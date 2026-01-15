Advertentie
112-nieuws: Schoten gelost in huis: man loopt schotwond op aan been • Auto vliegt in brand, vuur beschadigt gevel woonhuis
Vandaag om 06:57
In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
06:57
Schoten gelost in huis: man loopt schotwond op aan been
In een huis aan de Outshoornstraat in Tilburg is donderdagochtend geschoten. Agenten met kogelwerende vesten gingen bij het huis naar binnen. In het huis zaten drie mannen, een van hen bleek een schotwond te hebben.
05:46
Auto vliegt in brand, vuur beschadigt gevel woonhuis
Een geparkeerde auto is in de nacht van woensdag op donderdag in brand gevlogen in Aarle-Rixtel. Het voertuig stond aan de Mariastraat vlak bij een huis geparkeerd. Het huis liep daardoor ook schade op.
