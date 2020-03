LIVEBLOG CORONAVIRUS: Minder mensen nemen bus en trein, kabinet houdt vandaag crisisoverleg

De belangrijkste feiten:

In Brabant zijn 223 mensen positief getest op het coronavirus, zo werd woensdagmiddag bekendgemaakt. Landelijk gaat het om 503 mensen.

Een inwoner van Etten-Leur is overleden aan het coronavirus. Dat is daarmee het vijfde dodelijke slachtoffer in Nederland.

Nieuwe maatregelen in Brabant: er gaat een streep door grote evenementen (onder meer geen eredivisieduels dit weekend), veiligheidsregio's roepen Brabanders op sociale contacten de komende week te beperken. Amateursportwedstrijden zijn komend weekend afgelast.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themapagina.

11:51

Een werkbezoek van staatssecretaris Mona Keijzer aan de regio 'hightech Helmond-de Peel' gaat niet door. Dat meldt Stichting Hightech Helmond-De Peel. Keijzer zou onder meer het project 'Fabriek van de toekomst' bezoeken.

11:41

Het is de laatste dagen rustiger in de treinen en bussen in Brabant. Sinds de oproep van de overheid aan Brabanders om contacten te mijden en zoveel mogelijk thuis te werken vanwege het coronavirus 'merken we aanzienlijk minder reizigers op de stations en de bussen', zegt OV-NL, de koepelorganisatie van openbaarvervoerbedrijven.

11:25

Het kabinet houdt donderdagmiddag om één uur opnieuw crisisoverleg over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De volksvertegenwoordigers komen bijeen op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze gaan praten over de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

11:18

Meerdere winkels, waaronder onderstaande Albert Heijn in Tongelre (Eindhoven), nemen gepaste voorzorgsmaatregelen, onder andere met spray en doekjes om de handen mee schoon te maken.



11:06

Baasjes van huisdieren hoeven niet bang te zijn dat ze door hun hond of kat worden besmet met corona. Maar als je wél getroffen bent door het coronavirus, dan kun je een knuffelpartij met je huisdier het beste even uitstellen.

11:03

De Efteling gaat het aantal bezoekers in de wachtrij voor attracties per direct beperken. Hoeveel bezoekers er worden toegelaten in de wachtrij, verschilt per attractie.

"Het personeel houdt dit in de gaten. Als het maximum aantal is bereikt, wordt de wachtrij gesloten en moeten mensen ergens anders naartoe", aldus een woordvoerder.

10:59

Ook de tv-show All You Need Is Love grijpt in. In een berichtje via Facebook laat het programma weten dat ze zich houden aan de maatregelen van het RIVM.

"We verzoeken bewoners uit de provincie Noord-Brabant nadrukkelijk om niet naar de opnames te komen. Ook wanneer er nog geen sprake is van symptomen", zo luidt de boodschap.

10:57

Het aantal aanvragen voor een privéjet vanaf Eindhoven Airport is sinds de corona-uitbraak met 20 procent gestegen bij First Class Aviation. "Zeker voor bedrijven die meerdere mensen op een andere plek willen hebben, is het een veiliger alternatief dan een gewone lijnvlucht", aldus het bedrijf.

10:39

De Brabantse GGD-afdelingen gaan het vaccinatieprogramma voor kinderen uitstellen naar het najaar. De GGD had de komende maanden in Brabant een vaccinatiecampagne voor BMR/DTP, HPV en meningokokken gepland staan.

10:36

De supportersvereniging van Ajax roept Ajaxsupporters uit Brabant op om het advies van het RIVM te volgen. Dat betekent dat ze bij klachten beter thuis kunnen blijven. Bij de vereniging zitten ruim 15000 Brabanders, twaalf procent van het ledenbestand.

De ploeg speelt dit weekend in Amsterdam tegen Twente. De wedstrijd gaat overigens gewoon door. Alleen eredivisieduels van Brabantse ploegen worden uitgesteld.

10:06

Gemeente Goirle wil dat er alleen nog mensen naar het gemeentehuis komen in het geval van spoedgevallen. De gemeente verzoekt alle andere bewoners telefonisch contact op te nemen of hun afspraak te verplaatsen. Ook verplaatsen van afspraken kan alleen telefonisch, via 013 5310 610. Meer informatie.

9:17

Scouting Nederland raadt het haar Brabantse afdelingen af dit weekend bijeenkomsten te houden en op kamp te gaan. Volgende week bekijkt de organisatie de situatie in Brabant opnieuw.

8.34

De piek van de corona-epidemie in China - waar het coronavrus eind vorig jaar uitbrak - is voorbij. Dat heeft de nationale gezondheidscommissie donderdag in Peking verklaard.

7.45

De Dutch Academy Eindhoven geeft vanaf vandaag digitaal les aan haar studenten, van wie het merendeel expats zijn die bij bedrijven als ASML en Philips werken. Hier is voor gekozen vanwege het coronavirus.

7.30

Jumbo bezorgt boodschappen voorlopig niet in huis. De bezorger levert de boodschappen af bij de voordeur en vertrekt dan weer.

7.00

Het ziekenhuis is een veilige plek, veiliger dan bijvoorbeeld de supermarkt of het gemeentehuis. Die boodschap communiceerde het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis woensdag nadat het veel afmeldingen kreeg voor afspraken op poliklinieken.