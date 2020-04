LIVEBLOG CORONAVIRUS: consumenten geven minder geld uit sinds begin intelligente lockdown

De voornaamste feiten op een rij:

In onze provincie zijn donderdag 206 nieuwe besmettingen gemeld. In totaal zijn er nu 6354 geregistreerde coronapatiënten in Brabant.

Landelijk is het dodental door coronavirus gestegen met 181 naar 3315.

08.25

Myanmar laat bijna 25.000 gevangenen vrij om de druk op gevangenissen te verlagen tijdens de coronacrisis. Het gaat om ongeveer een kwart van alle mensen die in het Aziatische land een celstraf uitzitten. Ieder jaar verleent Myanmar amnestie aan gevangenen tijdens de nieuwjaarsvakantie, maar nog nooit waren het er zo veel.

08.21

In het Amphia Ziekenhuis in Breda is donderdag één coronapatiënt overleden. Sinds de uitbraak van het virus zijn er 77 mensen in het ziekenhuis overleden. Er worden momenteel 38 coronapatiënten behandeld in het Amphia, van wie er 22 op de intensive care liggen. De afgelopen 24 uur zijn drie patiënten uit het ziekenhuis ontslagen. Het totaalaantal komt daarmee op 220 patiënten.

08.00

Om toch nog een veilige en alternatieve Koningsdag te kunnen vieren wordt op 27 april het Kingsday VR Festival gehouden. Het live-evenement in virtual reality speelt zich af op de Dam in Amsterdam en bevat onder meer muziekoptredens en een lichtshow. De opbrengst wordt gedoneerd aan de Voedselbank.

07.46

Vandaag zouden de Koningsspelen zijn, maar deze kunnen uiteraard niet doorgaan. Veel basisscholen organiseren vandaag wel wat anders om deze dag toch een feestelijk tintje te geven. Via verschillende social media kanalen zal er heel wat samen gedanst en gezongen geworden.

07.42

Beddenwinkelketen Beter Bed uit Uden heeft in het eerste kwartaal meer omzet behaald dan een jaar eerder. Het bedrijf kreeg wel minder bestellingen binnen, wat vooral te wijten was aan de coronacrisis. Tot half maart ging het aantal bestellingen namelijk nog de goede kant op. De omzet kwam uit op 54,3 miljoen euro, een stijging van 8 procent. Op vergelijkbare basis kwam de groei uit op 6,9 procent waarbij zowel de winkels in de Benelux als die uit de divisie New Business, waar onder meer de Zweedse keten Sõngjõtten onder valt, een steentje bijdroegen. Online groeiden de verkopen met bijna 30 procent. De verkopen via het internet waren goed voor 5,6 miljoen euro of ruim een tiende van de totale omzet.

07.20

Het Brabant Mondmasker Initiatief hoopt de productie binnenkort te verdrievoudigen. Nu kan het vrijwilligersproject 400 mondmaskers per dag produceren en 40 tot 50 beschermende jassen. Het aantal aanvragen ligt hoger dan wat geproduceerd kan worden, dus hoopt het Brabant Mondmasker Initiatief op nieuwe vrijwilligers.

06.44

Volgens RTL Nieuws is een verbod op evenementen tot 1 september aanstaande. RTL baseert zich op stukken die het heeft ingezien. De evenementenbranche drong er in Den Haag eerder al op aan snel met duidelijkheid te komen met het oog op het festivalseizoen.

06.42

De Nederlandse tandartsen en mondhygiënisten zijn klaar om op verantwoorde wijze de reguliere werkzaamheden te hervatten. Ze hebben daarvoor een leidraad opgesteld met richtlijnen voor een veilig bezoek aan de tandarts. Beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen KNMT meldt op haar website dat de leidraad is voorgelegd aan het minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en dat van die kant een positieve reactie is gekomen.

06.40

Op Bonaire is de eerste besmetting met het coronavirus geregistreerd. Dat heeft gezaghebber Edison Rijna bekendgemaakt. Het gaat om een persoon die meerdere keren is getest. Elke keer was de uitslag niet eenduidig, maar in samenwerking met het RIVM is volgens Rijna geconcludeerd dat de persoon besmet is. Het gaat om iemand die qua leeftijd niet in de risicogroep zit en die meer dan een maand geleden besmet zou zijn door iemand uit Aruba.

06.15

Nederlandse consumenten besteden sinds het begin van de intelligente lockdown zo'n 13 procent minder ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het economisch bureau van ABN Amro waar NRC over schrijft. Consumenten doen ongeveer een kwart meer boodschappen bij supermarkten en voedselspeciaalzaken, maar dit maakt de daling in bijvoorbeeld de horeca en in veel andere sectoren niet goed.

06.00

Het kabinet wil kijken hoe de inzet van mondkapjes voor bepaalde sectoren, zoals bijvoorbeeld contactberoepen, eventueel een rol kan spelen bij een versoepeling van de coronamaatregelen. Premier Mark Rutte nam die suggestie van VVD en GroenLinks over tijdens het debat in de Tweede Kamer donderdag.