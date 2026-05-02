Peter Gillis: van ‘selfmade miljonair’ tot vaste gast in de rechtbank

Belastingfraude, partnergeweld, sluiting van parken, megaboetes en gevangenisstraf. Al jarenlang beheerst campingbaas en realityster Peter Gillis (64) het nieuws. Komende week is het D-Day voor Gillis: de rechter doet uitspraak in weer een belastingzaak én de vermeende mishandeling van Nicol Kremers. Maar wie is Peter Gillis? Een portret van een inmiddels omstreden ondernemer.

Peter Paul Jacques Gillis werd geboren op 20 maart 1962 in Rijen. Hij komt uit een gezin waar ze het thuis niet breed hadden. Zijn ouders hadden een camping in Rijen. “Het was altijd hard werken. Ik ben echt groot geworden op de camping”, zei Peter eerder tegen Omroep Brabant. “De belangrijkste les die ik geleerd heb is ‘niet stilzitten, snel eten’.” Eerste vakantiepark

Bijna werd Peter slager, zijn vader wilde namelijk dat hij een 'echte baan' zou krijgen. Maar Gillis koos toch voor de vakantiewereld. En dat ging niet vanzelf. Gillis verkondigt graag dat hij een ‘selfmade miljonair’ is. In 1986 maakt hij zijn eerste grote klapper. Peter was toen 24 en samen met zijn broer en zus kocht hij voor 4,25 miljoen gulden een vakantiepark in Asten. Dat geld had hij zelf niet, maar leende hij bij de bank.

Binnen een jaar koopt hij zijn broer en zus uit en gaat Peter alleen verder. Park Prinsenmeer is de start van Oostappen Groep Vakantieparken, op het hoogtepunt bezit hij elf parken in België en Nederland. In 2020 vertelt Gillis trots dat hij met zijn parken 50.000 mensen tegelijkertijd kan huisvesten. ‘Massa is Kassa’ is het motto van Peter Gillis. Is het niet met vakantiegasten, dan wel met arbeidsmigranten of vluchtelingen. In België levert hem dat nog altijd miljoenen op. Maar in Nederland levert dat vooral gedoe, rechtszaken en boetes op. 'Grote teddybeer'

Zakenblad Quote schat zijn vermogen in 2019 op 85 miljoen euro en dat is niet genoeg voor een plekje op de rijkenlijst Quote 500. Onterecht, vindt Gillis en hij belt met het blad. Gillis vindt dat hij bij de rijkste vijfhonderd Nederlanders hoort en dat iedereen dat mag weten. "Ik heb me m’n hele leven kapot gewerkt om zover te komen, snap je?", zegt Gillis daarover. Tegelijkertijd besluit SBS een realitysoap te maken rondom de campingbaas, zijn kinderen en zijn vriendin Nicol Kremers. “Peter is een grote teddybeer. Een harde buitenkant en een zachte binnenkant”, zei Nicol destijds. Dat zal later helemaal veranderen.

FIOD-inval, begin van het einde

Nog voor de start van de SBS-serie gaat het mis voor Peter Gillis. Op 21 mei 2019 valt de FIOD met tweehonderd mensen op acht locaties binnen. Op onder andere het hoofdkantoor in Asten en parken in Kaatsheuvel, Valkenswaard en Ommel wordt alles doorzocht en de complete administratie wordt in beslag genomen. Zes jaar later krijgt Gillis een jaar celstraf opgelegd voor grootschalige belastingfraude. Peter Gillis wordt door de rechtbank gezien als 'de aansturende kracht achter de fraude'. Hij is veroordeeld voor onder andere het zwart verhuren van chalets, het vernietigen van administratie en het niet doen van belastingaangifte. Parken dicht, Gillis vertrekt uit Nederland

De inval in 2019 zorgt ervoor dat gemeentes kritisch gaan kijken naar de vergunningen van de vakantieparken van Gillis. Er bestaan grote zorgen dat de ondernemer de parken gebruikt voor criminele activiteiten. Zo zou er sprake zijn van fraude, valsheid in geschrifte, verboden wapenbezit en illegaal huisvesten.

Het dieptepunt voor Gillis is in september 2024 als zijn eerste park, Prinsenmeer, dicht moet. “Dit is toch mijn kindje”, vertelt Gillis. Vakantiegasten zijn al bijna een jaar niet welkom, maar ook de vaste gasten moeten het park verlaten. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Gillis sluit de voorzieningen af en stapt naar de rechter om de laatste bewoners weg te krijgen.

Op bijna alle parken van Gillis worden vergunningen ingetrokken en worden de deuren gesloten. Rechtszaak na rechtszaak wordt gevoerd. “Nederland is voor mij wel klaar, ik ga over de grens kijken”, concludeert Gillis. In februari 2025 verkoopt hij zijn negen Nederlandse parken voor 185 miljoen euro. “Het gaat je natuurlijk aan je hart. Ik heb ze allemaal zelf gekocht, uitgebreid en opgeknapt.” Maar… de koper van de parken betaalt niet. Gillis stapt naar de rechter, krijgt gelijk, maar daarmee is het geld nog niet binnen. Ruim een jaar later is Peter Gillis druk op zoek naar andere kopers. Hij heeft die 185 miljoen namelijk nodig voor nieuwe vakantieparken in Kroatië. Dwangsommen, boetes en gevangenisstraf

De lijst van rechtszaken tegen Gillis en Gillis tegen overheden is bijna niet bij te houden. De ondernemer zit soms meerdere keren per week voor de rechter. Een dwangsom van 300.000 euro voor illegale arbeidsmigranten in Kaatsheuvel, 1 miljoen euro voor zijn park in Baarlo, 2,5 miljoen euro voor belastingontduiking, 500.000 euro voor zijn park in Ommel en ga zo maar door.

En daar komen nu mogelijk twee gevangenisstraffen bij. Eentje voor grootschalige belastingfraude waar hij eerder een jaar cel voor kreeg maar tegen in hoger beroep ging. En nu ligt er een eis van 18 maanden celstraf en bijna 1,4 miljoen euro boete voor opnieuw het niet op tijd doen van belastingaangifte. Al acht jaar lang zou Gillis niet volledig of op tijd zijn belastingaangifte doen. De belastingdienst wordt daarmee voor miljoenen gedupeerd en volgens justitie ondermijnt Gillis daarmee de Nederlandse samenleving. Gezondheid belangrijker

Als je aan Peter Gillis vraagt wat hij nou echt belangrijk vindt, is zijn antwoord steevast ‘gezondheid’. Zelf belandt hij in maart 2022 in het ziekenhuis. Een combinatie van een te hoge bloedsuikerspiegel, stress en ‘misschien iets te zwaar’ zorgen ervoor dat Gillis met loeiende sirenes naar het ziekenhuis wordt gebracht. Niks ernstigs blijkt achteraf, toch is het wel een signaal dat de ‘teddybeer’ moet afvallen. In de zomer van 2024 slaat het noodlot toe voor zijn zoon Mark Gillis. Door een verwaarloosde longontsteking belandt hij in het ziekenhuis en ligt hij zeventien dagen in coma. “De artsen probeerden hem in leven te houden, maar het ging gewoon superslecht. We hadden al afscheid genomen van Mark”, blikt Peter Gillis terug. “Zo werd er gesproken over begraven en cremeren.” Langdurige mishandeling

Inmiddels is Peter Gillis al een aantal jaar samen met Wendy van Hout. Tot 2023 stond Nicol Kremers (36) bijna vijf jaar lang aan de zijde van de campingbaas. In die tijd zou Gillis zijn partner langdurig hebben mishandeld. “Dit raakt mij heel erg. Dat andere is zakelijk, maar dit is privé”, zegt Gillis daarover.

Zo verklaarde Kremers over een bijtwond op haar hand na een ergernis over een gemeente en over het krassen met een pen in haar been omdat het eten niet lekker was. Ook zou Gillis een oorbel uit haar oor hebben getrokken, zijn ex tien keer tegen een muur hebben geduwd, wat zorgde voor bloed uit de mond en gebeten hebben in de neus en rug. 140 uur werkstraf hangt er boven het hoofd van Gillis. Hij ontkent overigens elke beschuldiging. In buitenland ook omstreden

Ook in België is Gillis niet van onbesproken gedrag. Zo besloot de rechtbank in Hasselt in 2023 dat hij een illegaal gebouwde villa in Lommel moet afbreken. In het vonnis wordt gesproken van 'asociaal gedrag, gemakzucht en pure onverschilligheid'. En op dit moment doet de Belgische politie onderzoek naar een bedreiging in opdracht van Gillis. En in Kroatië, waar Gillis verder wil, zijn ze nog niet te spreken over de plannen van de campingbaas. Vergunningen zijn daar nog niet rond, plannen blijken te ambitieus en tegen lokale regels in te gaan én een hotel dat Gillis in zijn plannen heeft getekend is van een onderneemster die helemaal niet van plan is haar hotel te verkopen. Schuld altijd bij een ander

Justitie is inmiddels wel klaar met Peter Gillis en zijn houding. Dat bleek onder andere in de mishandelingszaak. “Bij alle feiten valt op dat verdachte weinig verantwoordelijkheid neemt voor zijn gedrag”, zei de officier. “Die opstelling spreekt niet voor verdachte. Het ligt nooit aan hem, altijd aan een ander.” Dat was zo bij de illegale villa in Lommel. “Ik ben op het verkeerde been gezet door de architect. En ik rekende erop dat het met de vergunning wel goed zou komen.” Dat is ook zo bij de belastingzaken. “Het komt door de FIOD-inval dat ik geen aangifte kon doen. De accountant was weggelopen. Ik heb iedereen achter zijn broek gezeten.” En dat is zo bij elke rechtszaak. “In 2017 is vastgelegd dat Petertje een strafblad moet krijgen en daar doen ze nu alles aan. Linksom of rechtsom.”