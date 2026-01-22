112-nieuws: Oudere man op fiets raakt gewond bij aanrijding in Gilze • ‘Wie doet zoiets?', angst na derde autobrand in één week tijd in Waalwijk

11:38

Een van de twee mannen die woensdagmiddag gewond raakte bij een steekpartij in Lieshout, is door de daders geprobeerd in een auto te duwen. De mannen, uit Veldhoven (26) en Bunnik (21), werden naar eigen zeggen uit het niets aangevallen. Ze kregen pepperspray in het gezicht en werden geslagen.

