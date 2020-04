LIVEBLOG CORONAVIRUS: koning belt met personeel Máxima Medisch Centrum, kritiek in Kamer op minister

De voornaamste feiten op een rij:

In onze provincie zijn donderdag 206 nieuwe besmettingen gemeld. In totaal zijn er nu 6354 geregistreerde coronapatiënten in Brabant.

Landelijk is het dodental door coronavirus gestegen met 181 naar 3315.

17.50

Minister Hugo de Jonge krijgt het weer zwaar te verduren tijdens het Kamerdebat. Hij zou te laat hebben gehandeld, te weinig informatie geven over testen en beschermende maatregelen en ook te weinig doen met signalen over misstanden. Onder anderen Lilian Marijnissen uit Oss (SP) en Eindhovenaar Henk Krol (50PLUS) vinden dat er onvoldoende aandacht is voor personeel en bewoners van verpleeghuizen. Volgens Marijnissen is de testcapaciteit zwaar onvoldoende. De Jonge adviseert mensen klachten door te geven aan het Landelijk Meldpunt Zorg van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

17.40

Een bijzondere ervaring voor een deel van het personeel van het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven en Eindhoven. Koning Willem-Alexander sprak met hen via een videoverbinding om ze een steun in de rug te geven. Schoonmaakster Karin Lommelaars was een van de gelukkigen die met hem mochten praten. Ze vond het heel spannend, al is de koning 'eigenlijk heel normaal', vertelde ze naderhand.

17.27

Fans van de Duitse topclub Borussia Dortmund kunnen, indien zij dat willen, een volledige compensatie krijgen voor de wedstrijden die ze door de coronacrisis gaan missen. Seizoenkaarthouders kunnen echter ook afzien van terugbetaling. Daarmee zouden ze hun club steunen. Fans die geen geld terugvragen, krijgen ter compensatie een waardebon voor volgend seizoen of een shirtje van de club.

17.20

Goed nieuws voor Museum Helmond in deze coronatijden. De overzichtstentoonstelling van Helmonds bekendste kunstenaar, Lucas Gassel, wordt tot en met eind augustus verlengd. Het was lange tijd onduidelijk of het werk van de schilder nog wel bezocht zou kunnen worden. De meeste schilderijen zijn namelijk in bruikleen en de afspraken liepen af. Inmiddels is er met bijna alle eigenaren overeenstemming bereikt. Wel is het nog de vraag of en wanneer bezoekers de kunstwerken kunnen bewonderen, omdat niet duidelijk is wanneer het museum weer open mag.

16.56

Een zware tegenvaller voor gay Nederland (en ver daarbuiten): de 25e editie van de Pride Amsterdam is geannuleerd. Het bestuur van de organiserende stichting vindt het vanwege de coronacrisis niet verantwoord en ook niet haalbaar het jaarlijkse festival door te laten gaan. De Pride Amsterdam zou van 25 juli tot en met 2 augustus zijn, met op 1 augustus de roemruchte botenparade.

16.48

Met een speciale uitzending op Omroep Brabant staat Nationaal Monument Kamp Vught stil bij de Dodenherdenking. Door de coronacrisis is een openbare bijeenkomst niet mogelijk. Directeur Jeroen van den Eijnde is blij dat de thuisblijvers via televisie en internet van Omroep Brabant een alternatief kan worden geboden. Een deel van het programma zal eerder worden opgenomen.

16.40

Premier Mark Rutte maakt tijdens het Kamerdebat niet voor het eerst duidelijk dat het nog maar de vraag is of na deze maand kerk en samenleving weer als vanouds kunnen gaan functioneren. “Ik hoop ook dat we snel weer kunnen tennissen, knuffelen en voetballen. Maar dAt ligt niet aan mij, dat ligt aan het virus dat ons ongelooflijk vals in de rug aanvalt”, aldus de minister-president. Het kabinet hoopt volgende week hoe dan ook toch helderheid te geven over vergunningsplichtige evenementen die tot 1 juni verboden zijn.

16.30

Brabanders blijven creatief meedenken om elkaar de coronacrisis door te helpen. Opdasliefbrabant.nl staan vele bijzondere initiatieven. Van spatschermen en deuropeners die met 3D-printers worden gefabriceerd tot een instructievideo voor verloskundige teams in ziekenhuizen, over omgaan met zwangere vrouwen met COVID-19. Ook onze eigen oproep om foto’s in te sturen die in beeld brengen hoe corona het leven van iedere Brabander beheerst staat op de site.

16.10

Een restaurant in Eindhoven, Dijk9, oefent alvast hoe het zou moeten als het terras weer open gaat in de anderhalvemetersamenleving. In een grappig filmpje zie je hoe de obers van de zaak proberen eten en drinken op tafel te krijgen vanaf anderhalve meter afstand… Dat blijkt een flinke uitdaging.

16.00

De Tweede Kamer debatteert vanaf twee uur over de aanpak van de coronacrisis. De parlementariërs maken zich grote zorgen over de toestand in de verpleeghuizen. Het aantal mensen dat besmet raakt met het coronavirus in deze instellingen stijgt nog steeds. Veel partijen willen van het kabinet weten of medewerkers van verpleeghuizen voldoende beschermingsmiddelen hebben. Ook ontstond discussie over het al dan niet opleggen van het dragen van mondkapjes. Premier Mark Rutte blijft het een te riskant alternatief vinden voor de anderhalvemetersamenleving.

15.04

Op basisschool 't Talent in Schijndel zijn de kinderen weer welkom, maar niet allemaal tegelijk en ook niet de hele dag.

14.57

Supporters met een kaartje voor het EK voetbal kunnen de aanschafprijs terugkrijgen. Dat heeft de UEFA laten weten in een email naar alle tickethouders. De fans kunnen hun kaartje teruggeven en worden dan volledig gecompenseerd. Het EK is verplaatst naar volgend jaar zomer vanwege het coronavirus. De openingswedstrijd staat voor 11 juni gepland, de finale is op 11 juli. Mogelijk weten fans nu al dat ze volgend jaar verhinderd zijn. Het zou ook kunnen dat supporters het geld nu goed kunnen gebruiken tijdens de coronacrisis.

14.46

Bij de drive-thru voor coronatests in Oss lieten 75 mensen zich inmiddels testen, onder wie Gerard en Ditha Willemse. Beiden testten negatief. Ze hoopten op een positieve uitslag voor de opbouw van immuniteit. Van de 75 geteste mensen, bleken elf uitslagen positief.

14.42

Het bedrijfje Trylikes in Vught ontwikkelde een speciale sensor die een signaal geeft als anderen te dichtbij komen. Een groot succes, want de telefoon rinkelt doorlopend en binnenkort wellicht ook de kassa.

14.10

Donderdag worden 206 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Brabant. Dat zijn er 91 meer dan een dag eerder. In totaal zijn er nu 6354 geregisteerde coronabesmettingen in onze provincie, blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM.

Landelijk zijn er 1061 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er 327 meer dan woensdag. De stijging is mede te verklaren door de toename van het aantal coronatests. Sinds eind vorige week worden veel meer mensen, met name ook zorgmedewerkers, getest dan in de periode hiervoor. Er zijn 181 mensen overleden aan het coronavirus, een daling van acht ten opzichte van een dag eerder. Het aantal ziekenhuisopnames is gestegen met 182. In totaal liggen er nu 9309 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis.

De grafiek hieronder geeft het aantal nieuwe besmettingen weer:

De grafiek hieronder geeft het aantal doden in Nederland weer:

13.54

Ook Snollebollekes kan voorlopig niet optreden. Maar Rob Kemps, zanger van de feestact, laat zich in deze coronatijd van zijn beste kant zien, blijkt uit een post op Facebook.

13.46

Volgens burgemeester Paul Depla van Breda is het niet mogelijk om voor de verkiezingen in maart 2021 met de wietproef te beginnen. Afgelopen maart zouden de tien deelnemende gemeentes meer duidelijkheid krijgen, maar vanwege het coronavirus ging die bijeenkomst niet door. Depla denkt dat het daarom nog minstens een jaar duurt voordat met de proef kan worden begonnen. In Brabant zouden Breda en Tilburg mee willen doen.

12.54

De Museumvereniging houdt zorgen over nadelige effecten van de coronacrisis op de museumsector, ondanks de extra 300 miljoen euro die cultuurminister Ingrid van Engelshoven woensdag beschikbaar stelde voor de hele culturele wereld. De vereniging pleit sterk voor extra maatregelen om te voorkomen dat tal van musea dit jaar omvallen.

12.51

Vorige week zijn meer bedrijven en eenmanszaken failliet verklaard dan in de voorgaande week. In totaal werd voor 94 ondernemingen faillissement uitgesproken. Dat zijn er 20 meer dan een week eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

12.49

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en het Bernhoven Ziekenhuis in Uden krijgen donderdag een maaltijd aangeboden door Patricks Catering uit Amsterdam. In Den Bosch worden 100 maaltijdpakketten aangeboden, in Uden 75. De pakketten bestaan uit broodjes gevuld met kip, cassave, en frisdrank.

12.30

Van zogeheten groepsimmuniteit tegen het coronavirus is in Nederland nog lang geen sprake. Uit een eerste onderzoek onder bloeddonoren blijkt dat zo'n drie procent van de onderzochte bloedmonsters antilichamen tegen het virus bevat. "Daarmee ben je er nog lang niet", bevestigt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

12.28

De kraamzorg gaat ook in tijden van corona door. Maar hoe dan? Sandra Kerssen, kraamverzorgster in regio Breda bij Kraamzorg Mama, legt het uit in onze rubriek 'Hoe dan'.

12.14

Jan en Nelly Theunissen uit Vught zijn vijftig jaar getrouwd. Ze zouden daarom met de hele familie naar Schotland gaan om dit te vieren. Het coronavirus gooit roet in het eten. Daarom besloot Nelly haar man te verrassen.

12.10

De verkoop van blauw armbandjes in de strijd tegen het coronavirus gaat hard. Volgens de Bredase initiatiefneemster Lieke van Poppel zijn er in korte tijd al meer dan duizend stuks verkocht en gaat ze extra hulptroepen inschakelen voor de verzending. De opbrengst van de verkoop, een armbandje kost vijf euro, gaat na aftrek van de kosten naar het Rode Kruis.

12.04

Bart Berden pleit voor het heropenen van de basisscholen en kinderopvang. Volgens hem is er medisch-inhoudelijk weinig reden om de scholen gesloten te houden. “Sommige van onze medewerkers die hard nodig zijn komen hierdoor ook in de knel vanwege de opvang van de kinderen”, zegt hij op NPO Radio 1. Op de vraag of hij dus pleit voor het openen van de scholen zegt hij volmondig ‘ja’. Het RIVM doet op dit moment onderzoek naar de betrokkenheid van kinderen in de verspreiding van het virus. De resultaten van dat onderzoek worden meegenomen in het kabinetsbesluit over het eventueel openen van de scholen. Dat besluit wordt dinsdagavond bekendgemaakt.

11.56

Bart Berden, voorzitter van het ROAZ en bestuurder van het ETZ in Tilburg, is bezorgd over eventuele afschaling van de overheidsmaatregelen. “Als het te veel wordt versoepeld en mensen zich anders gaan gedragen, dat kun je in een rebound terechtkomen”, zegt hij op NPO Radio 1. “Als we even niet opletten, dan kan het zomaar opvlammen en dan heb je de poppen weer aan het dansen.” Volgens Berden is het belangrijk dat iedereen zich vooral blijft houden aan de anderhalvemeterregel. “Als dat lakser wordt, dan is er een risico op een toename omdat er nog geen sprake is van groepsimmuniteit.”

11.48

Wanneer de coronamaatregelen worden afgebouwd, wordt het gebruik van mondkapjes door contactberoepen, zoals kappers, tandartsen en fysiotherapeuten, opnieuw bekeken. Jaap van Dissel van het RIVM blijft wel tegenstander van mondkapjes in de publieke ruimte.

11.36

Het inreisverbod voor niet-essentiële reizen is verlengd tot 15 mei 2020, meldt de Koninklijke Marechaussee op Twitter.

11.26

Er liggen weer iets minder mensen op de intensive cares in Brabant en ook het totaalaantal mensen met corona in de ziekenhuizen is afgenomen. Daarmee is sprake van een verdere voortzetting van een positieve trend, zo meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

11.17

In de technische briefing van het RIVM aan de Tweede Kamer kwam ook de coronateststraat van het bedrijf Innatoss in Oss ter sprake. Jaap van Dissel toonde zich wederom kritisch over dit soort testen. “Wat we vanuit de wetenschap kunnen zeggen is dat je foutnegatieve en foutpositieve uitslagen krijgt en lang niet alle testen zijn zo goed gevalideerd als je ze vergelijkt met testen van bijvoorbeeld Sanquin en het Erasmus MC. Ten tweede zijn we in Nederland niet zo van testen voor testen en dan kost het ook nog 70 euro. Wij willen testen omdat we er een gedachte bij hebben.

10.55

Ongeveer drie procent van de bloeddonoren bij Sanquin heeft antistoffen ontwikkeld tegen het coronavirus. Dat vertelde RIVM-topman Jaap van Dissel tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Het gaat om 135 van de 4208 personen, verspreid over heel Nederland. Sanquin test sinds begin deze maand bloed van donors op de aanwezigheid van antistoffen. Het doel is te peilen hoe snel de samenleving immuniteit tegen de ziekte opbouwt. Experts stellen dat wanneer 60 procent van de Nederlandse bevolking immuun is voor corona, het virus geen kans meer heeft zich te verspreiden.

10.34

Het coronavirus steekt de laatste dagen in minder nieuwe verpleeghuizen de kop op. Die indruk heeft het RIVM, blijkt donderdagochtend tijdens een bijpraatmoment met de Tweede Kamer. Volgens het RIVM is dat te danken aan het bezoekverbod dat bijna vier weken geleden is ingesteld. Toch is de situatie nog niet onder controle: het totaalaantal verpleeghuisbewoners waarbij het virus is vastgesteld stijgt namelijk stevig. In ongeveer negenhonderd verpleeghuizen heeft het virus toegeslagen. En in die gebouwen grijpt het virus razendsnel om zich heen. Bijvoorbeeld omdat het bij dementerende ouderen moeilijk is om de hygiënevoorschriften in acht te nemen.

10.25

Topman Jaap van Dissel van het RIVM verwacht dat het aantal coronapatiënten dat in heel Nederland op de intensive care ligt halverwege mei daalt tot rond de 600. Dat waren er woensdag nog 1279. Sprake van een normale situatie in de ziekenhuizen is er dan echter nog niet, zegt Van Dissel tijdens de briefing aan de Tweede Kamer. “Er ontstaat wat meer lucht, maar we zijn er nog lang niet.” Dat geldt volgens hem ook voor de situatie op bijvoorbeeld verpleegafdelingen. Het aantal coronapatiënten dat daar ligt moet volgens Van Dissel nog flink omlaag voordat een normale ziekenhuissituatie in zicht is.

10.15

De afgelopen maand boden ruim 800 nieuwe vrijwilligers hulp aan om extra oproepen te beantwoorden die bij de Luisterlijn binnen komen. Normaal gesproken voeren vrijwilligers 700 tot 800 gesprekken per dag, nu zijn dat er 1200. De extra 'oren' zijn dus meer dan welkom.

10.08

Het Radboudumc in Nijmegen en het UMC Utrecht starten donderdag met een onderzoek of een vaccin tegen tuberculose (BCG-vaccin) bij zestigplussers de kans op infectie met het coronavirus verkleint, of dat het de ernst van de symptomen vermindert als er toch een infectie optreedt. In totaal kunnen 1600 ouderen deelnemen aan het onderzoek. De helft van de deelnemers aan het onderzoek krijgt het vaccin, de andere helft niet. Wie wil deelnemen aan het onderzoek, kan mailen naar het Radboudumc.

10.01

Om een toename in huiselijk geweld tijdens de 'intelligente corona-lockdown' tegen te gaan, start het kabinet een voorlichtingscampagne voor slachtoffers en andere betrokkenen. Daarnaast krijgen mensen die in het onderwijs en bijvoorbeeld jeugdbescherming werken richtlijnen hoe om te gaan met signalen van geweld achter de voordeur. Dat meldt minister Hugo de Jonge. De PvdA en andere partijen in de Tweede Kamer vroegen aandacht voor dit onderwerp.

09.55

In Brabantse verzorgingsinstellingen zijn in week 14 (30 maart tot en met 5 april) bijna drie keer zoveel mensen overleden als normaal. Dat melden het CBS en RIVM op basis van voorlopige sterftecijfers. Volgens de cijfers zijn er in die week in Brabant 324 bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen overleden.

09.52

Donderdagmorgen praat directeur Jaap van Dissel van het RIVM de Tweede Kamer bij over de coronacrisis. Volgens Van Dissel is de piek op de intensive cares voorbij. Het aantal gemelde patiënten met corona neemt toe, maar dat komt omdat er weer meer getest wordt. Ook benadrukt Van Dissel dat de genomen maatregelen effect hebben.

09.45

Op de Kanaaldijk Zuid in Dongen zijn woensdag acht mensen bekeurd vanwege samenscholing. Deze acht mensen 'stonden te chillen samen', melden de wijkagenten Dongen op Twitter. Een van hen was eerder die dag ook al bekeurd. De groep had ook veel troep veroorzaakt.

08.58

We kennen Addy van den Krommenacker allemaal als modeontwerper. Maar hij laat zich nu van een hele andere kant zien (en horen). "In deze tijd van rust en stilstaan komen er onverwachte creatieve dingen naar boven en vind je weer tijd om een oude hobby uit te oefenen. Want creatief bezig zijn helpt je positief te blijven!", schrijft de couturier op Twitter.

08.55

Mensen die gebruik maken van beschermingsmiddelen moeten hun plastic handschoenen en mondkapjes na gebruik direct in een afvalbak gooien. Die oproep doen NederlandSchoon en Plastic Soup Foundation. Volgens de organisaties ontstaat er een nieuw zwerfafvalprobleem omdat de beschermingsmiddelen nu regelmatig op straat of in de natuur terechtkomen. Dat is schadelijk voor mens en omgeving, omdat bijvoorbeeld plastic handschoentjes nooit helemaal worden afgebroken.

08.37

Hannah uit Tilburg zit vast op een cruiseschip dat al een maand doelloos ronddobbert op zee. Ze werkt als zangeres op het schip, maar er zijn geen passagiers meer aan boord. Het personeel, 179 man sterk, mag het schip niet verlaten. Voordeel is wel dat het schip vooralsnog coronavrij is.

08.29

De persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge, woensdagavond na afloop van de bijeenkomst van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb), is door vijf miljoen mensen gezien. Terugkijken kan hier.

08.17

De zomervakantie krijgt mogelijk een andere invulling als kinderen na de meivakantie nog niet naar school kunnen. In een advies aan het kabinet zegt de Onderwijsraad dat overwogen zou kunnen worden om in dat geval anders met de zomervakantie om te gaan. Als mogelijke opties geeft de raad het deels inkorten of het mogelijk naar voren halen van de zomervakantie.

08.12

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het corona-onderzoek onder kinderen in Brabant zou gebeuren. Dit is echter niet gelukt door een gebrek aan testmateriaal en mensen. Uiteindelijk zijn vooral kinderen in Utrecht getest. De resultaten worden meegenomen in de beslissing of (basis)scholen na de meivakantie weer open mogen of niet.

08.08

In het NRC staat vandaag een reconstructie over de aanpak van het coronavirus in het Amphia Ziekenhuis in Breda.

08.00

De provincie heeft samen met onder meer Brainport Eindhoven een online platform gelanceerd waar je online cursussen kunt volgen. De meeste cursussen zijn gratis te volgen. Denk aan minicolleges van Fontys, een EHBO-cursus, of alle ins en outs van Word en Excel. Het platform heet Brabant Leert.

07.51

De Tilburgse trainingsstudio Source PT heeft een alternatief ganzenbordspel bedacht om mensen thuis in beweging te houden. Een aantal vakjes in het spel heeft een fitnessopdracht, die deelnemers moeten doen als ze erop terecht komen. Het ‘stay home, get fit bordspel’ is deze week afgedrukt in een Tilburgs huis-aan-huisblad.

07.29

Intensivecareartsen en ethici van verschillende ziekenhuizen willen dat de bezoekregels aan ernstig zieke coronapatiënten worden versoepeld. Ze pleiten daarvoor in de Volkskrant. Ze noemen het hartverscheurend dat familieleden niet naar hun dierbaren toe kunnen en soms niet eens bij hun overlijden aanwezig zijn.

07.00

De Nederlandse voetbalscheidsrechters en hun assistenten krijgen een voorschot voor de komende maanden nu ze vanwege de coronacrisis geen wedstrijden kunnen leiden. De arbiters moeten het vooral hebben van de vergoedingen die ze krijgen per wedstrijd. Een scheidsrechter uit de hoogste klasse ontvangt hier 3340 euro voor, een assistent-scheidsrechter maximaal 1670 euro en een videoarbiter tussen de 1075 en 1670 euro.

07.00

Ongeveer een kwart van de kleinere bedrijven is nu al in financiële moeilijkheden gekomen door de uitbraak van het coronavirus en de overheidsmaatregelen, meldt de Kamer van Koophandel op basis van van een peiling. Meer dan driekwart van de bijna 3400 respondenten geeft aan dat de verlenging van de beperkende maatregelen tot 28 april hun financiële situatie in grote mate verslechtert.

7.00

Het drinkwatergebruik is sinds de start van de coronacrisis fors gestegen. In de maand maart zag drinkwaterbedrijf Vitens een toename in het watergebruik van een miljard liter, dat is een toename van 2,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De recente stijging van het verbruik heeft volgens Vitens te maken met het feit dat mensen door de coronamaatregelen aan huis zijn gebonden en dankzij het mooie weer massaal aan het tuinieren zijn.

06.31

Door de coronacrisis zijn vorige maand per saldo 17.000 Nederlanders zonder werk komen te zitten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook klopten mensen massaal aan bij uitkeringsinstantie UWV voor een WW-uitkering. Het CBS stelt dat het al sinds 2014 niet meer is voorgekomen dat het aantal werkenden in Nederland in een maand opeens met 17.000 kelderde.

06.00

Het Rode Kruis gaat voedselboxen uitdelen aan mensen die door de coronacrisis moeite hebben om rond te komen. De boxen worden gevuld met verse producten die boeren momenteel niet kunnen exporteren of afzetten via de horeca. Het Rode Kruis heeft voor de hulpactie de handen ineengeslagen met boeren die met een voorraadoverschot zitten.

05.28

Een 99-jarige Britse veteraan uit de Tweede Wereldoorlog heeft zo'n veertien miljoen euro ingezameld voor artsen en verplegers door achter zijn looprek rondjes in zijn tuin te lopen. Tom Moore, een kapitein die in India heeft gediend, wordt gesponsord door meer dan 600.000 mensen uit de hele wereld. Moore wil voor het eind van de maand, als hij 100 jaar oud wordt, honderd rondjes hebben gelopen in zijn tuin die 25 meter lang is. Hij loopt er iedere keer keer tien en staat nu op negentig.

05.08

Nederlandse gemeenten moeten vanwege de coronacrisis vrezen voor hun eigen financiële toekomst. Dat schrijft het FD. De gemeenten zijn de afgelopen weken overvallen door honderdduizenden zzp'ers die noodsteun hebben aangevraagd, en hebben daar bovenop het aantal bijstandsaanvragen zijn verdrievoudigen. Tegelijkertijd zien ze hun inkomsten uit toeristenbelasting en parkeergelden razendsnel opdrogen

04.23

Een kortere zomervakantie of langer naar school in het volgend schooljaar. Dat zijn twee van de voorstellen die de Onderwijsraad doet om achterstanden weg te werken die leerlingen mogelijk oplopen tijdens de coronacrisis, meldt het AD. De maatregelen zouden nodig kunnen zijn als de leerlingen ook na de meivakantie nog niet naar school kunnen.

03.30

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt donderdagochtend bekend hoeveel bewoners van onder meer verzorgings- of verpleegtehuizen de afgelopen weken zijn overleden en of dat er veel meer zijn dan gebruikelijk.

02.36

Het panel van wetenschappers dat het kabinet adviseert over de bestrijding van het coronacrisis, het zogenoemde Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM, verwacht dat rond 1 mei ongeveer 1200 bedden op de intensive care-afdelingen zijn bezet. Die bezetting kunnen de ic's op reguliere kracht aan, schrijft het OMT in een advies aan het ministerie van Volksgezondheid.

01.12

Een groot deel van de banen in Nederland kan ook in de anderhalvemetersamenleving doorgaan. Maar er zijn veel aanpassingen nodig, en voor één op de tien banen is er nog geen oplossing. Dat staat in een rapport dat de Rabobank opstelde en waar De Telegraaf over schrijft.

00.37

Nederland trekt vijftig miljoen uit voor onderzoek naar een vaccin tegen het coronavirus. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer.