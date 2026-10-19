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LIVE 112-nieuws | Brand in bedrijfsverzamelgebouw in Nieuwkuijk, eigenaar aangehouden | Ongeluk met gevaarlijke stoffen in huis Helmond, bewoner naar ziekenhuis
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Liveblog
05:39
Brand in bedrijfsverzamelgebouw in Nieuwkuijk, eigenaar aangehouden
In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Venbroekstraat in Nieuwkuijk heeft zondagavond brand gewoed. Het kostte de hulpdiensten de nodige tijd om de vuurhaard te vinden. De eigenaar van het gebouw is door de politie aangehouden vanwege het belemmeren van de hulpdiensten.
05:30
Ongeluk met gevaarlijke stoffen in huis Helmond, bewoner naar ziekenhuis
Politie en brandweer zijn rond twee uur zondagnacht met meerdere auto's uitgerukt naar de Broekwal in Helmond nadat daar in een huis een ongeluk had plaatsgevonden met gevaarlijke stoffen.
05:24
Overval horecazaak in Tilburg, dader ervandoor
De politie heeft zondagavond onderzoek gedaan in de Thomas van Aquinostraat in Tilburg na een melding dat daar een overval had plaatsgevonden bij een horecazaak. De verdachte ging ervandoor.
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