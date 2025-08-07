112-nieuws: Vervelende treinreizigers uit station gezet • Motorscooter in beslag genomen: geen kentekenplaat, papieren en rijbewijs

06:00

Bewoners van de flat aan de Brahmslaan in Eindhoven, waar donderdagavond een explosie was en een uitslaande brand woedde, konden tot in de nacht hun appartement niet in. De politie had het complex ontruimd omdat ze eerst zeker wilde weten dat het gebouw nog stabiel is na de ontploffing. Ook wilden agenten nog sporen veiligstellen. Een aantal bewoners begreep niet waarom er zo lang buiten gewacht moest worden en besloot onder de linten te kruipen en terug de flat in te gaan.

Lees verder