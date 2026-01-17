112-nieuws: Uitslaande woningbrand in Tilburg, blusvoertuigen en hoogwerker onderweg • Automobilist rijdt door na aanrijding, man meldt zich 's avonds bij politie

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

11:39 Uitslaande woningbrand in Tilburg, blusvoertuigen en hoogwerker onderweg Er is brand uitgebroken in een huis aan de Leharstraat in Tilburg. De brand is uitslaand. Er is nog niet bekend waardoor de brand is ontstaan. Lees verder

09:36 Automobilist rijdt door na aanrijding, man meldt zich 's avonds bij politie Een 20-jarige man heeft zich bij de politie gemeld na de aanrijding die vrijdagavond plaatsvond in de Gagelboslaan in Bergen op Zoom. Hierbij raakte een voetganger gewond. Lees verder

09:18 Fatbiker rijdt op linkerrijstrook A2, politie haalt haar van de weg Een fatbiker veroorzaakte zaterdagochtend een levensgevaarlijke situatie op de A2 bij Eindhoven. Zij reed daar op de linkerrijstrook. Lees verder

07:49 Brand in appartementencomplex in Helmond, alarm wekt bewoners In een appartementencomplex aan de Kerkstraat-Zuid in Helmond werd rond kwart over zes zaterdagochtend brand ontdekt. Omdat het alarmsysteem afging, stonden de aanwezige bewoners al buiten voordat de brandweer aankwam. Lees verder

07:17 Neergestoken man gevonden bij bushalte Wagenberg, traumaheli opgeroepen Bij een bushalte aan de Brandestraat in Wagenberg is rond kwart over zes zaterdagochtend een gewonde man gevonden. Volgens de politie is het slachtoffer neergestoken. Lees verder

06:20 Hardrijder is rijbewijs kwijt nadat hij topsnelheid auto test bij Rosmalen Een automobilist moest vrijdagavond zijn rijbewijs inleveren bij agenten van de verkeerspolitie Oost-Brabant. De 30-jarige Hagenaar werd betrapt terwijl hij met een snelheid van bijna 200 kilometer per uur door een gebied bij Rosmalen reed waar 100 kilometer per uur het maximum is. Lees verder

06:05 Politie laat jeugd die winkels bekogelden met eieren eigen rotzooi opruimen Jongeren bekogelden donderdag en vrijdag ruiten en borden van winkels in Geldrop met eieren. De situatie was dusdanig dat door meerdere mensen de politie werd gebeld. Agenten hielden de verdachten in de wijk aan. Lees verder

05:54 Mannen zwaargewond bij steekpartij na uit de hand gelopen caféruzie Twee mannen zijn vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een steekpartij aan de Blaarthemseweg in Eindhoven. Er zijn twee verdachten van 48 en 46 jaar aangehouden. Zowel de daders als de slachtoffers raakten gewond. Lees verder