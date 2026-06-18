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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Vrouw doet zich voor als agent en besteelt ouder echtpaar in Prinsenbeek | Vrouw (86) werd huis ingetrokken door overvaller op landgoed Wielewaal

Vandaag om 14:43

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

14:43

Vrouw doet zich voor als agent en besteelt ouder echtpaar in Prinsenbeek

In Prinsenbeek is donderdagmiddag een nepagent actief. De vrouw belde aan bij het huis van een ouder echtpaar aan de Neelstraat in Prinsenbeek. 

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13:05

Vrouw (86) werd huis ingetrokken door overvaller op landgoed Wielewaal

Het slachtoffer van een overval op een huis op Landgoed De Wielewaal in Eindhoven woensdagavond is een 86-jarige vrouw. De vrouw werd door een man haar huis ingetrokken. De verdachte, een 33-jarige Eindhovenaar, werd later opgepakt.

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11:50

Inval bij PostNL-punt Breda was onderzoek naar fraude, meerdere arrestaties

De FIOD-inval bij een PostNL-afhaalpunt in Breda vorige maand had te maken met een onderzoek naar belastingfraude en oplichting. Dat heeft de FIOD donderdagochtend bekendgemaakt. In het onderzoek werd ook een gebouw in Tilburg doorzocht.

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10:35

Weer is er ingebroken in de brandweerkazerne in Haps

Opnieuw is er in Haps ingebroken bij de brandweerkazerne. Er zijn woensdagnacht meerdere spullen van de brandweer meegenomen, maar wat precies is niet bekend. 

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09:18

Canta en auto botsen op elkaar in Dorst

Een Canta en een auto zijn donderdagochtend op elkaar gebotst op de Rijksweg in Dorst.

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08:58

Explosieven in toekomstig azc Nuenen zijn echt, EOD komt in actie

Er zijn donderdagochtend explosieven gevonden in een gebouw aan de Pastoorsmast in Nuenen. In het pand komt deze zomer een asielzoekerscentrum. Het zou gaan om een vuurwerkmortier en een pijpbom, meldt de politie ter plaatse. 

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08:57

Busjes botsen op elkaar in Zeeland, aanhanger lekt vloeistof

Twee bestelbusjes zijn donderdagochtend op elkaar gebotst op de Boekelsedijk in Zeeland. Een van de bestelbussen reed met een aanhanger die vloeistof vervoerde.

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05:42

Auto knalt tegen twee bomen in Bakel, brandweer moet bestuurder bevrijden

Een automobilist raakte woensdagnacht van de weg op de Oldert in Bakel. De man raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

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05:34

Scooter meters meegesleurd door auto in Dorst, bestuurder gewond

Een scooterrijder werd woensdagavond geschept door een auto op de Spoorstraat in Dorst. De scooter werd meters meegesleurd door de auto. De man moest worden nagekeken door ambulancepersoneel.

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