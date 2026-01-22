112-nieuws: Oudere man op fiets raakt gewond bij aanrijding in Gilze • ‘Wie doet zoiets?', angst na derde autobrand in één week tijd in Waalwijk

Advertentie
Vandaag om 13:59
In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
13:59
Oudere man op fiets raakt gewond bij aanrijding in Gilze
Een oudere man is donderdagmiddag gewond geraakt op een rotonde in Gilze. De man fietste op de Nerhoven toen hij werd aangereden door een bedrijfsbus.
12:28
‘Wie doet zoiets?', angst na derde autobrand in één week tijd in Waalwijk
Drie autobranden in één week tijd in Waalwijk: het zorgt voor onrust bij bewoners. Ook donderdagochtend was het in alle vroegte raak, dit keer in de Generaal Cronjestraat. De politie gaat bij deze autobrand uit van brandstichting. “Heel beangstigend”, zegt buurtbewoner Raymon.
11:38
Steekpartij Lieshout: twee slachtoffers, één bijna in auto geduwd
Een van de twee mannen die woensdagmiddag gewond raakte bij een steekpartij in Lieshout, is door de daders geprobeerd in een auto te duwen. De mannen, uit Veldhoven (26) en Bunnik (21), werden naar eigen zeggen uit het niets aangevallen. Ze kregen pepperspray in het gezicht en werden geslagen.
11:20
Auto's kunnen elkaar niet meer ontwijken en botsen in Oosterhout
Twee auto's zijn donderdagochtend op elkaar gebotst op de Statendamweg in Oosterhout. De bestuurder van de Audi probeerde de andere auto nog te ontwijken, maar slaagde daar niet in.
09:01
Auto's botsen op elkaar op kruising in Breda
Twee auto's zijn donderdagochtend op elkaar gebotst op de kruising van de Heilaarstraat met de Nieuwe Heilaarstraat in Breda. Bij het ongeval raakte niemand gewond.
07:53
Voetganger zwaargewond bij aanrijding met vrachtauto bij Aarle-Rixtel
Op de N279 bij Aarle-Rixtel is een voetganger donderdagochtend zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtauto. In de buurt van het ongeval landde een traumahelikopter.
06:29
Bestuurder rijdt onder invloed van cocaïne door Breda
In de nacht van woensdag op donderdag is in Breda een automobilist van de weg gehaald. Hij reed onder invloed van cocaïne.
05:45
Derde autobrand in een week in Waalwijk
Opnieuw is in Waalwijk een auto in vlammen opgegaan. Het is de derde autobrand in een week tijd. De auto vloog rond half vier ’s nachts in brand en stond geparkeerd aan de Generaal Cronjestraat.
