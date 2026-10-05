LIVE 112-nieuws | Bestelbus door brand verwoest in Rosmalen | Auto crasht in Vught, buurtbewoners voorkomen dat drie inzittenden vluchten

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05:42 Bestelbus door brand verwoest in Rosmalen Een bestelbus is zondagnacht door brand verwoest op de hoek van de Orchideeënstraat en de Cyclamenstraat in Rosmalen. Het vuur werd rond een uur 's nachts ontdekt. Lees verder