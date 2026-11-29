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Een overstekende fietsster is zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een aanrijding in de Spoorlaan in Tilburg. Ze werd bij de oversteekplaats bij de Tivolistraat, in het centrum van de stad, geschept door een automobilist. Dit gebeurde rond halfvijf 's nachts. De automobilist zou met hoge snelheid hebben gereden.

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