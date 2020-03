LIVEBLOG CORONAVIRUS: Brabant krijgt 'snel aanvullende maatregelen'

Nieuwe adviezen RIVM vanaf donderdagmiddag tot en met 31 maart:

Er worden volgens minister-president Rutte 'snel' aanvullende maatregelen uitgerold voor Brabant. Wanneer precies is nog onduidelijk.

Het eerdere RIVM-advies voor Brabant geldt nu voor heel Nederland: mensen met klachten moeten thuisblijven en mensen worden geadviseerd thuis te werken. Voor Brabant, maar ook voor de rest van Nederland geldt dat advies tot en met 31 maart.

Door heel het land moeten evenementen met meer dan honderd mensen worden afgelast. Ook deze maatregel geldt tot en met 31 maart.

Bezoeken aan kwetsbare personen en ouderen moeten worden beperkt, eveneens tot en met 31 maart.

Overige feiten:

In Brabant zijn 273 mensen positief getest op het coronavirus, zo werd donderdagmiddag bekendgemaakt. Landelijk gaat het om 614 mensen.

In Brabant zijn er 50 patiënten meer dan gisteren. Landelijk zijn het er 111 meer ten opzichte van gisteren. Er zijn tot nu toe 5 Nederlanders gestorven aan het virus. Het gaat om ouderen die al een kwetsbare gezondheid hadden.

Het liveblog:

16:09

Indoor Brabant gaat niet door. Dat is zojuist bekend geworden. De afgelasting is het gevolg van de worsteling met het coronavirus. Eerder werd al bekend dat geen publiek bij het grote internationale paardensportevenement mocht zijn.

16:07

Het Chassé Theater in Breda gaat per direct dicht tot en met maart.

15:58

De drie Brabantse veiligheidsregio’s hebben nog geen idee wanneer de extra maatregelen worden aangekondigd. “Daarover kunnen we nu nog echt niks zeggen”, aldus een woordvoerder. Volgens Rutte zou dat waarschijnlijk later vandaag zijn. De veiligheidsregio's zijn daar niet over ingelicht.

15:56

Voor hbo-scholen en universiteiten geldt dat colleges online moeten worden gegeven. Het sluiten basisscholen, middelbare scholen en mbo-scholen is niet aan de orde. "Het sluiten van de scholen met kinderen die dan thuis moeten blijven, heeft te veel impact op de ouders", aldus premier Rutte. "Het is daarom niet verstandig om de scholen te sluiten."

Sluiting van scholen zou volgens het kabinet maar weinig bijdragen aan de inspanningen om de verspreiding van het virus te beperken, ook omdat kinderen geen belangrijke risicogroep vormen

15:53

Bepaalde kanalen melden dat er om vijf uur 's middags een persconferentie plaatsvindt van de Brabantse veiligheidsregio's. Dat klopt niet, aldus de veiligheidsregio's zelf. Er staat geen extra persconferentie van de veiligheidsregio's gemeld.

15:46

Jaap van Dissel van het RIVM stelt dat de situatie in de rest van Nederland op dit moment niet met met de beginfase van het virus in Brabant (een week geleden) te vergelijken is.

"Dat komt vanwege de evenementen die in Brabant hebben plaatsgevonden, waaronder carnaval. Toen zijn er contacten geweest, bijvoorbeeld met buitenlanders. Vanwege het intensieve samenzijn heeft een verspreiding plaatsgevonden waar we nu als het ware de staart van zien. De situatie in Brabant een week geleden is nu niet met de rest van Nederland te vergelijken."

15:43

Er zijn vooralsnog geen plannen om 'brandhaarden', plekken waar het virus zich breder heeft verspreid, in Brabant af te sluiten, aldus Rutte.

15:25

Er komen 'snel, mogelijk binnen enkele uren' aanvullende maatregelen voor Brabant. Dat meldt minister-president Rutte tijdens de persconferentie na het crisisoverleg in Den Haag.

15:17

De druk op de zorg in Brabant, met name op de intensive care, neemt toe, zegt het RIVM. Ook de Brabantse GGD komt steeds meer onder druk te staan nu er nieuwe gevallen moeten worden onderzocht.

15:06

De gemeente Goirle doet alleen nog voor spoedgevallen het gemeentehuis open voor haar burgers. Dat heeft te maken met een besmetting met het coronavirus door een van medewerkers met een publieksfunctie. De gemeente kan tot 16 maart alleen nog bezocht worden voor spoedeisende zaken. Er moet dan een afspraak gemaakt worden. De zieke medewerker zit in isolatie thuis.

14:57

Volgens De Gelderlander schrapt het Merletcollege, met vestingen in Cuijk, Mill en Grave, alle lessen en toetsen. "Alleen het programma voor de eindexamenklassen gaat door. Leerlingen die op school willen werken mogen dat", aldus de krant.

14:47

Het concert van Samantha in Poppodium 013 van komende zaterdag is afgelast. De band heeft vanwege het coronavirus de resterende tourshows afgezegd. Eerder gelastte 013 al grote concerten waaronder Papa Roach af. Die artiest zou optreden in de Main met een capaciteit van ruim 3000 bezoekers. Samantha zou wel in de zaal Next spelen, omdat er maximaal 800 bezoekers in passen.

14:02

Opnieuw is het aantal coronabesmettingen in Brabant flink gestegen. In onze provincie zijn op dit moment 273 patiënten met een besmetting geregistreerd, blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Dat zijn er 50 meer dan gisteren. Landelijk staat de teller nu op 614 mensen die positief zijn getest op het virus. Dat zijn er 111 meer ten opzichte van gisteren.

13:57

Een medewerker van de GGD Brabant-Zuidoost is besmet geraakt met het coronavirus. Dat meldt de GGD in een persverklaring. De besmetting is woensdag na onderzoek vastgesteld. Het is niet bekend waar de medewerker de besmetting heeft opgelopen, meldt een woordvoerder.

13:52

Amnesty International stopt vanwege het coronavirus vanaf donderdag met collecteren in Brabant. Tot zaterdag houdt de mensenrechtenorganisatie een landelijke collecteweek. Amnesty neemt het besluit "met het oog op de gezondheid van onze collectanten en de mensen in Brabant", zegt een woordvoerder. Aan de actie zouden zo'n duizend vrijwilligers meedoen. Waarschijnlijk wordt de collecte niet meer ingehaald.

13:40

Corona heeft ook invloed op de activiteiten in gemeentehuizen in Brabant. In Den Bosch zal 'het college van burgemeester en wethouders deze week geen bestuurlijke representatieve activiteiten uitvoeren'. Ook in Waalwijk en in Cuijk gaat de raadsvergadering donderdagavond niet door. Vermoedelijk volgen deze week soortgelijke besluiten bij andere gemeenten.

13:21

Een wat oudere inwoner van Dongen is woensdag slachtoffer geworden van een crimineel die het coronavirus gebruikte voor een babbeltruc. De dader deed zich voor als een medewerker van de gemeente om binnen te komen. Hij zei dat hij de bewoner kwam controleren op besmetting. Na het bezoek waren er geld en spullen weg. Het slachtoffer deed aangifte bij de politie.

13:10

Een toenemend aantal ziekenhuismedewerkers voelt zich niet meer helemaal veilig op het werk door de uitbraak van hetcoronavirus. In een peiling van vakbond FNV onder 1800 mensen uit de sector antwoordt de helft 'ja' op de vraag 'Voel jij je veilig op je werk?'.

Twee op de vijf zegt dat de werkdruk is toegenomen door het virus. In Brabant is dat drie op de vijf. In de provincie met de meeste besmettingen voelt ook maar 43 procent van de respondenten zich nog helemaal veilig.

13:00

Er dreigt een capaciteitsprobleem in de Brabantse ziekenhuizen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Vanwege de opname van coronapatiënten, neemt de druk toe. “Het wordt spannender”, zegt Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, op Radio 1.

12:20

Veel te veel mensen begrijpen nog steeds niet hoe ernstig de coronacrisis is, vindt Susanne Kleijssen. De Waalwijkse woont al jaren in Italië en waarschuwt ons in Nederland. “Ja, in Brabant worden wel strengere maatregelen getroffen dan in andere delen van Nederland. Maar de scholen zijn nog open! Wat heeft het dan voor zin?”

11:25

Het kabinet houdt donderdagmiddag om één uur opnieuw crisisoverleg over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De volksvertegenwoordigers komen bijeen op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze gaan praten over de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

11:18

Meerdere winkels, waaronder onderstaande Albert Heijn in Tongelre (Eindhoven), nemen gepaste voorzorgsmaatregelen, onder andere met spray en doekjes om de handen mee schoon te maken.



11:06

Baasjes van huisdieren hoeven niet bang te zijn dat ze door hun hond of kat worden besmet met corona. Maar als je wél getroffen bent door het coronavirus, dan kun je een knuffelpartij met je huisdier het beste even uitstellen.

11:03

De Efteling gaat het aantal bezoekers in de wachtrij voor attracties per direct beperken. Hoeveel bezoekers er worden toegelaten in de wachtrij, verschilt per attractie.

"Het personeel houdt dit in de gaten. Als het maximum aantal is bereikt, wordt de wachtrij gesloten en moeten mensen ergens anders naartoe", aldus een woordvoerder.

10:59

Ook de tv-show All You Need Is Love grijpt in. In een berichtje via Facebook laat het programma weten dat ze zich houden aan de maatregelen van het RIVM.

"We verzoeken bewoners uit de provincie Noord-Brabant nadrukkelijk om niet naar de opnames te komen. Ook wanneer er nog geen sprake is van symptomen", zo luidt de boodschap.

10:57

Het aantal aanvragen voor een privéjet vanaf Eindhoven Airport is sinds de corona-uitbraak met 20 procent gestegen bij First Class Aviation. "Zeker voor bedrijven die meerdere mensen op een andere plek willen hebben, is het een veiliger alternatief dan een gewone lijnvlucht", aldus het bedrijf.

10:39

De Brabantse GGD-afdelingen gaan het vaccinatieprogramma voor kinderen uitstellen naar het najaar. De GGD had de komende maanden in Brabant een vaccinatiecampagne voor BMR/DTP, HPV en meningokokken gepland staan.

10:36

De supportersvereniging van Ajax roept Ajaxsupporters uit Brabant op om het advies van het RIVM te volgen. Dat betekent dat ze bij klachten beter thuis kunnen blijven. Bij de vereniging zitten ruim 15000 Brabanders, twaalf procent van het ledenbestand.

De ploeg speelt dit weekend in Amsterdam tegen Twente. De wedstrijd gaat overigens gewoon door. Alleen eredivisieduels van Brabantse ploegen worden uitgesteld.

10:06

Gemeente Goirle wil dat er alleen nog mensen naar het gemeentehuis komen in het geval van spoedgevallen. De gemeente verzoekt alle andere bewoners telefonisch contact op te nemen of hun afspraak te verplaatsen. Ook verplaatsen van afspraken kan alleen telefonisch, via 013 5310 610. Meer informatie.

9:17

Scouting Nederland raadt het haar Brabantse afdelingen af dit weekend bijeenkomsten te houden en op kamp te gaan. Volgende week bekijkt de organisatie de situatie in Brabant opnieuw.

8.34

De piek van de corona-epidemie in China - waar het coronavrus eind vorig jaar uitbrak - is voorbij. Dat heeft de nationale gezondheidscommissie donderdag in Peking verklaard.

7.45

De Dutch Academy Eindhoven geeft vanaf vandaag digitaal les aan haar studenten, van wie het merendeel expats zijn die bij bedrijven als ASML en Philips werken. Hier is voor gekozen vanwege het coronavirus.

7.30

Jumbo bezorgt boodschappen voorlopig niet in huis. De bezorger levert de boodschappen af bij de voordeur en vertrekt dan weer.

7.00

Het ziekenhuis is een veilige plek, veiliger dan bijvoorbeeld de supermarkt of het gemeentehuis. Die boodschap communiceerde het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis woensdag nadat het veel afmeldingen kreeg voor afspraken op poliklinieken.