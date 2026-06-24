LIVE 112-nieuws | Weer dixi in brand in Breda: veel schade aan gevel van huis | Twee auto's uitgebrand in Breda, brandstichting niet uitgesloten

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05:50 Weer dixi in brand in Breda: veel schade aan gevel van huis Een Dixi die tegen de gevel van een leegstaand huis aan de Pelmolenstraat in Breda stond, is dinsdagnacht volledig uitgebrand. Door de brand liep het huis veel schade op. Brandstichting wordt door de politie niet uitgesloten. Lees verder