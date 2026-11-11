Nieuwe prins voor Kruikenstad, stad is vol, pleinen gesloten
Het is de Elfde van de Elfde! In onze hele provincie wordt vandaag het carnavalsseizoen ingeluid: van Kruikenstad tot Lampegat wordt de polonaise gelopen. In dit liveblog hielden we je de hele dag op de hoogte.
Liveblog
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Dit was de Elfde van de Elfde. De eerste polonaises zijn gelopen, bekers bier zijn geheven en daarmee is het carnavalsseizoen officieel geopend. Tot de volgende keer!
Kruikenstad is vol
Kruikenstad is vol. Sommige feestpleinen- en straten zijn afgesloten, meldt de gemeente Tilburg. "Voor wie nog niet begonnen is met feesten in de stad, raden we aan de carnavalskriebels te bewaren voor volgend jaar."
Bram van Dun Prins van Kruikenstad
Bram van Dun (45) is de nieuwe Prins van Kruikenstad. Voor Prins Bram d’n Irste is de cirkel daarmee rond. Zijn vader werd precies twintig jaar geleden ook al prins van Kruikenstad. Zijn beste vriend Gijs van de Griendt (49) is zijn adjudant.
"Lieve kruiken en kruikinnen, hier heb ik maanden op gewacht", zei hij vlak na de bekendmaking. "Gisteren was Tilburg nog Tilburg, maar vandaag niet meer. Vandaag zijn we samen Groen-Oranje."
Drukte bij De Heuvel in Tilburg
Het is druk op De Heuvel in Tilburg. Om elf over acht wordt bekend gemaakt wie de nieuwe prins van Kruikenstad is.
Sanne komt helemaal uit Portugal voor carnaval
Rianne kan de toiletrij skippen met haar toiletpas
We mopperen allemaal wel eens als we nodig naar de wc moeten en we in een lange rij moeten aansluiten. Maar terwijl we mopperen, beseffen we niet dat er mensen zijn bij wie wachten eigenlijk niet eens een optie is. En precies daar wil Rianne Meersschaert uit Breda verandering in brengen. Door haar MS kan ze haar plas niet goed ophouden. "Soms word ik boos op mensen en dan schrikken ze", vertelt ze.
Groot en kleurrijk feest op de Grote Markt van Breda
Merel wint Carnaval van je Leven na heftige periode
Bovensloters voelen zich tijdens 11-11 helemaal thuis in Brabant
Als je dacht dat onze provincie vandaag vol staat met alleen maar Brabanders, dan heb je het mis. Neem bijvoorbeeld vrienden Michel, Paul en Erwin. Zij verlieten de Randstad om in Den Bosch 11-11 te vieren. Of Emma uit Arnhem en Fabiënne uit Vlaardingen, die in Den Bosch studeren.
Lees hier het hele verhaal.
In Kielegat is het feest nog steeds in volle gang!
Een grote tent en veel artiesten in Uden! Bekijk hier het feest terug
Bingooo! Gezellige liedjes tijdens carnavalsbingo in Kruikenstad
In Tilburg was er de Elf-elf Kruikenbingo. Geen gewone bingo, maar een speciale carnavalsbingo inclusief carnavalsmuziek, prijzen en gezelligheid. Zo’n duizend mensen hebben zich ervoor aangemeld.
Bij een man gaat de bingo nog niet zo goed. “Ik heb er pas een.” Maar valsspelen, dat gaat hij niet doen. “Dan moet ik zingen, dat gaat niet.” Bij een andere deelnemer liep het goed, tot één nummer. “Ik had tot nu toe alles nog, maar deze niet. We blijven het proberen.”
Piusplein en Stadhuisstraat in Tilburg vol
Gemeente Tilburg laat weten dat het erg druk is in de stad. "Vooral op het Piusplein en in de Stadhuisstraat is er momenteel geen ruimte meer voor extra bezoekers. Wijk daarom uit naar andere plekken in de stad. Daar is meer ruimte om volop carnaval te vieren."
Werken met Elfde van de Elfde? Eg nie!
Deze carnavalsliefhebber heeft zijn cateringbedrijf vanwege de Elfde van de Elfde gesloten. Zijn bedrijf is twee dagen dicht. “De Elfde van de Elfde moet altijd gevierd worden. Het is de start van carnaval”, zegt hij. “Daar moet iedereen een beetje bij stilstaan en een klein beetje voor opofferen.” Daarom heeft hij besloten om zijn bedrijf voor twee dagen plat te leggen. “Ik ga lekker feesten, lekker gas geven." En daarna ook... lekker bijkomen.
Bijna net zo gaaf als feesten: militairen abseilen van het Provinciehuis
De aftrap van het carnavalsseizoen is misschien hartstikke spannend voor veel Oeteldonkers, Kruiken en Ossen. Wie vandaag ook met een kloppend hart aftelden, waren de mannen en vrouwen van het eerste peloton van 414 CBRN van defensie. Zij stonden op het topje van het Brabantse provinciehuis, in volledig militair uniform en daalden af.
"Het is een goede oefening om mentale en fysieke grenzen te verleggen en te oefenen met het presteren onder druk", vertelt Sergeant-majoor Nick van de 13 Lichte Brigade. Er werd enthousiast gereageerd op de actie, al hadden sommige militairen stiekem ook graag tussen de Oeteldonkse feestvierders gelopen, geeft Nick toe.
Massaal speuren naar kielen en pekskes op Marktplaats
Het is nog 89 dagen tot carnaval, maar met de start van het seizoen kan de voorpret beginnen. Het perfecte pekske moet bij elkaar worden gezocht en dat gebeurt niet alleen in carnavalswinkels. Het aantal zoekopdrachten op Marktplaats naar carnavalskleding, steken en poppen voor op wagens steeg explosief.
Tussen oktober en Elf november steeg het aantal zoekopdrachten naar 'carnavalskleding voor dames' met 504 procent. De cijfers van de handelswebsite laten zien dat ook de carnavalsjas populair is (271 procent). Ook naar 'carnavalspakken loopgroep' werd massaal gezocht, veel mensen zoeken ook een 'steek voor heren' en zelfs tweedehands carnavalspoppen zijn tweedehands gewild. Er worden zelfs naar hele 'carnavalswagens' gezocht op Marktplaats: op de term ‘carnavalswagen’ werd in oktober 41.932 keer gezocht.
Van waor komde gij?!
Wie deze vier feestvierders door de straten van Kruikenstad ziet lopen, zou het niet verwachten, maar ze komen helemaal uit Leeuwarden! De vrienden zijn gekleed in de Kruikenstadse kleuren. "Ja, we hebben ons goed voorbereid", zegt één van hen trots. Ze zaten al erg vroeg in de trein om zo veel mogelijk van het feestje mee te maken. "We zijn hier al sinds acht uur 's ochtends! Maar we staan er nog", zegt hij lachend. “Ik drink hier al vier jaar in en het is altijd gezellig."
Ondanks de regen volle pleinen in Kruikenstad
Ondanks dat de nieuwe Prins van Kruikenstad pas om 20:11 uur bekend wordt gemaakt, staan er al heel wat mensen voor het podium op De Heuvel te wachten. Ook het slechte weer mocht de pret niet drukken.
50.000 mensen in Oeteldonk
In Den Bosch waren er rond kwart over vier zo'n 50.000 mensen op de been, schat een woordvoerder van de gemeente. "Het beeld tot nu toe is dat het gezellig druk is."
In Eindhoven, Lampegat, is er woensdag maar één plein met kroegen ingericht voor de opening van het carnavalsseizoen. Een woordvoerder van de gemeente verwacht dat heter rustig blijft en dat de meeste mensen naar Den Bosch trekken.
Fijn feestje hoor! Ook in Kielegat wordt massaal 11-11 gevierd
Roggebrood met zult en dansen rond een geit, dit zijn elf bijzondere 11-11-tradities
We hebben in al die jaren aardig wat bijzondere tradities en gebruiken verzameld om de aftrap van carnaval met elkaar te vieren. In dit artikel lees je er alles over.
Voor het eerst Elf Elf in Schaijk is 'een groot succes'
Voor het eerst wordt de Elfde van de Elfde groots gevierd in Schaijk. In een rood-blauwe feesttent op het plein vieren zo’n 700 carnavalsvierders de aftrap van het nieuwe carnavalsseizoen. "We willen graag de jeugd en iedereen bij elkaar houden. Daarom hebben we gezegd: we gaan het hier beter, mooier en groter doen", vertelt Jeroen van Zuilen, voorzitter van Stichting Carnaval de Moeslander.
Hier lees je het hele verhaal.
HEMA-worsten vliegen je om de oren in Ossekoppenrijk
Een nieuwe carnavalstraditie is geboren in Ossekoppenrijk! HEMA-worsten vliegen je om de oren tijdens het worstemikken. Deelnemers proberen punten te scoren door worsten door gaten in een banner te gooien, en dat is een stúk moeilijker dan je denkt. De splinternieuwe traditie is bedacht met een knipoog naar de Osse geschiedenis als rookworstenstad. De hoofdprijs? Een jaar lang gratis HEMA-worsten én een heuse rookworstenbeker. Wie wil dat nou niet?! Er wordt tot 23.00 fel gestreden in Ossekoppenrijk (Oss).
Hier lees je het hele verhaal.
Schaijkenaren over de eerste Elf Elf op 11-11
Met het eerste Elf Elf feestje in Schaijk op 11-11 zelf hoopt de organisatie vooral de mensen uit het eigen dorp een mooi feestje te geven. Én daarmee zeker de jongeren in het dorp te houden.
Veul Gère maakt feest in Kruikenstad
In Tilburg is het volle bak in de Stadhuisstraat, waar Veul Gère de sterren van de hemel zingt.
De Oetelkast bij café De Graven van Leuven
De eigenaar van kroeg De Graven van Leuven in Den Bosch bedacht een Oetelkast, speciaal voor mensen die blikjes drinken bij zich hebben en die koud willen houden. Een carnavalsvierster staat vlak naast de koelkast. "Het idee is leuk, maar het succes nog niet zo groot", vertelt ze lachend. "Er staat vooral fris in, maar dat pilske hier is al anderhalf uur een weesje. Ik denk niet dat die nog opgehaald wordt."
Blaaskapellen vieren 11-11 in Keulen
Niet iedereen blijft in onze provincie om de Elfde van de Elfde te vieren. Blaaskapel T is Deeger Wa uit Bakel en blaaskapel NiksMisMi uit Deurne zijn vandaag naar Duitsland afgereisd om muziek te maken in Keulen. Daar vertelden ze eerder al over. Lees hier meer.
Wat doen we als het regent? Dan duiken we de kroeg in
Hoewel het ook zeker lekker druk is op straat, kiezen veel carnavalsvierders er ook voor om lekker de kroeg in te duiken. Normaal staan ze hier bij de Keulse Kar allemaal voor de deur, maar vandaag zijn ze allemaal binnen in het café. En dat beeld is er op meer plekken in Oeteldonk.
Drukte op de Markt in Den Bosch
Het regent (confetti en echte druppels) op de Markt in Oeteldonk. Maar dat mag de pret niet drukken: het is er gezellig druk.
De eerste keer 11-11 op 11-11 in Schaijk
In Schaijk (Moesland) wordt dit jaar voor de eerste keer 11-11 gevierd. En dat is een succes: het is al gezellig druk in de tent.
Voor deze carnavalsvierders is het feestje weer begonnen....
Een flitsende carnaval
Lowie was zo klaar met alle hardrijders, dat 'ie een tijdje terug zijn eigen flitspaal bouwde. En wat doe je dan op 11-11? Dan trek je de paal een kieltje, een boerenzakdoek en een vrolijke narrenmuts aan. “Hij is helemaal klaar voor het leutfeest”, lacht Lowie. Dit is zijn hele verhaal.
Dit muziekgezelschap bestaat al 99 jaar
Het aftelmoment in Oeteldonk is er altijd een om naar uit te kijken, maar voor fanfare De Kikvorschen is het een extra bijzondere dag. Ze bestaan vandaag 99 jaar: "Negen keer elf, dat is véél leuker dan honderd worden". Al sinds de oprichting staan ze op 11-11 in de Sint Janskathedraal in Den Bosch stil bij zieke en overleden Oeteldonkers en steken ze kaarsjes voor hen aan. Hier lees je er meer over.
Zo telde Oeteldonk af naar 11.11 uur
Denk jij hét carnavalsnummer van 2027 te kunnen maken? Schrijf je hier in
We hebben leuk nieuws voor iedereen die altijd al een keer op een podium heeft willen staan met een zelfgeschreven nummer. Denk aan de planken van 3 Uurkes Vurraf, de kroeg bij jou om de hoek, het Fijnfisjenie Café of bij allerlei carnavalsverenigingen. Ook in 2027 gaan we weer op zoek naar dé carnavalskraker van het jaar en jij maakt kans. Vanaf nu tot 25 januari kun je jouw carnavalsnummer insturen naar [email protected].
We zijn los! Kijk hier de start van carnaval terug
Na 22 jaar is er een nieuwe Peer in Oeteldonk en dit is hem
In Den Bosch is de nieuwe Peer bekendgemaakt. Peer van den Muggenheuvel is sinds 1882 de burgemeester van Oeteldonk. Hij wordt ondersteund door wethouder Kees Minkels. Na 22 jaar was het tijd voor de wisseling van de wacht. De nieuwe Peer is Niels Schuller. Voor het eerst wordt ‘ie ondersteund door een vrouw. De nieuwe Kees is namelijk Wieneke Gulden.
Carnaval is officieel geopend
De klokken luiden in Oeteldonk en het volkslied is gezongen. Ook in Huibuukeland zijn de eerste carnavalsliedjes al te horen en vliegt de confetti om de oren. Het carnavalsseizoen 2026/2027 is officieel geopend!
Vol verwachting kijken burgemeesters en wethouders uit naar de onthulling van de nieuwe Peer van de Muggenheuvel
Burgemeester in wethouders van Den Bosch staan ook vol verwachting te kijken naar wie er zo meteen in Oeteldonk de rol van Peer van de Muggenheuvel gaat vervullen. Roger Schouten die 22 jaar de rol Peer de ‘eerste boer’ van Oeteldonk vervulde. Gastheer van de Prins, zijn Adjudant en het Gevolg. Een rol die teruggaat tot 1882.
Dönorzaak weer open na brand
Carnavalsvierders in Den Bosch die zin hebben in een vette hap voor, tijdens of na het vieren van 11-11 kunnen gewoon terecht bij The Döner Company op het station. In de zaak brak maandagnacht brand uit en de deuren waren dinsdag nog dichtgetimmerd. De eigenaar had goede hoop dat hij woensdag, een van de drukste dagen van het jaar voor de zaak, weer open kon. En dat is gelukt.
Drukte op de Parade in Den Bosch
Op de Parade staat het al bomvol met mensen die niet kunnen wachten tot er straks om elf over elf afgeteld wordt. Aan de voet van de Sint Jan wordt de carnavalskraker van lang geleden ingezet om de mensen op te warmen voor de start van het nieuwe carnavalsseizoen.
Naar de bioscoop met een biertje
Het was vanochtend al vroeg gezellig bij de Industry Bioscoop in Veghel. Veel 11-11-gangers gingen daar naar de film 'Carnaval!'. Al om negen uur stonden de blikken bier en bitterballen klaar voor de vroege vogels. Blaaskapel Deweljao bracht er nog meer sfeer in met gezellige muziek. Na de film vertrekken veel bezoekers met de bus richting Oeteldonk.
Hoeveel nachtjes slapen nog?
Kun je na vandaag niet wachten tot carnaval echt losbarst? Dan heeft Charlotte Backx uit Tilburg iets voor je bedacht: de Carnaftelkalender.
Van vandaag tot en met 5 februari kun je elke dag aftellen naar het feest der feesten. "Ik bedacht het, omdat dit hét seizoen is van de adventskalender. Maar volgens mij hebben Brabanders meer met carnaval dan met kerst.” Lees hier het hele verhaal.
Live vanuit Den Bosch, Overloon en Uden
We zijn straks live bij de aftrap in Den Bosch en Overloon. Vanaf 11.00 uur volg je het bij ons op alle kanalen. Vanavond vanaf 17.45 uur zijn we live in Uden waar de aftrap de hele dag wordt gevierd. Wij vieren het feestje mee en laten je zien hoe de rest van Brabant de aftrap van carnaval beleefde.
Wat praktische tips voor de feestvierders in Oeteldonk
In Den Bosch wordt flinke drukte verwacht bij de aftrap om elf over elf. De gemeente deelt daarom wat praktische tips voor alle feestvierders. Zo zijn er EHBO-posten ingericht op de Parade en het Burgemeester Loeffplein.
Aan iedereen die na flink wat biertjes naar de wc moet, is ook gedacht. Je kunt gebruik maken van het openbaar toilet voor 1 euro per bezoek. Of je koopt een dagpasje voor 5 euro. Ook staat er gratis urinoirs voor mannen en vrouwen.
Moet je je fiets kwijt? Die kun je stallen aan de Kerkstraat, Wolvenhoek, het Gasthuiskwartier, het Stationsplein of in de parkeergarage aan de Sint-Josephstraat.
Brrr…. het wordt koud en nat
Het wordt nat en koud op deze Elfde van de Elfde. De verwachting is dat het de hele dag gaat regenen. Pas vanaf een uurtje of vijf wordt het langzaam droger. Ook de temperatuur ligt laag. Het wordt vanmiddag maximaal 7 graden.
Het Rode Kruis waarschuwt carnavalsvierders om zich warm aan te kleden. “Meerdere lagen kleding helpen om de lichaamswarmte beter vast te houden, zeker tijdens lange dagen of avonden buiten in de kou”, aldus het Rode Kruis.
Waar is dat feestje?
Ben je er nog niet helemaal uit waar je 11-11 gaat vieren vandaag? Op onderstaand kaartje en in dit artikel zie je wat er bij jou in de buurt allemaal te doen is.