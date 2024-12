In 2024 werden veel ouderen gedood, hun kind of kleinkind was vaak de dader

Zeker 16 mannen, vrouwen en kinderen zijn dit jaar door moord en doodslag om het leven gekomen in Brabant. Opvallend dit jaar is de relatief grote groep oudere slachtoffers: 91 jaar, 90, 84, 78 en 75 jaar. En we zagen naar verhouding veel 'ouderdodingen', zo blijkt uit een analyse op basis van politiecijfers en rechtbankinformatie.

In vijf moordzaken zijn kinderen verdacht, met zoon, stiefzoon, dochter en kleinzoon als dader. Dat is net iets minder dan de zes zaken waarbij de verdachte een (ex)partner is. In de andere zaken ging het om ruzies tussen vrienden, bekenden en buren.

Voor zover bekend was er geen enkele liquidatie in de onderwereld. De meeste slachtoffers kwamen om door steekwapens. In bijna alle zaken is er minimaal een verdachte opgepakt.

'Koplopers' zijn dit jaar Eindhoven met 6 moord- en doodslagzaken en Roosendaal met 3. Iets meer dan twee op de drie slachtoffers vielen in Oost-Brabant.

De geweldsdoden van 2024:

Ze waren meer dan 50 jaar getrouwd en woonden in een seniorenappartement. De man had angststoornissen, slaapproblemen en net nieuwe medicijnen. "Zij was dement en daar kon hij niet meer tegen", zei de officier van justitie. Toen stak hij zijn vrouw dood. De man belde zelf 112. Er loopt nog volop onderzoek naar mogelijke psychiatrische problemen bij de man.

Het gebeurde 's nachts. Het slachtoffer strompelde nog even, viel toen en overleed. Meteen na de moord was er een stille tocht waarbij gezegd werd dat het zinloos geweld was. Over een motief is nog niks bekend. Tijdens de eerste rechtszaak zat de verdachte trillend in de zaal.

De man uit Stampersgat werd doodgeschoten door de buurman. De schutter beroept zich op zelfverdediging en wijst naar zijn buurman als aanstichter. "Ik vind het stuitend dat ik neergezet word als een of andere racist die om zich heen heeft lopen schieten", zei de schutter op zijn eerste tussentijdse zitting voor de rechtbank.

Andere zaken

Er was meer dodelijk geweld. Dat kan nog van invloed zijn op de definitieve cijfers. Deze vijf zaken kwamen ook in het nieuws. Ze staan niet in de officiële politiecijfers van moord en doodslag, om verschillende redenen.

Helvoirt, 26 februari, Schoorstraat. Jongetje van 17 dagen oud. Het lijkt erop dat de baby niet met opzet is gedood, maar dat noodzakelijke zorg is onthouden, in feite verwaarloosd. Onderzoek loopt nog.

Boekel, 6 maart, Dotterbloem. Moeder stak haar 12-jarige zoon dood. Dochter raakte gewond. De vrouw beroofde zich daarna van het leven. Het wordt gezien als familiedrama, geen strafzaak.

Veldhoven, 3 mei, Heemweg. Man van 90 jaar van zijn fiets geduwd. Hij overleed drie dagen later. Een voorbijganger is verdachte. Onderzoek loopt nog.

Milheeze, 2 augustus, Schutboomseweg. Een automobilist botste achter op een andere auto. De 75-jarige bestuurder van die wagen overleed. Politie en justitie zien het als doodslag omdat de verdachte bestuurder suïcidaal zou zijn geweest. Zijn advocaat ziet het als een tragisch ongeluk. Onderzoek loopt nog.

Maarheeze, 16 september, Fazantlaan. Dode man in een auto. Hij was in België vermoord. Onderzoek is overgedragen aan de Belgische politie.

Ouderdoding

In het boek ‘Mythen over moord’ schrijven hoogleraar Marieke Liem en journalist Gerlof Leistra over moord en doodslag in Nederland. Daarin staan ze ook stil bij 'ouderdoding' die dit jaar zo opvalt in Brabant. Ouderdoding oftewel 'parricide' komt betrekkelijk weinig voor, schrijven ze.

Het schommelt jaarlijks tussen de nul en tien gevallen. Jonge daders doden pa of ma als gewelddadige reactie op ‘langdurige onderdrukking, kwelling of mishandeling’. Soms is ook (seksueel) misbruik de reden om je ouders wat aan te doen.

Psychische problemen

Bij de meeste Brabantse ouderdodingen in 2024 gaat het om volwassen verdachten. Bij hen spelen psychische problemen vaker een rol zoals een psychose of schizofrenie.

Voorbeeld is de Veghelse zaak (Leeuwenbekstraat) waarbij de zoon met jeugdtrauma’s kampte en leed aan ernstige psychische stoornissen. De zoon vertelde dat hij zijn moeder op verzoek wurgde. Hij bleek ontoerekeningsvatbaar en kreeg tbs opgelegd voor moord.

Volgens Liem kunnen ook geld, drugs of erfenissen een rol spelen.