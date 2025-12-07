112-nieuws: Twee auto's botsen op elkaar bij wegversmalling in Sprang-Capelle • Brand bij restaurant in Eindhoven

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

22:50 Twee auto's botsen op elkaar bij wegversmalling in Sprang-Capelle Twee auto's zijn zondagavond op de Wendelnesseweg in Sprang-Capelle op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde bij een wegversmalling waar de twee niet tegelijkertijd doorheen konden. Er is niemand gewond geraakt.

21:48 Brand bij restaurant in Eindhoven Er is zondagavond brand uitgebroken bij een restaurant in de Kruisstraat in Eindhoven. De brandweer had de situatie snel onder controle. Er is niemand gewond geraakt.

21:27 Station Eindhoven en trein ontruimd door bommelding, man aangehouden Het centraal station in Eindhoven is zondagavond deels ontruimd vanwege een bommelding. Een man met een rugtas zou hebben gezegd dat hij een bom bij zich had. De politie heeft de tas onderzocht en de man aangehouden.

20:29 Dronken man (44) fietst tegen geparkeerde politieauto en valt Een 44-jarige man uit Etten-Leur is zondagavond dronken tegen een politieauto gefietst. Dat gebeurde terwijl agenten een andere bestuurder aan het bekeuren waren.

20:10 Busje botst tegen boom in Lierop, man gewond naar ziekenhuis Een busje met drie mannen is zondagavond van de weg geraakt op de Groenebeemdweg in Lierop. Een van de mannen is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

19:25 Automobilist knalt tegen boom en raakt bekneld, traumahelikopter opgeroepen Een automobiliste is zondagavond tegen een boom gereden op de Meijelseweg in Heusden (gemeente Asten). Het slachtoffer kwam bekneld te zitten in haar auto. De brandweer heeft haar bevrijd. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

18:11 Bestuurder onder invloed wordt na vrijlating weer aangehouden Een automobilist is dit weekend twee keer aangehouden voor rijden onder invloed in de gemeente Best-Oirschot. Zaterdagnacht werd de man opgepakt nadat hij een blaastest weigerde. Hij moest mee naar het politiebureau. Zondag werd hij opnieuw aangehouden omdat hij onder invloed van cocaïne reed.

17:25 Ongeluk op A2 bij knooppunt De Hogt zorgt voor flinke file Op de snelweg A2 bij knooppunt De Hogt is zondagmiddag een ongeluk gebeurd. Daardoor ontstond er een lange file.

16:50 Vermist meisje (14) weer terecht Het vermiste meisje van 14 jaar uit Eindhoven is weer terecht. Vrijdag kwam ze niet thuis van school en zondagmiddag deelde de politie foto's van haar. Zondagavond werd het meisje in goede gezondheid gevonden.

16:24 Automobilist knalt op meerdere auto's bij tankstation, inzittende bekneld Een automobilist is zondagmiddag met hoge snelheid op meerdere auto's gereden bij een tankstation aan de A73 bij Haps. De bestuurder is waarschijnlijk onwel geworden. Zowel de bestuurder als de bijrijder zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een ander slachtoffer zat bekneld in een auto. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse.

15:21 Automobilist raakt gewond bij ongeluk, traumahelikopter opgeroepen Een automobilist is zondagmiddag van de weg geraakt en tegen een boom terechtgekomen op de Lieshoutseweg in Sint-Oedenrode. De bestuurder is gewond geraakt.

12:57 Man neergestoken in Den Bosch, politie pakt verdachte op Op de Korte Tuinstraat in Den Bosch is zondagmorgen iemand neergestoken. Dit gebeurde rond kwart voor twaalf. Volgens de politie is hierbij een man lichtgewond geraakt. Een andere man is als verdachte aangehouden.

11:29 Twee gevechtsvliegtuigen opgestegen vanaf vliegbasis Volkel om alarm Er zijn zondagmorgen twee gevechtsvliegtuigen opgestegen vanaf vliegbasis Volkel. De vliegtuigen stegen op nadat een 'Quick Reaction Alert' gegeven werd. Die melding wordt gegeven wanneer een onbekend toestel het luchtruim binnenvliegt zonder zich te identificeren.

10:54 Auto botst tegen boom in Kaatsheuvel, bestuurder gewond naar ziekenhuis Een bestuurder is zondagochtend met zijn auto tegen een boom gebotst op de Kegelaar in Kaatsheuvel. De man raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

05:40 Droger vliegt in brand op zolder van huis in Helvoirt In een huis aan het Avonduur in Helvoirt is zaterdagavond een droger op zolder in brand gevlogen. De brand ontstond rond kwart voor elf, toen de bewoner laat op de avond nog een was wilde drogen.