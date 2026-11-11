Nieuwe prins voor Kruikenstad, stad is vol, pleinen gesloten

20:31

Bram van Dun (45) is de nieuwe Prins van Kruikenstad. Voor Prins Bram d’n Irste is de cirkel daarmee rond. Zijn vader werd precies twintig jaar geleden ook al prins van Kruikenstad. Zijn beste vriend Gijs van de Griendt (49) is zijn adjudant.

"Lieve kruiken en kruikinnen, hier heb ik maanden op gewacht", zei hij vlak na de bekendmaking. "Gisteren was Tilburg nog Tilburg, maar vandaag niet meer. Vandaag zijn we samen Groen-Oranje."