07 Taxichauffeurs onder invloed van alcohol en drugs betrapt bij controle Bij een controle in de binnenstad van Breda zijn zaterdagavond twee taxichauffeurs betrapt die onder invloed reden. Een chauffeur was onder invloed van alcohol. De andere was onder invloed van drugs, zo maakte de politie dinsdag bekend. Bij de controle van de politie en gemeente gericht op taxichauffeurs zijn ook andere bekeuringen uitgeschreven en overtredingen geconstateerd. Lees verder

11:49 Crash tegen boom: mannen (22 en 23) vechten voor hun leven Twee mannen van 22 en 23 jaar uit België vechten in het ziekenhuis voor hun leven, nadat ze maandagavond tegen een boom crashten op de A2 bij Eindhoven. Dat laat de politie dinsdag weten. Lees verder

11:29 Fiets in het bos bij Deurne verdwenen, politie staakt zoektocht De zoektocht naar een persoon in het bos bij de Helmondseweg in Deurne is dinsdagochtend niet meer verder gegaan. Dit nadat de fiets die maandagavond in het bos werd gevonden, dinsdagochtend was verdwenen. De politie en brandweer zochten maandag na de vondst van de fiets urenlang in het bos. Bij de fiets lagen ook kleren. Lees verder

09:19 Naakte man met vuurwapen na zoektocht aangehouden in Sint Willebrord Een naakte man met een vuurwapen heeft de gemoederen dinsdagochtend flink beziggehouden in Sint Willebrord. De politie ontving meerdere meldingen over de man en startte een zoektocht. Lees verder

08:51 Flinke vertraging op A4 bij Bergen op Zoom na ongeluk Een ongeluk op de A4 bij Bergen op Zoom-Zuid zorgde dinsdagochtend voor veel vertraging. Op het hoogtepunt van de file moesten automobilisten rekening houden met een uur extra reistijd richting Antwerpen. De linkerrijstrook was een tijdje dicht, maar werd rond negen uur vrijgegeven. De vertraging begon toen langzaam af te nemen. Lees verder

08:44 Auto in brand op A58 richting Bergen op Zoom Op de A58 tussen Roosendaal en knooppunt Zoomland stond dinsdagochtend een auto in brand. De rechterrijstrook was een tijdje dicht, maar werd rond negen uur vrijgegeven. Lees verder

08:33 Vertraging op A67 bij Someren door vrachtwagen met pech Een vrachtwagen met pech is dinsdagochtend gestrand op de A67 bij Someren. Automobilisten richting Venlo hadden op het hoogtepunt zo'n half uur vertraging. Lees verder

08:12 Auto belandt in weiland in Lith, bestuurder gewond naar het ziekenhuis Een auto is dinsdagochtend van de weg geraakt en in een weiland beland aan de Gewandeweg in Lith. De bestuurder raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De auto liep behoorlijke schade op bij het eenzijdige ongeluk. Lees verder

07:46 Onder invloed van coke achter het stuur, stel opnieuw betrapt Een stel is in Son en Breugel voor de tweede keer in korte tijd betrapt op het gebruik van cocaïne in de auto. De politie heeft maandagavond de auto van het koppel in beslag genomen. De 43-jarige man is aangehouden. Lees verder

06:17 Fiets gevonden in bos bij Deurne, politie start zoekactie De politie en de brandweer hebben maandagavond en -nacht uren naar iemand gezocht in het bos bij Deurne. Er werd niemand gevonden. De zoekactie werd gestart nadat er maandagavond een fiets werd gevonden op de Helmondseweg. Lees verder

06:03 Schuurtje uitgebrand in Putte, ook auto verwoest Een schuur is maandagnacht volledig uitgebrand aan de Antwerpsestraat in Putte. In de schuur stond een auto. Ook die is volledig verwoest. Lees verder