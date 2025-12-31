Advertentie
112-nieuws: Stapel vuurwerkresten in brand in Etten-Leur • Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladheid tijdens oudjaarsnacht
Vandaag om 19:20
In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
19:20
Stapel vuurwerkresten in brand in Etten-Leur
De brandweer is uitgerukt voor een buitenbrand aan de Parklaan in Etten-Leur. Daar stond een stapel vuurwerkresten in brand.
18:51
Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladheid tijdens oudjaarsnacht
Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om tijdens de oudjaarsnacht extra alert te zijn op gladheid. Vooral in het zuiden en oosten van het land is er kans op bevriezing van natte weggedeelten. Ook in andere delen van Nederland kan het plaatselijk glad zijn.
18:29
Coniferen vliegen in brand in Helmond, vermoedelijk door vuurwerk
In de Helmondse wijk Brandevoort zijn woensdagavond coniferen in brand gevlogen. Waarschijnlijk is de brand ontstaan door vuurwerk. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Alleen een deel van de haag raakte beschadigd.
17:32
Oudere vrouw botst met auto tegen boom op Rondweg in Uden
Een oudere vrouw is woensdag op oudejaarsavond met haar auto tegen een boom gebotst op de Rondweg in Uden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk speelde gladheid een rol.
16:32
Politie doet 'enorme vuurwerkvondst' onder carport bij huis in Oss
De politie heeft woensdagmiddag in Oss een grote hoeveelheid zeer zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen bij een huis aan de Braakstraat. Het vuurwerk lag opgeslagen onder een carport midden in een woonwijk. De politie spreekt van een 'enorme vondst'.
15:17
Stikstof ontsnapt uit tank bij bedrijf in Asten
Bij een bedrijf in Asten is woensdagmiddag een lekkage ontstaan in een stikstoftank die buiten op het terrein staat.
14:50
Auto's botsen op elkaar in Vlijmen, hond opgevangen door omstanders
Twee auto's zijn woensdagochtend op elkaar gebotst op de Vendreef in Vlijmen. Door de harde klap sloeg een van de voertuigen over de kop. Die wagen kwam tegen een boom tot stilstand.
14:26
Auto zonder kentekenplaten uitgebrand in Breda
Een auto zonder kentekenplaten is woensdagmiddag in brand gevlogen op de Goeseelsstraat in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto geheel uitbrandde.
14:09
Auto op zijn kant in greppel in Berkel-Enschot, bestuurder gewond
Een auto is woensdagmiddag op zijn kant in een greppel beland op de Koningsoordlaan in Berkel-Enschot. De bestuurder is gewond geraakt. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
13:38
Brand in gebouw achter huis in Odiliapeel
Aan de Beukenlaan in Odiliapeel is woensdagmiddag brand uitgebroken in een gebouw achter een woonhuis.
12:39
Bestelbus vliegt in brand in Deurne, wagen ernstig beschadigd
Een bestelbus is woensdagochtend in brand gevlogen aan de Beethovenlaan in Deurne. Het lijkt erop dat vuurwerk niet de oorzaak is, meldt een 112-correspondent van Omroep Brabant. De wagen is ernstig beschadigd geraakt.
12:20
Stadskantoor in Den Bosch ontruimd na bedreiging, blijft voorlopig dicht
Een man heeft woensdagmiddag medewerkers van het stadskantoor in Den Bosch telefonisch bedreigd. Het stadskantoor is rond half een 's middags ontruimd en blijft de rest van de dag gesloten.
12:00
Explosief gevonden in tuin Oosterhout, naast huis waar eerder explosie was
In de tuin van een huis aan de Jan Luikenstraat in Oosterhout is woensdagochtend een explosief gevonden. Bij het naastgelegen huis vond vier dagen geleden een explosie plaats. Een 90-jarige man werd toen 's nachts uit huis gehaald.
10:40
Ernstige zorgen over vermiste Edik, zoektocht met politiehelikopter
De politie is woensdag op zoek naar de vermiste Edik Khadchadurjan in Eindhoven. Daarbij werd 's ochtends ook een politiehelikopter ingezet. Er is een Burgernet-melding van de vermissing verspreid.
09:37
Daders op heterdaad betrapt bij inbraak in juwelierszaak, schade enorm
Inbrekers hebben woensdagochtend toegeslagen bij juwelier Vlemmix Juwelen aan de Marktstraat in Ravenstein. Dat meldt de politie. De dieven werden op heterdaad betrapt.
05:36
Autobanden gaan in vlammen op in Wijk en Aalburg
Vier autobanden zijn dinsdagavond in vlammen opgegaan. De brand woedde aan De Vlijt in Wijk en Aalburg.
