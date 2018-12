Sekspoppenrel, wraakvader of luiergraaier, wat is het Brabantse nieuwswoord van 2018? [STEM NU]

De zinderend hete en eindeloze zomer van 2018 schreeuwde om een 'eigen woord'. Op de valreep kwam de term recordzomer om de hoek, uiteraard omdat na weerrecord aan flarden ging.

LEES OOK: 37,6 graden gemeten, nooit eerder was Brabant zo heet

Een opvallend woord in een hele trieste affaire was campingopa. Die term sloeg op André V., die werd veroordeeld voor het jarenlang misbruiken van twee meisjes op een camping in Lierop. En terror-jeugd zorgde voor overlast in Bergen op Zoom.

Wat luchtiger is de katercake, een baksel dat volgens Betty van den Oetelaar onmisbaar is in de strijd tegen hardnekkige (carnavals-)katers.

Een bloemenbabbelaar probeerde zich vanachter een bosje bloemen binnen te kletsen bij oudere mensen om ze zo te bestelen. Een ordinaire babbeltruc dus.

Drie woorden die ieder op hun eigen manier toch wel erg tot de verbeelding spreken, zijn sekspoppenrel, wraakvader en luiergraaier. Dat zijn de termen die wij hebben genomineerd voor 'het Brabantse nieuwswoord van 2018'. Aan jou nu de keuze!

1. Sekspoppenrel

Zeggen wij sekspoppenrel, dan zeggen jullie......juist ja, Johan Vlemmix. De kiem voor de rel wordt gezaaid als Vlemmix komt met het idee om een sekspop te laten maken die sprekend lijkt op Patricia Paay. De zangeres is niet bijzonder gecharmeerd van dat idee. Ze eist dat haar gewillige lookalike van kunststof (die warm wordt en kan plassen) er niet komt. Ook wil ze een schadevergoeding van 30.000 euro.

En zie daar, de sekspoppenrel is een feit. Er komt een excuus van Vlemmix, maar niet veel later wil ook hij euro's zien, 200.000 maar liefst. Daar komt hij vervolgens toch weer op terug en dan lijkt het opnemen van een nummer 1-hit met La Paay hem de ultieme manier om de strijdbijl te begraven. Snap je het nog?

LEES OOK: Sekspoppenrel tussen Johan Vlemmix en Patricia Paay gaat verder in de rechtszaal

De studio duikt het tweetal niet in, de rechtbank wel. Daar verschijnt Vlemmix met een pop van zichzelf.

Vlemmix met zijn pop.





Hoewel de uitspraak in de rechtszaak pas volgt in januari, is al wel duidelijk dat Vlemmix een schadevergoeding aan Patricia Paay moet betalen. Voor de zangeres wordt tijdens de sekspoppenrel nog iets anders duidelijk: Johan Vlemmix is gek. Het zal amper nog een verrassing zijn, onder meer vanwege die uitspraak wil de Eindhovenaar op zijn beurt Paay weer voor de rechter slepen. Wordt vervolgd...

2. Wraakvader

De term wraakvader ontstaat in de berichtgeving over Mario Haazen. Die Helmondse vader speurt begin vorig jaar ex-tbs'er Jack S. op en slaat hem minstens vier keer met een sneeuwschep op zijn hoofd. Reden: de toen 46-jarige S. valt de 14-jarige dochter van Haazen online lastig. De internetkinderlokker wordt veroordeeld tot vijftien maanden cel en tbs. Wraakvader Haazen hoort de rechter uitspreken dat hij 4,5 jaar celstraf krijgt. Op social media blijkt dat velen dat lastig te verkroppen vinden.

LEES OOK: Kloof tussen hart en hoofd: Een standbeeld of celstraf voor 'wraakvader' Mario Haazen?





Opnieuw veel steun voor 'wraakvader' Mario Haazen





3. Luiergraaier

Een opmerkelijke term in de kop van een net zo opmerkelijk verhaal. Eind 2018 wordt duidelijk dat 's Gravenmoer kampt met een heuse luiergraaier. Een jongeman graait poepluiers uit containers bij kinderdagverblijven, om ze vervolgens in de natuur te dumpen. Waarom precies is vooralsnog niet helemaal duidelijk. Is het een rare fetisj, is een vraag die rijst. Wijkagent Jan Soeterboek komt tot de conclusie: "Het is vreemd gedrag. Dat er iets mis is, is wel duidelijk."

Laat ons via het mailadres nieuwswoord@omroepbrabant.nl, via onderstaande Twitterpoll, in de comments onder het bericht op onze Facebookpagina voor woensdagmiddag 13.30 uur weten wat jij het Brabantse nieuwswoord van 2018 vind. Wij zijn benieuwd!