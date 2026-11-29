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LIVE 112-nieuws | Schoorsteenbrand bij huis in Eindhoven | Twee Dixi-toiletten door brand verwoest in Breda
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
07:43
Schoorsteenbrand bij huis in Eindhoven
In een huis aan de Gemberstraat in Eindhoven woedde zaterdagavond een schoorsteenbrand. Deze werd rond halftwaalf ontdekt en veroorzaakte rook in het huis.
07:32
Twee Dixi-toiletten door brand verwoest in Breda
Twee Dixi-toiletten zijn zondagochtend, rond kwart over zes, door brand verwoest in Breda. De wc's stonden aan de Vincent van Goghstraat.
07:28
Man gewond bij steekpartij in huis in Tilburg
Een man is zaterdagnacht gewond geraakt bij een steekpartij in een huis aan de Wim Berkelmansstraat in Tilburg.
06:44
Overstekende fietsster zwaargewond bij aanrijding, automobilist rijdt door
Een overstekende fietsster is zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een aanrijding in de Spoorlaan in Tilburg. Ze werd bij de oversteekplaats bij de Tivolistraat, in het centrum van de stad, geschept door een automobilist. Dit gebeurde rond halfvijf 's nachts. De automobilist zou met hoge snelheid hebben gereden.
06:38
Tractor en fietser in botsing op kruising in Oss
Een tractor en een fietser kwamen zaterdagavond met elkaar in botsing op de kruising van de Hescheweg en Asterstraat in Oss. Dit gebeurde rond kwart voor tien.
06:31
Containers in vlammen op in Oisterwijk, auto net op tijd verzet
Drie containers zijn zaterdagnacht in vlammen opgegaan op de oprit van een huis aan de Durendaaldreef in Oisterwijk.
06:22
Brand verwoest auto in Kaatsheuvel, politie sluit opzet niet uit
Een auto is zaterdagnacht door brand verwoest aan de Loonsevaert in Kaatsheuvel. Rond een uur 's nachts ontdekte de eigenaar het vuur en waarschuwde hij de brandweer.
06:14
Drie branden bij oud belastingkantoor in Breda, politie doet onderzoek
Bij een voormalig belastingkantoor aan de Gasthuisvelden in Breda heeft zaterdagnacht drie keer brand gewoed. Er zou sprake zijn van opzet.
05:52
Weer explosie bij huis Bergen op Zoom, het zou gaan om woonwagen Klaas Otto
Opnieuw is er een explosie geweest bij een huis aan de Rijsselbergen in Bergen op Zoom. Dinsdagnacht was dit ook al het geval. BN De Stem meldde toen dat het ging om de woonwagen van Klaas Otto, de oprichter van de verboden motorclub No Surrender.
05:42
Auto belandt in water na politieachtervolging Roosendaal, bestuurder vast
Een auto is zaterdagavond tijdens een politieachtervolging in het water beland naast de Vlietweg in Roosendaal. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en naar de kant zwemmen. Hij is door de politie aangehouden.
05:35
Brandmelding bij Van Rooi Meat in Helmond
De brandweer is rond vier uur zaterdagnacht uitgerukt na een brandmelding bij Van Rooi Meat aan de Roggedijk in Helmond. De brandweer was enige tijd bezig op de tweede etage van een complex van het bedrijf.
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