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LIVE 112-nieuws | Bestelbus door brand verwoest in Rosmalen | Auto crasht in Vught, buurtbewoners voorkomen dat drie inzittenden vluchten
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Liveblog
05:42
Bestelbus door brand verwoest in Rosmalen
Een bestelbus is zondagnacht door brand verwoest op de hoek van de Orchideeënstraat en de Cyclamenstraat in Rosmalen. Het vuur werd rond een uur 's nachts ontdekt.
05:27
Auto crasht in Vught, buurtbewoners voorkomen dat drie inzittenden vluchten
Drie jonge mannen zijn zondagavond rond halfelf aangehouden nadat zij crashten met hun auto op de Postweg in Vught. De bestuurder raakte van de weg, reed twee bomen in de middenberm uit de grond en kwam vervolgens met de auto op de tegenovergestelde rijbaan tot stilstand.
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