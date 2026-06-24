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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Weer dixi in brand in Breda: veel schade aan gevel van huis | Twee auto's uitgebrand in Breda, brandstichting niet uitgesloten

Vandaag om 05:50

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

05:50

Weer dixi in brand in Breda: veel schade aan gevel van huis

Een Dixi die tegen de gevel van een leegstaand huis aan de Pelmolenstraat in Breda stond, is dinsdagnacht volledig uitgebrand. Door de brand liep het huis veel schade op. Brandstichting wordt door de politie niet uitgesloten. 

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05:40

Twee auto's uitgebrand in Breda, brandstichting niet uitgesloten

Een auto en een bestelbus zijn dinsdagnacht volledig uitgebrand aan de Oude Baan in Breda. De politie sluit brandstichting niet uit. 

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