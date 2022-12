Misdaad komt voor in de beste families, dat zag je wel in 2022

Misdaad komt voor in de beste families. Rijk en arm, jong en oud. Van tieners tot een bejaarde ketelbouwer en van cokesmokkelaars en daklozen tot een schatrijke supermarktondernemer. Dat blijkt wel uit deze misdaadgebeurtenissen in Brabant dit jaar.

We zijn wat gewend in Brabant met misdaad. Maar toen opsporingsambtenaren van politie en belastingdienst half september de toegangslaan op reden van de villa van Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther, was de verbazing groot. De multimiljonair wordt verdacht van witwassen. Agenten namen tonnen aan cash en dure auto’s in beslag. Van Eerd trad terug als baas van Jumbo.

“Alles liep door elkaar, zijn dure hobby’s, sponsoring en het werk voor het supermarktconcern. Het was een grote kluwen van belangen geworden”, reageerde een crisisexpert.

Sesamstraatkartel

De politie was Van Eerd op het spoor gekomen in een heel ander onderzoek naar een motorcoureur Theo E. in Drenthe. Frits sponsorde hem vroeger. En laat die Theo nou ook opduiken in een onderzoek naar een Brabantse drugsbende met als bijnaam: Het Sesamstraatkartel. Tommie, Aart en Pino uit onder meer Sint Willebrord, kregen forse celstraffen. Ze waren niet de enige criminelen die gestraft werden in 2022.

De mensen achter de martelcontainer in Wouwse Plantage verdwenen voor lange tijd achter de tralies. Hoofdverdachte Piet ‘Costa’ kreeg 17,5 jaar, ook voor een reeks drugstransporten.

Webcampafperser

Geruchtmakende zaken kwamen tot een einde. Celstraffen waren er voor webcamafperser Aydin C., een oud-wethouder van Helmond voor verduistering en oplichting, de ontvoerders van Gino en Rien, de Veghelnaar die bigshoppers vol bankbiljetten beheerde en de verdachten van de groepsverkrachting in Den Bosch.

De cryptotelefoons van Encrochat, Sky en Anom doen nog steeds velen de das om. Ze waren ook in 2022 een rode draad. De tientallen miljoenen chatberichten die criminelen uitwisselden met elkaar zijn nog lang niet allemaal uitgeplozen. Dat was het hele jaar door te merken. In Den Bosch werd de uitbater opgepakt van een tabakswinkel. De politie denkt dat de winkelier een van de mensen was achter een van de grootste coketransporten ooit: dik 23.000 kilo.

Bolle Jos

Er waren veel meer arrestaties voor oudere drugszaken. Zo pakte de politie een Tilburger op voor witwassen van zeker zeven miljoen euro. Er kwam een drugskartel in beeld met een link naar Breda. En een vermeende Eindhovense drugsbende ging de cel in, bij een van de grootste politieacties van de voorbije jaren.

De politie kan niet iedereen pakken. Zoals ‘Bolle Jos’. 75.000 euro beloning werd uitgeloofd voor tips. De Bredanaar zou een grote drugsbaron zijn. Twee tbs'ers namen de benen. Een van hen, Sherwin Windster, had ooit een moord gepleegd in Tilburg. Windster is nog altijd niet gepakt.

Aanslagen

Brabantse steden en ook een paar dorpen werden dit jaar opgeschrikt door aanslagen met zwaar vuurwerk en granaten. Doelwitten waren huizen, restaurants, shishalounges, coffeeshops, een kapper, zonnestudio en schoonheidssalon. Zeker 35 incidenten waren er, blijkt uit eigen cijfers van Omroep Brabant. Vergelijkbaar met de minstens 32 van het jaar ervoor. 2020 spande de kroon met zeker 43 incidenten.

In 2022 was Den Bosch de trieste koploper: zeker 9 keer was het daar raak. Of het waarschuwingen zijn of afpersing is altijd de vraag. Doelwitten worden altijd getroffen, door schade en sluiting.

Snelheidsduivel

De dood van vier mensen begin september bij een verkeersongeluk in Oud Gastel zorgde voor afgrijzen. Een jonge automobilist werd gepakt omdat hij ruim 150 kilometer per uur reed in een huurauto met Duits kenteken.

De discussie laaide op over mensen die onder de radar blijven. 2022 leek een keerpunt. De politie controleert die Duitse auto’s vaker. Daardoor liep de Roosendaalse snelheidsduivel ‘Muis' tegen de lamp en hij raakte zijn dure wagen kwijt.

Drugsopa

Misdaad is niet leeftijdgebonden. In het voorjaar legde de rechtbank zes jaar celstraf op aan Jan B. alias drugsopa uit Wernhout. De man van 83 was nauw betrokken bij de import van 3279 kilo cocaine in 2017 bij Hazeldonk.

Hij was geen uitzondering. In het najaar arresteerde de politie een Tilburgse ketelbouwer van 84 jaar. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch pakte de politie een vrouw van 81 op die een andere patiënt zou hebben aangevallen in haar ziekenhuisbed, met dodelijke afloop.

Vrijspraak

Twee Brabantse rechtszaken kregen dit jaar een verrassende wending. De Rosmalense flatmoord (2000) leidde tot vrijspraak. Het bleek een gerechtelijke dwaling. Bij de moord op Heidy Goedhart (2010) werd de tot 20 jaar veroordeelde partner definitief vrijgesproken. Er was te weinig bewijs. De nabestaanden waren geschokt.

De criminaliteit verandert. Inbreken doe je tegenwoordig online. Een tandartsengroep en Brabantse woningcorporaties werden afgeperst door hackers. Het is het topje van de ijsberg met ‘cybercrime’. Soms duikt een ouderwetse overvaller op. Roosendaal werd in november een tijdje geteisterd door een schietende dief, maar die werd gepakt.

Misdaad doorbreekt vaak grenzen, past zich aan en verandert. Het gaat over landsgrenzen en morele grenzen. Het is voor alle leeftijden en rangen en standen. Dat wees 2022 wel uit.

Een voorspelling voor komend jaar: veel verhalen uit 2022 zullen meereizen naar het nieuwe jaar. En er komen nieuwe.

LEES OOK:

Moord en doodslag nemen weer toe in Brabant

Drugsindustrie lijkt weer op te leven, Brabant blijft koploper