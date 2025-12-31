112-nieuws: Stapel vuurwerkresten in brand in Etten-Leur • Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladheid tijdens oudjaarsnacht

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

19:20 Stapel vuurwerkresten in brand in Etten-Leur De brandweer is uitgerukt voor een buitenbrand aan de Parklaan in Etten-Leur. Daar stond een stapel vuurwerkresten in brand. Lees verder

18:51 Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladheid tijdens oudjaarsnacht Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om tijdens de oudjaarsnacht extra alert te zijn op gladheid. Vooral in het zuiden en oosten van het land is er kans op bevriezing van natte weggedeelten. Ook in andere delen van Nederland kan het plaatselijk glad zijn. Lees verder

18:29 Coniferen vliegen in brand in Helmond, vermoedelijk door vuurwerk In de Helmondse wijk Brandevoort zijn woensdagavond coniferen in brand gevlogen. Waarschijnlijk is de brand ontstaan door vuurwerk. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Alleen een deel van de haag raakte beschadigd. Lees verder

17:32 Oudere vrouw botst met auto tegen boom op Rondweg in Uden Een oudere vrouw is woensdag op oudejaarsavond met haar auto tegen een boom gebotst op de Rondweg in Uden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk speelde gladheid een rol. Lees verder

16:32 Politie doet 'enorme vuurwerkvondst' onder carport bij huis in Oss De politie heeft woensdagmiddag in Oss een grote hoeveelheid zeer zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen bij een huis aan de Braakstraat. Het vuurwerk lag opgeslagen onder een carport midden in een woonwijk. De politie spreekt van een 'enorme vondst'. Lees verder

15:17 Stikstof ontsnapt uit tank bij bedrijf in Asten Bij een bedrijf in Asten is woensdagmiddag een lekkage ontstaan in een stikstoftank die buiten op het terrein staat. Lees verder

14:50 Auto's botsen op elkaar in Vlijmen, hond opgevangen door omstanders Twee auto's zijn woensdagochtend op elkaar gebotst op de Vendreef in Vlijmen. Door de harde klap sloeg een van de voertuigen over de kop. Die wagen kwam tegen een boom tot stilstand. Lees verder

14:26 Auto zonder kentekenplaten uitgebrand in Breda Een auto zonder kentekenplaten is woensdagmiddag in brand gevlogen op de Goeseelsstraat in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto geheel uitbrandde. Lees verder

14:09 Auto op zijn kant in greppel in Berkel-Enschot, bestuurder gewond Een auto is woensdagmiddag op zijn kant in een greppel beland op de Koningsoordlaan in Berkel-Enschot. De bestuurder is gewond geraakt. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Lees verder

13:38 Brand in gebouw achter huis in Odiliapeel Aan de Beukenlaan in Odiliapeel is woensdagmiddag brand uitgebroken in een gebouw achter een woonhuis. Lees verder

12:39 Bestelbus vliegt in brand in Deurne, wagen ernstig beschadigd Een bestelbus is woensdagochtend in brand gevlogen aan de Beethovenlaan in Deurne. Het lijkt erop dat vuurwerk niet de oorzaak is, meldt een 112-correspondent van Omroep Brabant. De wagen is ernstig beschadigd geraakt. Lees verder

12:20 Stadskantoor in Den Bosch ontruimd na bedreiging, blijft voorlopig dicht Een man heeft woensdagmiddag medewerkers van het stadskantoor in Den Bosch telefonisch bedreigd. Het stadskantoor is rond half een 's middags ontruimd en blijft de rest van de dag gesloten. Lees verder

12:00 Explosief gevonden in tuin Oosterhout, naast huis waar eerder explosie was In de tuin van een huis aan de Jan Luikenstraat in Oosterhout is woensdagochtend een explosief gevonden. Bij het naastgelegen huis vond vier dagen geleden een explosie plaats. Een 90-jarige man werd toen 's nachts uit huis gehaald. Lees verder

10:40 Ernstige zorgen over vermiste Edik, zoektocht met politiehelikopter De politie is woensdag op zoek naar de vermiste Edik Khadchadurjan in Eindhoven. Daarbij werd 's ochtends ook een politiehelikopter ingezet. Er is een Burgernet-melding van de vermissing verspreid. Lees verder

09:37 Daders op heterdaad betrapt bij inbraak in juwelierszaak, schade enorm Inbrekers hebben woensdagochtend toegeslagen bij juwelier Vlemmix Juwelen aan de Marktstraat in Ravenstein. Dat meldt de politie. De dieven werden op heterdaad betrapt. Lees verder