Moorden in 2020: meer doden maar geen afrekening in het criminele circuit (voor zover bekend dan)

Bij een familiedrama in Etten-Leur kwamen een oma, moeder en twee kinderen om het leven (foto: Raymond Merkx). vergroot

In 2020 vielen er meer doden door geweld in Brabant dan in voorgaande jaren. Dat kwam vooral door een gezinsdrama met vier doden. Vooral Oost-Brabant beleefde een paar heftige moordzaken. In het westen was het juist ongewoon rustig. En opvallend dit jaar: er was geen afrekening in de onderwereld. Voor zover bekend dan. De lijst is misschien nog niet compleet, er lopen nog zeker twee onderzoeken.

Er waren vijftien moordzaken. Maar het aantal slachtoffers was hoger: dat kwam door een gezinsdrama in Etten Leur met vier doden. En daarmee komt het aantal dodelijk geweldslachtoffers op achttien mannen, vrouwen en helaas ook kinderen.

Ieder slachtoffer is er uiteraard een te veel maar dit aantal van achttien is nog altijd minder dan in de jaren negentig. Toen vielen er grofweg twee keer zo veel doden door geweld. De daling begon na de eeuwwisseling: in Brabant, landelijk en internationaal. In 2019 waren er 'slechts' dertien slachtoffers van moord en doodslag in Brabant. Dat jaar geldt in Brabant als een laagterecord.

Grote verschillen

De regionale verschillen waren wél groot in 2020. De recherche in Oost-Brabant had het soms razend druk. Vooral in de zomer toen er binnen een maand tijd vijf mensen gewelddadig stierven. In alle moordzaken kwam de politie snel een verdachte op het spoor. Dat maakt in het algemeen een politieonderzoek een stuk makkelijker.

Ongewoon 'rustig' was het in het midden en westen van de provincie. Hier waren het hele jaar 'maar' drie moordzaken. Een van die zaken was ongewoon ingrijpend: een zaak die wordt beschouwd als viervoudige moord. Het familiedrama in Etten Leur.

Afrekeningen

Er waren dit jaar geen afrekeningen in het criminele milieu. Voor zover bekend dan. In bijna alle gevallen waren slachtoffers en verdachten partners, familie of kennissen van elkaar.

De moordzaken op een rij:

De lijst is gebaseerd op zaken die in het nieuws kwamen. Er waren meer zaken die speelden. In Eindhoven werd op 24 juli een dode man gevonden in een huis aan de Sparrenstraat. De bewoonster (61) werd opgepakt. Maar het onderzoek leverde geen doodsoorzaak op. En dus ook geen bewijs voor een misdrijf. In november kreeg de vrouw te horen dat ze niet strafrechtelijk wordt vervolgd.

Over een paar zaken is nog geen duidelijkheid aan het einde van 2020. Begin december werd een dode vrouw gevonden in een flat aan de Mozartlaan in Tilburg. Of ze opzettelijk om het leven is gebracht dat is nog onduidelijk. En in Halsteren onderzoekt de politie de plotselinge dood van een voormalige supermarkteigenaar.

