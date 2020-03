Liveblog coronavirus: Jumbo bezorgt boodschappen voorlopig niet in huis

Medewerkers werken in het lab het klokje rond. (Foto: Erik Peeters)

EINDHOVEN -

Vanwege het coronavirus bezorgt supermarktketen Jumbo online bestelde boodschappen voorlopig niet meer in huis. Bezorgers geven de boodschappen bij de voordeur af. We volgen alle ontwikkelingen rondom het coronavirus in dit liveblog.