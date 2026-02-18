Wat een Fijnfisjenie: dit zijn de mooiste momenten van carnaval 2026

Van een feestend huwelijksaanzoek tot hossen in de sneeuw en via prachtige optochten weer dweilend terug naar de kroeg. Carnaval was ook dit jaar weer een enorm fijnfisjenie! We nemen je nog eventjes mee naar de mooiste momenten van de afgelopen dagen.

Vrijdag: 2 Uurkes Vurgloeie en 3 uurkes Vurraf

Carnaval werd vrijdag traditioneel afgetrapt door presentatoren Koen Wijn en Maarten Kortlever tijdens 2 Uurkes Vurgloeie. Verkleed als Bassie & Adriaan werd de eerste confetti de lucht in geslingerd onder het genot van de beste carnavalskrakers. Dit was 2 Uurkes Vurgloeie:

Om klokslag drie was het dan zover: presentator Jordy Graat en Lamme Frans telden af voor de start van 3 Uurkes Vurraf. Op het Stadhuisplein in Lampegat (Eindhoven) barstte het feest gelijk los. Van Frans Bauer en Gullie tot Vieze Jack en Chef Soldaat. Ze kwamen allemaal voorbij op het podium. De mannen van Veul Gère werden tijdens hun optreden verrast. Zij wonnen Kies je Kraker 2026 met het nummer Als Blikken Konden Doden. Jarenlang eindigden ze als tweede, maar dit jaar kregen ze de meeste stemmen. Bekijk hier de mooiste momenten van 3 Uurkes Vurraf:

Zaterdag: Sleuteloverdrachten en huwelijksaanzoek

De zaterdag stond op veel plekken in het teken van de sleuteloverdracht. In onder andere Lampegat (Eindhoven) en Tullepetoanestad (Roosendaal) kwam zaterdag ook de optocht voorbij. Dit was de optocht in Lampegat:

De grote steden stroomden zaterdag vol. Vooral in 't Kielegat (Breda) werd de stad overspoeld met carnavalsvierders. De gemeente moest zelfs even tijdelijk de hekken sluiten en er werd opgeroepen om niet naar de stad te komen. Op die volgelopen Grote Markt waren veel feestvierders wel getuigen van iets heel moois. Sander vroeg zijn Amy ten huwelijk. De twee kennen elkaar van de tennisclub en samen runnen ze een bedrijf in carnavalsemblemen. Valentijnsdag én carnaval was dus het beste moment voor Sander om op zijn knieën te gaan.

Ereburger Rob van der Laar

Ondertussen werd zaterdagmiddag in het Fijnfisjenie Café niemand minder dan carnavalshistoricus Rob van de Laar (72) uitgeroepen tot ereburger van Roeptoetgat.

Rob van de Laar is uitgeroepen tot Ereburger van Roeptoetgat (foto: Omroep Brabant).

Zondag: Sneeuw en bekeuringen

En toen was het alweer zondag. Veel mensen dromen van een witte kerst, maar die kregen we dit jaar niet. Veel feestvierders dromen niet van een witte carnaval, maar die kregen we dit jaar wel. Toen de witte confetti zondag neerdaalde in Tullepetaonestad (Roosendaal) werd er zelfs kerstmuziek aangezet. Het koude weer mocht de pret niet drukken, vooral niet tijdens D'n Opstoet in Kruikenstad (Tilburg), de optocht van Boemeldonck, de optocht in Faantelaand (Raamsdonksveer) en de leutstoet in Put en Buntland (Putte). Dit was de optocht in Boemeldonck:

In Keiestad (Helmond) was het voor de start van de optocht iets minder gezellig. Daar besloot de politie bekeuringen uit te delen aan carnavalswagens die geen kenteken hadden. Ook in Platte Vonder (Someren-Eind) was het tijdens de optocht even schrikken. Een stuk van de praalwagen van CV de Plak brak af en stuiterde op de grond. "Dat was schrikken, maar alles is oké", schrijft CV de Plak op Facebook. "Natuurlijk zijn we flink ontdaan. Er zit enorm veel werk, liefde en passie in onze wagen." Ereburger Jan Eijsermans

Zondagavond werd Jan Eijsermans, de zanger van Veul Gère, uitgeroepen tot nieuwe Ereburger van Roeptoetgat.

Maandag: Koning van de Metworst en de langste polonaise

In Geitenbokkenrijk (Boxmeer) stond carnavalsmaandag in het teken van het Metworstrennen. De 22-jarige Sem Janssen heeft uiteindelijk de titel Koning van de Metworst binnengehaald. In Kielegat (Breda) werd de optocht af en toe onderbroken door een flinke hagelbui. Dat was voor het publiek geen reden om af te taaien, want aan het eind van de middag werd de Havermarkt tijdelijk afgesloten vanwege de drukte. En in Kruikenstad zonden honderden carnavalsvierders mee tijdens Kruikenstad in Koor. Er was ook nog een leuke verrassing voor het publiek: een optreden van Corry Konings. Zij kwam in de pauze het podium op en zong haar grootste klassiekers. Wereldrecord langste polonaise

Nog een hoogtepunt van de maandag was de langste polonaise ter wereld. In de tent van Club Alaaf op parkeerterrein De Plaatse in Veldhoven werd het wereldrecord met maar liefst 1315 mensen in de polonaise verbroken. Initiatiefnemer Lucille Werner is blij met het record:

Dinsdag: De Kuukse Elfkroegentocht en poppenverbrandingen

De laatste dag van carnaval werd in Nölersriek (Cuijk) gevierd met de Kuukse Elfkroegentocht. Daarbij namen 35 teams op rolschaatsen het tegen elkaar op om zo snel mogelijk langs elf kroegen te gaan voor een shotje. En op de valreep: dinsdag is carnavalsbaby Nomi Kylie van Reusel geboren in het Moeder Kind Centrum van het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom. Ze werd niet om 11.11 uur geboren, maar wel om 11.51 uur. Op veel plekken is carnaval dinsdagavond afgesloten met een verbranding, zoals de Eend van het Eendengat (Boxtel) en Kiske en Mieske in Kielegat (Breda). En in Oeteldonk (Den Bosch) is boer Knillis weer begraven.