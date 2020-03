LIVEBLOG CORONAVIRUS: horeca krijgt klap, drukte in supermarkten, openbaar leven deels plat

Nieuwe adviezen RIVM vanaf donderdagmiddag tot en met 31 maart:

Er worden volgens minister-president Rutte 'snel' aanvullende maatregelen uitgerold voor Brabant. Pas na het weekend wordt volgens de veiligheidsregio's duidelijk om welke maatregelen het gaat.

Het eerdere RIVM-advies voor Brabant geldt nu voor heel Nederland: mensen met klachten moeten thuisblijven en mensen worden geadviseerd thuis te werken. Voor Brabant, maar ook voor de rest van Nederland geldt dat advies tot en met 31 maart. In Brabant geldt ook dat je de sociale contacten moet beperken, ook als je geen klachten hebt.

Door heel het land moeten evenementen met meer dan honderd mensen worden afgelast. Ook deze maatregel geldt tot en met 31 maart.

Bezoeken aan kwetsbare personen en ouderen moeten worden beperkt, eveneens tot en met 31 maart.

Overige feiten:

In Brabant zijn 273 mensen positief getest op het coronavirus, zo werd donderdagmiddag bekendgemaakt. Landelijk gaat het om 614 mensen.

In Brabant zijn er 50 patiënten meer dan gisteren. Landelijk zijn het er 111 meer ten opzichte van gisteren. Er zijn tot nu toe 5 Nederlanders gestorven aan het virus. Het gaat om ouderen die al een kwetsbare gezondheid hadden.

Het liveblog:

23.30

De provincie Noord-Brabant verlengt het verzoek aan haar personeel om thuis te werken. "Dinsdag waren nog zo’n 350 mensen aan het werk in het provinciehuis, donderdag was dat teruggelopen naar ongeveer 80. Omdat er minder werkplekken nodig zijn, is besloten dat die mensen die er nog zijn, kunnen werken op de onderste verdiepingen. Voorlopig zal er geen gebruik worden gemaakt van de verdiepingen 7 tot en met 23 in de toren."

Grotere bijeenkomsten die door de provincie zijn georganiseerd worden tot en met 31 maart geannuleerd. Dat geldt ook voor provinciale bijeenkomsten op externe locaties. Bij kleinere bijeenkomsten en vergaderingen wordt bekeken of, wanneer en hoe deze door kunnen gaan.

23.10

Ook Eindhoven sluit haar bibliotheek.

23.08

Alle tien ziekenhuizen in Noord-Brabant stoppen vanaf morgen, vrijdag 13 maart, met het testen van medewerkers op de aanwezigheid van het coronavirus (COVID-19). Dat is vandaag besloten in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), waarin deze ziekenhuizen vertegenwoordigd zijn.

Er zijn diverse redenen om te stoppen met het testen van medewerkers, meldt het Tilburgse ziekenhuis (ETZ). "Allereerst is het aantal testen beperkt en is er ook niet genoeg capaciteit en mankracht om ze allemaal af te nemen. De testen die er zijn, worden gebruikt voor patiënten."

Bovendien is het erg moeilijk om een goede afweging te maken welke personen wel en niet getest moeten worden. "Er zijn mensen met minimale klachten die een virus bij zich dragen en mensen die erg ziek zijn maar die niet positief getest worden (en dus geen virus hebben). Tot slot vindt verspreiding van COVID-19 plaats in zowel in het ziekenhuis als daarbuiten. Dat wordt niet voorkomen met het testen van medewerkers."

23.06

Naar verwachting wordt pas na het weekend bekend welke extra maatregelen er genomen worden in Brabant. Dat melden de veiligheidsregio's.

23.01

De Efteling is morgen gewoon open. Dat meldt het pretpark. Wel gaan het Efteling Theater waar de show CARO speelt en het golfpark dicht. Wat het pretpark betreft, wacht de Efteling het advies van de Brabantse Veiligheidsregio's af. Dat verwacht het bedrijf vrijdag te krijgen. "Verder lasten we alle evenementen voor meer dan 100 bezoekers af."

22.54

De ziekenhuizen in Brabant zijn gestopt met het testen van medewerkers op het virus, meldde Bart Berden van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Er zijn weinig testen en die worden gebruikt voor patiënten. Verder stelde hij dat er een tekort aan bedden op de Intensive Care is.

22.52

Bij onze zuiderburen is het nog erger gesteld. In België gaan alle cafés en restaurants dicht. Alle lessen op scholen worden opgeschort, maar er komt wel opvang voor kinderen van ouders die dat zelf niet kunnen regelen. Alle winkels moeten dichtblijven, behalve winkels die essentiële diensten leveren zoals supermarkten. Dat melden verschillende Vlaamse media.

22.

22.20

Zin in een prive-optreden van Frank Lammers. Hij heeft nu tijd zat, meldt hij in een ludiek filmpje

22.00

In het Amphiaziekenhuis hebben ze tot nu toe 20 patiënten gehad, drie zijn er overleden, maakte arts-microbioloog Jan Kluytmans bekend bij Nieuwsuur. Eerder sprak een woordvoerder tegen Omroep Brabant over twee doden. Donderdagavond kon niet bevestigd worden dat dat het aantal opgelopen zou zijn naar drie. "Voor zover wij weten zijn het er twee", aldus een woordvoerder.

21.56

De waarschuwing van bloedbank Sanquin dat er een bloedtekort dreigt, heeft geleid tot een stroom aan nieuwe en terugkerende donoren. Dat meldt Hart van Nederland. In dat programma deed de bloedbank woensdag een oproep omdat door het nieuwe coronavirus steeds minder mensen bloed kwamen geven. Een dag later is de woordvoerder een stuk optimistischer.

21.50

De Eindhovense DJ Sander van Doorn cancelt vijf shows in Noord-Amerika. Dat komt door het inreisverbod, meldt hij via Facebook.

21.44

De Brabanders Cornald Maas, Duncan Laurence, Lenny Kuhr en Nikkie Tutorials kunnen vooralsnog in mei gewoon optreden bij het songfestival. Het is nog te vroeg om te oordelen of het Eurovisiesongfestival wel of niet doorgaat in verband met het nieuwe coronavirus. Dat zegt Ahmed Aboutaleb, burgemeester van gaststad Rotterdam.

"De EBU en de Publieke Omroep hebben zelfstandig de mogelijkheid om deze beslissing te nemen, maar de wettelijke verantwoordelijkheid ligt bij mij en ik vind het nog te vroeg om daar nog iets over te zeggen", aldus Aboutaleb, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

21.34

Attractiepark Dippie Doe blijft voorlopig gewoon open. Maar ze vraagt verkouden bezoekers thuis te blijven.

21.32

Horecazaken in Waalwijk krijgen een klap. De afmeldingen stromen binnen. Ook worden er maatregelen genomen: minder tafels en geen contante betalingen meer.

21.31

De Tilburgse bibliotheek (Lochal) sluit de deuren, zo maakt ze op haar site bekend.

21.30

Nederland krijgt vrijdag een half miljoen mondkapjes binnen van Duitse makelij. Duitsland maakt een uitzondering op het uitvoerverbod dat het heeft ingesteld, meldt minister Bruno Bruins (Medische Zorg).

Door de opmars van het coronavirus hebben onder anderen verpleegkundigen en artsen veel mondmaskers en andere beschermingsmiddelen nodig en dreigen er tekorten. Nederland heeft zelf geen mondkapjesfabrikanten.

21.10

Verschillende moskeen in Brabant sluiten de deuren. Het gaat onder meer op de grote moskee in Tilburg, de Süleymaniye-moskee.

20.55

In het dagelijks leven helpt Alexandra Hameetman kinderen met autisme of trauma, maar vanwege de coronacrisis zet zij nu ook de deuren van haar therapeutisch centrum open voor andere kinderen. "Er is vanuit de maatschappij behoefte aan de opvang van kinderen. Als scholen straks sluiten, of leraren uitvallen waardoor er klassen thuis moeten blijven, dan moeten de ouders vaak nog werken. Dus mijn idee is om dan opvang te bieden voor kinderen uit deze regio."

20.45

Verschillende gemeentes schrappen de gemeenteraad en bijbehorende commissies. Het gaat onder meer om Eindhoven, Oisterwijk en Cuijk.

20.30

Takeaway, het bedrijf achter de populaire maaltijdbestelwebsite Thuisbezorgd.nl, laat zijn bezorgers maaltijden voortaan "contactloos" bij mensen thuis afleveren. Daarmee wil het bedrijf de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegengaan. De bezorger zal dan aanbellen bij de klant en vervolgens een tas met daarin iemands pizza, sushi of een ander gerecht bij de deur neerzetten. Afgelopen dagen kwamen andere bekende maaltijdbezorgers in Nederland, waaronder Domino's Pizza, ook al met een dergelijke maatregel.

20.27

Ook bij de Albert Heijn XL in Eindhoven was het vandaag druk.

Foto: Jeffrey Geurts.

20.25

Wim van de Donk, commissaris van de Koning, heeft ook gereageerd op het laatste nieuws.

20.30

In amper twee weken tijd heeft het coronavirus Brabant in de houdgreep genomen. Via ingrijpende maatregelen hoopt de overheid het virus alsnog een halt toe te roepen. Er is, zeker in Brabant, nu een nieuwe fase aangebroken, zegt het RIVM.

20.27

Eftelingmedewerkers moeten morgen gewoon naar hun werk komen, zo laat het pretpark aan haar personeel weten.

20.25

In Tilburg worden alle zwembaden gesloten. Ook de Ireen Wüst ijsbaan blijft dicht.

20.22

Door het inreisverbod voor Amerika, gaat de vakantie van Petra en Patrick niet door. Ook de rondreis van Patrick en Marianne is van de baan.

20.20

Ook Fontys schrapt alles lessen en tentamens tot 1 april volgens een voorlichter. Het gaat om een besluit van de Vereniging Hogescholen. In een brief die verstuurd is staat dat alle hogescholen en universiteiten op slot gaan voor studenten. De panden blijven wel open, voor bijvoorbeeld medewerkers die in het pand moeten werken. "Maar bij Fontys werken veel mensen al thuis." Bij Fontys studeren 44.000 studenten, waarvan de meeste in Brabant.

Volgens de Vereniging van Universiteiten raakt het besluit in Nederland 300.000 universitaire studenten en 450.000 hogeschoolstudenten. "Dit is echt heel ingrijpend, de universiteiten kijken nu welke colleges aangeboden kunnen worden, maar dat is niet zo snel en makkelijk geregeld."

Op Tilburg University zitten 15.000 studenten, in Eindhoven gaat het om 12.500 studenten.

De panden gaan niet op slot, evenementen met minder dan 100 mensen gaan mogelijk bij Fontys wel door, zegt een woordvoerder.





20.00

Avans schrapt alle colleges tot en met 31 maart, meldt het hogeschoolblad. Morgen moet duidelijk worden of de studenten een deel van de lessen online kunnen volgen. Het pand is morgen open, zodat studenten en medewerkers hun werk en/of studie op afstand kunnen voortzetten. Het gaat om 33.000 studenten.

19.55

De gereformeerde kerk ‘Maranathakerk’ in Werkendam heeft voor komende zondag de ‘School-Kerk’ diensten afgelast. Bij School-Kerk diensten brengen leerlingen van basisscholen een bezoek aan de kerk in het kader van een lesproject. De School-Kerk diensten zijn de afsluiting van een jaarlijkse project. Tijdens deze gezamenlijke diensten van de Gereformeerde en Hervormde kerk in Werkendam komen rond de zevenhonderd kinderen en volwassenen naar de Maranathakerk in Werkendam. Maar de School-kerk diensten van komende zondag gaan niet door

“We gaan deze diensten uitstellen en op een nog te bepalen zondag in dit jaar alsnog laten plaatsvinden. Als kerkenraden en scholen willen wij niet onnodig het risico opzoeken om een zeer grote groep kinderen en volwassenen (waaronder ook veel opa’s en oma’s) bij elkaar te brengen in zeer volle diensten.” Het kerkbestuur heeft nog geen besluit genomen of de reguliere diensten ook komen te vervallen. De Maranathakerk wordt op zondagmorgen bezocht door bijna vierhonderd kerkgangers en 's avonds rond de 125. De PKN Protestantse Kerk Nederland adviseert aan gemeenten om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten. Ook als dat om kerkdiensten gaat.

19.45

Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw uit Drimmelen is met onmiddellijke ingang gestopt met rondvaarten door de Biesbosch, laat de rederij aan Omroep Brabant weten. Vanuit de haven in Drimmelen vertrokken dagelijkse boten voor een rondvaart van twee uur door de Biesbosch. Een woordvoerder van het bedrijf meldt ook dat het bedrijf veel afmeldingen krijgt van feesten en partijen die bij de rederij waren geboekt.

19.35

Het Biesbosch MuseumEiland heeft In overleg met Biesbosch Fluistertours besloten alle rondvaarten door de Biesbosch vanaf het museum tot en met 31 maart af te gelasten vanwege het corona-virus.

De komende weken zal op basis van de ontwikkelingen bekeken gaan worden of, en zo ja vanaf wanneer, de rondvaarten weer hervat zullen gaan worden.

19.31

Thom van Mierlo (26) zou beginnen in een mooi nieuw ingerichte schoenenwinkel in Eindhoven, maar het coronavirus gooit roet in het eten. Er zou een nieuw interieur van zijn winkel in China gemaakt worden. Maar die is nu vertraagd. Toch heeft hij de winkel geopend en verkoopt hij nu schoenen recht uit de doos.

19.18

Bioscopen en filmtheaters laten niet meer dan honderd bezoekers per zaal toe. Dit staat in een advies van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters aan haar leden. De NVBF houdt zich hiermee aan het aangescherpte coronabeleid van het kabinet. Holland Casino sluit vanaf middernacht al zijn veertien vestigingen in Nederland tot en met 31 maart. Het bedrijf heeft onder meer vestigingen in Breda en Eindhoven.

19.16 Vanaf vrijdag rijden minder treinen in de spits om coronavirus, meldt de NS. Dat doet ze omdat er minder reizigers worden verwacht. Mensen die zondag van plan waren gratis te gaan reizen op vertoon van hun boekenweekgeschenk, moeten dat uitstellen naar een andere dag.

19.12

In het Amphia ziekenhuis in Breda is opnieuw een patiënt overleden aan het coronavirus. Het gaat om een inwoner van Zundert. Het is de vierde dode in Brabant. Eerder overleden mensen in Uden, Goirle en Etten-Leur.

19.10

De leerlingen van het Eckart College in Eindhoven zouden donderdagavond het hoogtepunt hebben van maanden repeteren en voorbereiden. De jaarlijkse theatervoorstellingen zijn een feest voor andere leerlingen, ouders en grootouders. Maar door corona mogen de ouders en grootouders niet komen. Alles zou afgeblazen worden, maar dankzij leerling Tim kan het doorgaan. Er komt een livestream.

19.05

De nationale zwemtop die traint in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion heeft vanochtend letterlijk gescheiden getraind van mensen die baantjes kwamen trekken. Tussen de nationale zwemtop en de recreatieve zwemmers was één baan waar niet gezwommen mocht worden. Deze 'verboden te zwemmen baan' vormde een buffer tussen de top en recreatieve zwemmers en kwam er op verzoek van bondscoach Marcel Wouda. Ook de topsport vestiging van de KNZB in het zwembad is alleen nog maar toegankelijk voor trainers en topzwemmers. Op toegangsdeuren hangen bordjes met de tekst 'verboden toegang'.

19.00

Je zult in deze coronatijd maar tandarts of kapper zijn. Dan is het knap lastig, eigenlijk onmogelijk, om afstand te houden tot je klant. Zo gaan de tandartsassistente, de pedicure en de kapster om met het coronavirus.

18.57

Ook bij het theater in Someren worden de voorstellingen tot 31 maart geannuleerd.

18.55

De EO zendt de komende weken op zondagochtend een televisiekerkdienst uit naar aanleiding van het coronavirus. De speciale dienst is te zien om 09.20 uur op NPO 2, maakt de omroep bekend.

18.53

Bij zorginstelling de Wever zijn op een afdeling (Siena) meerdere bewoners positief getest op corona, meldt de zorginstelling aan bewoners en hun families. Voortana is nog maar een bezoeker per 24 uur toegestaan bij de afdeling.

18.52

Mensen gaan ondertussen ook massaal naar de supermarkt om boodschappen in te slaan. Met name wc-papier en water zijn populair.

Volgens Premier Rutte is het doen van extra boodschappen echter niet nodig. De brancheorganisatie van supermarkten, CBL, laat aan de NOS weten dat er met de aanvoer van producten geen problemen zijn, dus dat producten als voedsel en hygiëneproducten gewoon kunnen worden aangevuld. CBL vraagt mensen ook om normaal boodschappen te doen. "Het voedsel blijft gewoon de winkels instromen."

18.50

De Tweede Kamer vraagt zich af of scholen nog wel kunnen openblijven nu het indammen van het coronavirus onbegonnen werk lijkt en een nieuwe fase aanbreekt. De meeste partijen zijn wel ingenomen met de nieuwe maatregelen die het kabinet treft, maar twijfelen of die volstaan.

18.48

Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw uit Drimmelen is met onmiddellijke ingang gestopt met rondvaarten door de Biesbosch, laat de rederij aan Omroep Brabant weten. Vanuit de haven in Drimmelen vertrokken dagelijkse boten voor een rondvaart van twee uur door de Biesbosch. Een woordvoerder van het bedrijf meldt ook dat het bedrijf veel afmeldingen krijgt van feesten en partijen die bij de rederij waren geboekt.

18.45

Geen bijeenkomsten voor meer dan honderd man is ook voor de uitvaartbranche een uitdaging. "Het is pijnlijk als je aan familieleden van een overledene moet vragen om het aantal gasten te beperken tot maximaal honderd”, zeggen ze bij crematorium Zuylen in Breda.

18.41

Ook in Eersel gaat een streep door de uitgestelde carnavalsoptocht. Zowel de Contente Optocht als de Buurtgatse Optocht op zondag 22 maart gaan niet door, laat de carnavalsvereniging weten. De optocht wordt niet op een later moment ingehaald. Ook de optochten in Tilburg, Sint-Oedenrode, Dongen, Veghel, Nuenen, Galder, Veghel, Helvoirt en Cuijk zijn tot verdriet van de organisaties van de baan.

18.35

Een gokje wagen in het casino kan de komende weken ook niet. Holland Casino laat weten dat alle veertien vestiging in Nederland tot en met 31 maart worden gesloten.

18.34

Ook theater De Ruchte in Someren laat weten dat alle voorstellingen tot en met 31 maart geannuleerd zijn. Ook de lunchroom die in het pand zit, is voorlopig dicht.

18.32

Ook de uitvaartbranche merkt de gevolgen van de coronacrisis. Het is uitermate pijnlijk als je aan de familieleden van een overledene moet vragen om het aantal gasten voor de uitvaart te beperken tot maximaal honderd."

18.31

Alle rondvaarten door de Biesbosch vanaf het Biesbosch MuseumEiland worden tot en met 31 maart ook geschrapt. "De komende weken zal op basis van de ontwikkelingen bekeken worden of, en zo ja vanaf wanneer, de rondvaarten weer hervat worden", laat het museum weten.

18.29

Meerdere bewoners van woonzorgcentrum Padua in Tilburg zijn besmet met het coronavirus. Twee mensen waren al besmet, maar dat aantal is inmiddels verder opgelopen. Om hoeveel het exact gaat, is niet duidelijk. De patiënten zitten allemaal in isolatie en mogen geen bezoek ontvangen. Bij de andere bewoners van het zorgcentrum is voorlopig maximaal 1 bezoeker per dag welkom.

18.03

Bij WoonincPlusVitalis Berckelhof in Eindhoven is een coronabesmetting vastgesteld. De cliënt woont op een gesloten verpleegafdeling en zat al een paar dagen uit voorzorg in isolatie. De GGD start een contactonderzoek,

17.59

In deze tijd van nood zijn Twitter-gebruikers een campagne begonnen om elkaar te helpen. Onder de noemer #CoronaHulp vragen ze of anderen iets voor ze kunnen doen of bieden ze aan om iets voor anderen te doen. Zo twitteren mensen dat ze bereid zijn om boodschappen voor anderen te doen. Anderen vragen automobilisten om een lift, omdat ze liever niet met het openbaar vervoer reizen.

17.46

De organisatie van Indoor Brabant reageert op de annulering van het evenement.

17.44

Als Nederland nu niet meteen doorpakt in het beteugelen van het aantal coronabesmettingen, zullen de gevolgen niet te overzien zijn. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) vandaag in een brief aan het RIVM, na de aankondiging van extra maatregelen in het hele land. Ze vragen om "militaire besluitvaardige structuren".

17.40

Er is bevestigd dat één inwoner in de gemeente Eersel besmet is met het coronavirus.

17.39

Burgemeester Jan Boelhouwer stopt in Gilze-Rijen, maar hij moet het doen zonder afscheidsbijeenkomst. Die is nu van de baan.

17.29

Nationaal Monument Kamp Vught sluit ook tot 31 maart de deuren.

17.27

Het is nog niet duidelijk wat de nieuwe coronamaatregelen betekenen voor Paaspop in het Paasweekend. In een bericht op Facebook raadt de festivalorganisatie bezoekers aan de site en sociale media in de gaten te houden voor updates. "Wij volgen het advies van onder anderen het RIVM en van de overheid en zitten bovenop alle ontwikkelingen van het coronavirus." Het festival in Schijndel trok vorig jaar 90.000 bezoekers.

17.26

Scholieren zijn een actie begonnen om vrij te krijgen. "Wil jij ook dat alle scholen dichtgaan omdat je bang bent om besmet te worden met het coronavirus? Teken dan nu de petitie!", roepen ze op.

17.22

Het Noord-Brabants museum en De Pont in Tilburg zijn vanaf morgen tot en met 31 maart gesloten. Dat geldt ook voor Kasteel Heeswijk. Het van Abbemuseum volgt vermoedelijk.

17.19

Er zijn in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal drie besmette patiënten opgenomen, meldt het ziekenhuis. Zij liggen in isolatie. Daarnaast zijn vijf medewerkers positief bevonden op het coronavirus. Daarmee zijn in totaal acht medewerkers besmet. Alle betreffende medewerkers zijn thuis in thuisisolatie.

"De personele capaciteit in het Bravis ziekenhuis is nog altijd voldoende. Wel wordt het steeds lastiger om de voorraad materialen op peil te houden. Zoals elders in Nederland worden middelen schaars, ook door de toenemende exportproblemen vanuit het buitenland. Het voorraadbeheer wordt continu gemonitord en waar nodig wordt actie ondernomen."

17.16

Wat het betaald voetbal betreft: De komende dagen wordt in kaart gebracht wanneer de uitgestelde speelrondes kunnen worden ingehaald. Zolang er ruimte in het competitieprogramma is om wedstrijden uit te stellen, houdt de KNVB vast aan het spelen van de wedstrijden met publiek. Pas in het laatste stadium van de competitie, als er echt niet meer geschoven kan worden, dan komt het noodmiddel van spelen zonder publiek in beeld. Bij PSV en Jong PSV trainen ze voorlopig besloten.

17.15

Alle wedstrijden van veld- en zaalvoetbalverenigingen gaan tot en met 31 maart niet door. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: “Wij adviseren alle amateurverenigingen om ook geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten te organiseren. We hopen op begrip voor dit lastige besluit en de medewerking van alle clubs om gezamenlijk de competities tot een goed einde te brengen. De komende periode gaan we nadenken over een goede oplossing voor ons amateurvoetbal.”

17.13

Blijven de treinen rijden? Op dit moment bekijken we wat de consequenties zijn voor NS", zegt de treinvervoerder.

17.12

Gezien maatregelen vanuit het RIVM gaan alle shows van de Effenaar in Eindhoven tot en met 31 maart niet door. Er worden mogelijk niewue data geprikt.

17.10

Verschillende cafés blijven de komende weken dicht. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Bossche Brouwers aan de Vaart in Den Bosch. Dat cafe is vanaf dit weekend gesloten. "Velen zullen zich thuis verschansen, maar Bossche Brouwers wil ook niet dat de meest doorgewinterde ruwe bonken die dat coronabloed wel rauw kunnen drinken bij ons onverhoopt toch dat virus oplopen, en ook ons personeel willen wij de mogelijkheid geven zichzelf maximaal af te schermen", meldt het café op social media.

17.10

Ook kleinere evenementen hebben last. Zo gaat een bekende kledingbeurs in Breda met tweedehands kleding voor kinderen niet door.

17:04

Ook andere theaters in Brabant sluiten de deuren. Na Chassé Breda blijft ook in Tilburg het theater dicht. Ook Theater aan de Parade in Den Bosch is tot het eind van deze maand gesloten, net als het Parktheater in Eindhoven.

16:45

Tilburg University onderzoekt nog wat de maatregelen betekenen. "We hadden al veel colleges online staan. We bekijken nu wat we nog meer kunnen doen. En voor Brabant komen ook nog andere maatregelen, dus we weten het nu nog niet exact." De universiteit verwacht morgen meer te weten.

16:45

Een studente in Eindhoven is een petitie gestart om de TU Eindhoven te sluiten.

16:44

Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) sluiten zowel in Eindhoven als Tilburg enkele cafés de deuren. "In Tilburg gaat het om ongeveer drie horecagelegenheden", zegt een regiomanager van KHN. Of pretparken zoals de Efteling wel openblijven, is onduidelijk. De Efteling bekijkt nog wat de maatregel voor hen betekent, ze zijn in overleg.

"Wij wachten een advies van de Brabantse Veiligheidsregio's af. Zodra dit bekend is, informeren we gasten via onze website en social media kanalen. Wij vragen je dit in de gaten te houden", meldt de Efteling.

16:40

Volgens dagblad de Gelderlander gaan de eerste concerten van Snollebollekes in Gelredome niet door. Ze worden verplaatst. De concerten stonden gepland op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart en op 1 en 4 april. De concerten worden 9, 10, 14 en 17 oktober ingehaald.

16:23

Op sommige plekken in vooral Brabant is het niet langer mogelijk het coronavirus 'in te dammen'. In onze provincie breekt een nieuwe fase aan, stelt het RIVM. "De situatie in Nederland is mogelijk aan het kantelen", zei Jaap van Dissel van het RIVM tijdens een speciale persconferentie over het coronavirus donderdagmiddag in Den Haag.

16:18

Frans Bauer annuleert al zijn concerten tot en met 31 maart, zo bevestigt de Fijnaartse zanger op zijn sociale media.

fransbauer View Profile View More on Instagram fransbauer



Lieve Fans,



Zojuist bereikte ons het bericht, dat er vanuit overheidswege is bepaald, dat bijeenkomsten tot 100 personen vanaf heden tot 31 maart zijn afgelast. De concerten van Frans Bauer vallen daar ook onder. We bekijken op dit moment de mogelijkheden om de betreffende concerten in deze periode te verplaatsen naar later in het jaar. U wordt hier z.s.m. nader over geïnformeerd. Lieve Fans,Zojuist bereikte ons het bericht, dat er vanuit overheidswege is bepaald, dat bijeenkomsten tot 100 personen vanaf heden tot 31 maart zijn afgelast. De concerten van Frans Bauer vallen daar ook onder. We bekijken op dit moment de mogelijkheden om de betreffende concerten in deze periode te verplaatsen naar later in het jaar. U wordt hier z.s.m. nader over geïnformeerd.

16:17

Er gaat voor de rest van de maand dus ook een streep door alle sportwedstrijden waarbij meer dan 100 mensen aanwezig zijn. De Eredivisie ligt de komende weken stil en ook in de amateursport zal weinig gebeuren.

16:09

Indoor Brabant gaat niet door. Dat is zojuist bekend geworden. De afgelasting is het gevolg van de worsteling met het coronavirus. Eerder werd al bekend dat geen publiek bij het grote internationale paardensportevenement mocht zijn. Aanvankelijk werd zelfs besloten om met minder publiek door te gaan, maar na alle commotie kwam de organisatie op die beslissing terug.

16:07

Het Chassé Theater in Breda gaat per direct dicht tot en met 31 maart. Er wordt later gecommuniceerd wat er gebeurde met reeds verkochte tickets. "Kaarthouders worden op de hoogte gebracht. Ook over wat er gebeurt met betaalde entreebewijzen/abonnementen", aldus het theater op zijn website.

15:58

De drie Brabantse veiligheidsregio’s hebben nog geen idee wanneer de extra maatregelen worden aangekondigd. “Daarover kunnen we nu nog echt niks zeggen”, aldus een woordvoerder. Volgens Rutte zou dat waarschijnlijk later vandaag zijn. De veiligheidsregio's zijn daar niet over ingelicht.

15:56

Voor hbo-scholen en universiteiten geldt dat colleges online moeten worden gegeven. Het sluiten basisscholen, middelbare scholen en mbo-scholen is niet aan de orde. "Het sluiten van de scholen met kinderen die dan thuis moeten blijven, heeft te veel impact op de ouders", aldus premier Rutte. "Het is daarom niet verstandig om de scholen te sluiten."

Sluiting van scholen zou volgens het kabinet maar weinig bijdragen aan de inspanningen om de verspreiding van het virus te beperken, ook omdat kinderen geen belangrijke risicogroep vormen

15:53

Bepaalde kanalen melden dat er om vijf uur 's middags een persconferentie plaatsvindt van de Brabantse veiligheidsregio's. Dat klopt niet, aldus de veiligheidsregio's zelf. Er staat geen extra persconferentie van de veiligheidsregio's gemeld.

15:46

Jaap van Dissel van het RIVM stelt dat de situatie in de rest van Nederland op dit moment niet met met de beginfase van het virus in Brabant (een week geleden) te vergelijken is.

"Dat komt vanwege de evenementen die in Brabant hebben plaatsgevonden, waaronder carnaval. Toen zijn er contacten geweest, bijvoorbeeld met buitenlanders. Vanwege het intensieve samenzijn heeft een verspreiding plaatsgevonden waar we nu als het ware de staart van zien. De situatie in Brabant een week geleden is nu niet met de rest van Nederland te vergelijken."

15:43

Er zijn vooralsnog geen plannen om 'brandhaarden', plekken waar het virus zich breder heeft verspreid, in Brabant af te sluiten, aldus Rutte.

15:25

Er komen 'snel, mogelijk binnen enkele uren' aanvullende maatregelen voor Brabant. Dat meldt minister-president Rutte tijdens de persconferentie na het crisisoverleg in Den Haag.

15:17

De druk op de zorg in Brabant, met name op de intensive care, neemt toe, zegt het RIVM. Ook de Brabantse GGD komt steeds meer onder druk te staan nu er nieuwe gevallen moeten worden onderzocht.

15:06

De gemeente Goirle doet alleen nog voor spoedgevallen het gemeentehuis open voor haar burgers. Dat heeft te maken met een besmetting met het coronavirus door een van medewerkers met een publieksfunctie. De gemeente kan tot 16 maart alleen nog bezocht worden voor spoedeisende zaken. Er moet dan een afspraak gemaakt worden. De zieke medewerker zit in isolatie thuis.

14:57

Volgens De Gelderlander schrapt het Merletcollege, met vestingen in Cuijk, Mill en Grave, alle lessen en toetsen. "Alleen het programma voor de eindexamenklassen gaat door. Leerlingen die op school willen werken mogen dat", aldus de krant.

14:47

Het concert van Samantha in Poppodium 013 van komende zaterdag is afgelast. De band heeft vanwege het coronavirus de resterende tourshows afgezegd. Eerder gelastte 013 al grote concerten waaronder Papa Roach af. Die artiest zou optreden in de Main met een capaciteit van ruim 3000 bezoekers. Samantha zou wel in de zaal Next spelen, omdat er maximaal 800 bezoekers in passen.

14:02

Opnieuw is het aantal coronabesmettingen in Brabant flink gestegen. In onze provincie zijn op dit moment 273 patiënten met een besmetting geregistreerd, blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Dat zijn er 50 meer dan gisteren. Landelijk staat de teller nu op 614 mensen die positief zijn getest op het virus. Dat zijn er 111 meer ten opzichte van gisteren.

13:57

Een medewerker van de GGD Brabant-Zuidoost is besmet geraakt met het coronavirus. Dat meldt de GGD in een persverklaring. De besmetting is woensdag na onderzoek vastgesteld. Het is niet bekend waar de medewerker de besmetting heeft opgelopen, meldt een woordvoerder.

13:52

Amnesty International stopt vanwege het coronavirus vanaf donderdag met collecteren in Brabant. Tot zaterdag houdt de mensenrechtenorganisatie een landelijke collecteweek. Amnesty neemt het besluit "met het oog op de gezondheid van onze collectanten en de mensen in Brabant", zegt een woordvoerder. Aan de actie zouden zo'n duizend vrijwilligers meedoen. Waarschijnlijk wordt de collecte niet meer ingehaald.

13:40

Corona heeft ook invloed op de activiteiten in gemeentehuizen in Brabant. In Den Bosch zal 'het college van burgemeester en wethouders deze week geen bestuurlijke representatieve activiteiten uitvoeren'. Ook in Waalwijk en in Cuijk gaat de raadsvergadering donderdagavond niet door. Vermoedelijk volgen deze week soortgelijke besluiten bij andere gemeenten.

13:21

Een wat oudere inwoner van Dongen is woensdag slachtoffer geworden van een crimineel die het coronavirus gebruikte voor een babbeltruc. De dader deed zich voor als een medewerker van de gemeente om binnen te komen. Hij zei dat hij de bewoner kwam controleren op besmetting. Na het bezoek waren er geld en spullen weg. Het slachtoffer deed aangifte bij de politie.

13:10

Een toenemend aantal ziekenhuismedewerkers voelt zich niet meer helemaal veilig op het werk door de uitbraak van hetcoronavirus. In een peiling van vakbond FNV onder 1800 mensen uit de sector antwoordt de helft 'ja' op de vraag 'Voel jij je veilig op je werk?'.

Twee op de vijf zegt dat de werkdruk is toegenomen door het virus. In Brabant is dat drie op de vijf. In de provincie met de meeste besmettingen voelt ook maar 43 procent van de respondenten zich nog helemaal veilig.

13:00

Er dreigt een capaciteitsprobleem in de Brabantse ziekenhuizen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Vanwege de opname van coronapatiënten, neemt de druk toe. “Het wordt spannender”, zegt Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, op Radio 1.

12:20

Veel te veel mensen begrijpen nog steeds niet hoe ernstig de coronacrisis is, vindt Susanne Kleijssen. De Waalwijkse woont al jaren in Italië en waarschuwt ons in Nederland. “Ja, in Brabant worden wel strengere maatregelen getroffen dan in andere delen van Nederland. Maar de scholen zijn nog open! Wat heeft het dan voor zin?”

11:25

Het kabinet houdt donderdagmiddag om één uur opnieuw crisisoverleg over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De volksvertegenwoordigers komen bijeen op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze gaan praten over de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

11:18

Meerdere winkels, waaronder onderstaande Albert Heijn in Tongelre (Eindhoven), nemen gepaste voorzorgsmaatregelen, onder andere met spray en doekjes om de handen mee schoon te maken.



11:06

Baasjes van huisdieren hoeven niet bang te zijn dat ze door hun hond of kat worden besmet met corona. Maar als je wél getroffen bent door het coronavirus, dan kun je een knuffelpartij met je huisdier het beste even uitstellen.

11:03

De Efteling gaat het aantal bezoekers in de wachtrij voor attracties per direct beperken. Hoeveel bezoekers er worden toegelaten in de wachtrij, verschilt per attractie.

"Het personeel houdt dit in de gaten. Als het maximum aantal is bereikt, wordt de wachtrij gesloten en moeten mensen ergens anders naartoe", aldus een woordvoerder.

10:59

Ook de tv-show All You Need Is Love grijpt in. In een berichtje via Facebook laat het programma weten dat ze zich houden aan de maatregelen van het RIVM.

"We verzoeken bewoners uit de provincie Noord-Brabant nadrukkelijk om niet naar de opnames te komen. Ook wanneer er nog geen sprake is van symptomen", zo luidt de boodschap.

10:57

Het aantal aanvragen voor een privéjet vanaf Eindhoven Airport is sinds de corona-uitbraak met 20 procent gestegen bij First Class Aviation. "Zeker voor bedrijven die meerdere mensen op een andere plek willen hebben, is het een veiliger alternatief dan een gewone lijnvlucht", aldus het bedrijf.

10:39

De Brabantse GGD-afdelingen gaan het vaccinatieprogramma voor kinderen uitstellen naar het najaar. De GGD had de komende maanden in Brabant een vaccinatiecampagne voor BMR/DTP, HPV en meningokokken gepland staan.

10:36

De supportersvereniging van Ajax roept Ajaxsupporters uit Brabant op om het advies van het RIVM te volgen. Dat betekent dat ze bij klachten beter thuis kunnen blijven. Bij de vereniging zitten ruim 15000 Brabanders, twaalf procent van het ledenbestand.

De ploeg speelt dit weekend in Amsterdam tegen Twente. De wedstrijd gaat overigens gewoon door. Alleen eredivisieduels van Brabantse ploegen worden uitgesteld.

10:06

Gemeente Goirle wil dat er alleen nog mensen naar het gemeentehuis komen in het geval van spoedgevallen. De gemeente verzoekt alle andere bewoners telefonisch contact op te nemen of hun afspraak te verplaatsen. Ook verplaatsen van afspraken kan alleen telefonisch, via 013 5310 610. Meer informatie.

9:17

Scouting Nederland raadt het haar Brabantse afdelingen af dit weekend bijeenkomsten te houden en op kamp te gaan. Volgende week bekijkt de organisatie de situatie in Brabant opnieuw.

8.34

De piek van de corona-epidemie in China - waar het coronavrus eind vorig jaar uitbrak - is voorbij. Dat heeft de nationale gezondheidscommissie donderdag in Peking verklaard.

7.45

De Dutch Academy Eindhoven geeft vanaf vandaag digitaal les aan haar studenten, van wie het merendeel expats zijn die bij bedrijven als ASML en Philips werken. Hier is voor gekozen vanwege het coronavirus.

7.30

Jumbo bezorgt boodschappen voorlopig niet in huis. De bezorger levert de boodschappen af bij de voordeur en vertrekt dan weer.

7.00

Het ziekenhuis is een veilige plek, veiliger dan bijvoorbeeld de supermarkt of het gemeentehuis. Die boodschap communiceerde het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis woensdag nadat het veel afmeldingen kreeg voor afspraken op poliklinieken.