LIVE 112-nieuws | Opnieuw auto uitgebrand bij chaletpark | Auto op zijn kant na botsing op beruchte kruising

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

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05:54 Opnieuw auto uitgebrand bij chaletpark Een auto is rond drie uur 's nachts aan het Nuijeneind in Bakel uitgebrand. De oorzaak is nog onbekend, maar in een weiland tegenover de brandende auto vond de politie wel iets dat leek op een brandend kannetje. Lees verder

05:43 Auto op zijn kant na botsing op beruchte kruising Door een aanrijding bij de kruising van de Ringbaan West met de Baroniebaan in Tilburg, is een auto op zijn kant terechtgekomen. De brandweer heeft de inzittende vrouw uit haar auto bevrijd. Lees verder

05:34 Auto uitgebrand, bestuurder had auto geleend Een auto is dinsdagnacht uitgebrand aan de Eindhovenseweg in Valkenswaard. Het vuur was moeilijk te blussen vanwege een kapotte benzinetank. De bestuurder had het voertuig van iemand geleend. Lees verder