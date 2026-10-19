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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Brand in bedrijfsverzamelgebouw in Nieuwkuijk, eigenaar aangehouden | Ongeluk met gevaarlijke stoffen in huis Helmond, bewoner naar ziekenhuis

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

05:39

Brand in bedrijfsverzamelgebouw in Nieuwkuijk, eigenaar aangehouden

In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Venbroekstraat in Nieuwkuijk heeft zondagavond brand gewoed. Het kostte de hulpdiensten de nodige tijd om de vuurhaard te vinden. De eigenaar van het gebouw is door de politie aangehouden vanwege het belemmeren van de hulpdiensten.

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05:30

Ongeluk met gevaarlijke stoffen in huis Helmond, bewoner naar ziekenhuis

Politie en brandweer zijn rond twee uur zondagnacht met meerdere auto's uitgerukt naar de Broekwal in Helmond nadat daar in een huis een ongeluk had plaatsgevonden met gevaarlijke stoffen.

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05:24

Overval horecazaak in Tilburg, dader ervandoor

De politie heeft zondagavond onderzoek gedaan in de Thomas van Aquinostraat in Tilburg na een melding dat daar een overval had plaatsgevonden bij een horecazaak. De verdachte ging ervandoor.  

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