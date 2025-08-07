Advertentie
112-nieuws: Vervelende treinreizigers uit station gezet • Motorscooter in beslag genomen: geen kentekenplaat, papieren en rijbewijs
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 07:10
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
07:10
Vervelende treinreizigers uit station gezet
Vervelende treinreizigers hebben de politie donderdagavond en -nacht nogal wat werk bezorgd op het station Den Bosch. Het ging om twee mannen die allebei onder invloed waren.
06:35
Motorscooter in beslag genomen: geen kentekenplaat, papieren en rijbewijs
Een motorscooter is donderdagnacht in beslag genomen bij tankstation Streepland langs de A16 bij Zevenbergschen Hoek. De bestuurder was agenten van de verkeerspolitie opgevallen, omdat op de motorscooter geen kentekenplaat zat.
06:28
Auto gestopt door politie, blijkt van alles mis mee te zijn
Een automobilist is donderdagnacht door agenten van de verkeerspolitie gestopt in Tilburg.
06:00
Bewoners flat negeren politielint na explosie en kruipen er onderdoor
Bewoners van de flat aan de Brahmslaan in Eindhoven, waar donderdagavond een explosie was en een uitslaande brand woedde, konden tot in de nacht hun appartement niet in. De politie had het complex ontruimd omdat ze eerst zeker wilde weten dat het gebouw nog stabiel is na de ontploffing. Ook wilden agenten nog sporen veiligstellen. Een aantal bewoners begreep niet waarom er zo lang buiten gewacht moest worden en besloot onder de linten te kruipen en terug de flat in te gaan.
05:39
Brand op plezierjacht, veel rook vrijgekomen
Aan de Prinsenkade in Breda woedde donderdagnacht brand in een plezierjacht. De opvarenden, die op de boot sliepen, konden op tijd wegkomen.
05:30
Brand in autobedrijf, luid inbraakalarm maakt buurtbewoners wakker
In het gebouw van Autoservice Eindhoven aan de Ruysdaelbaan in Eindhoven heeft donderdagnacht brand gewoed. Agenten ontdekten het vuur nadat het inbraakalarm afging en schakelden de brandweer in. Buurtbewoners werden wakker omdat het alarm lange tijd bleef loeien.
