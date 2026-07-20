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LIVE 112-nieuws | Deel appartementencomplex Den Bosch ontruimd vanwege brand, man aangehouden

Vandaag om 05:28

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Redactie

Liveblog

05:28

Deel appartementencomplex Den Bosch ontruimd vanwege brand, man aangehouden

In een appartement aan de Noordwal in Den Bosch is zondagavond brand gesticht. De politie hield kort na de brand een verdachte aan.

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