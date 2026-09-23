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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Opnieuw auto uitgebrand bij chaletpark | Auto op zijn kant na botsing op beruchte kruising

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

05:54

Opnieuw auto uitgebrand bij chaletpark

Een auto is rond drie uur 's nachts aan het Nuijeneind in Bakel uitgebrand. De oorzaak is nog onbekend, maar in een weiland tegenover de brandende auto vond de politie wel iets dat leek op een brandend kannetje. 

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05:43

Auto op zijn kant na botsing op beruchte kruising

Door een aanrijding bij de kruising van de Ringbaan West met de Baroniebaan in Tilburg, is een auto op zijn kant terechtgekomen. De brandweer heeft de inzittende vrouw uit haar auto bevrijd. 

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05:34

Auto uitgebrand, bestuurder had auto geleend

Een auto is dinsdagnacht uitgebrand aan de Eindhovenseweg in Valkenswaard. Het vuur was moeilijk te blussen vanwege een kapotte benzinetank. De bestuurder had het voertuig van iemand geleend. 

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05:21

Zwaar ongeval tussen auto en busje

Een auto en een bestelbus zijn dinsdagavond laat op elkaar gebotst op de Lunetstraat in Breda. Beide voertuigen raakten daarbij zwaar beschadigd en de weg lag bezaaid met brokstukken. Een persoon is per ambulance, onder begeleiding van de politie, overgebracht naar het ziekenhuis.

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