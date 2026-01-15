112-nieuws: Schoten gelost in huis: man loopt schotwond op aan been • Auto vliegt in brand, vuur beschadigt gevel woonhuis

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:57 Schoten gelost in huis: man loopt schotwond op aan been In een huis aan de Outshoornstraat in Tilburg is donderdagochtend geschoten. Agenten met kogelwerende vesten gingen bij het huis naar binnen. In het huis zaten drie mannen, een van hen bleek een schotwond te hebben. Lees verder