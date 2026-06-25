Hitteblog | Efteling blijft open, waterpret op middelbare school
Het is weer een hete dag. Al voor de middag werd in sommige delen van Brabant de 30 graden aangetikt. Ook wordt vanmiddag bekend of er code rood wordt afgegeven voor vrijdag, wat een extreem warme dag belooft te worden. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de hitte en alles wat daarbij komt kijken.
Liveblog
Oefenwedstrijd RKC Waalwijk afgelast
Waterpret bij het Udens College
Onlinesupermarkt Picnic bezorgt 's middags niet
Onlinesupermarkt Picnic bezorgt vrijdag vanwege de hitte alleen 's ochtends en 's avonds. Tussen 13.00 en 18.00 uur is er geen bezorging.
"Door 's ochtends en 's avonds wel te bezorgen, voorkomen we dat heel veel klanten naar de supermarkt moeten, maar zorgen we er tegelijk voor dat de bezorgers veilig kunnen werken", laat een woordvoerder weten.
Het bedrijf stelde eerder al andere hittemaatregelen in voor de bezorgers. Zo zijn er onder meer extra pauzes tussen de ritjes ingelast voor de bezorgers, die ook een pet, zonnebril, bidon en zonnebrandcrème meekrijgen. "Schorten hoeven niet te worden gedragen. Er zijn extra ijsjes en koud drinken aanwezig op de hub", zegt de woordvoerder.
Zo houd je de slaapkamer koel
Een hittegolf betekent ook dat er plaknachten op de loer liggen. Zonder airco is slapen niet altijd een pretje. Heb je al eens gedacht aan een koude kruik naast je hoofdkussen? Wij geven je zes tips om comfortabel te slapen.
Eftelingmedewerkers niet blij met beslissing om open te gaan met code rood
Attractiepark Efteling gaat vrijdag gewoon open zoals gepland. Ondanks code rood kiest het park ervoor om de deuren voor bezoekers te openen. Medewerkers zijn daar alleen helemaal niet blij mee. Intern regent het klachten van personeelsleden die vinden dat er veel te weinig maatregelen worden genomen.
Terwijl andere grote attractieparken in Nederland hun deuren vrijdag gesloten houden, maakt de Efteling een ander besluit. Ze gaan vrijdag gewoon open. Het nieuws valt niet goed bij de medewerkers van de Efteling, schrijft Loopings.
"Dit is de eerste keer dat Walibi betere keuzes maakt dan de Efteling", reageert een medewerker onder het bericht dat intern gedeeld is. Het leverde tientallen likes op. "Persoonlijk vind ik het, zeker voor de buitenattracties, niet normaal om bij code rood open te gaan", zegt een ander. "Op veel plekken sta je gewoonweg weg te bakken, ook uit de directe zon."
Benieuwd naar wat de medewerkers van het besluit vinden? Hier lees je het hele verhaal.
Keuringsstations van RDW gesloten
Alle keuringslocaties van de RDW zijn vrijdag vanwege de hitte gesloten. De vroegere Rijksdienst voor het Wegverkeer meldt dat mensen die een afspraak op een keuringslocatie hebben, worden gebeld voor een nieuwe afspraak.
Volgens de RDW is het besluit niet lichtvaardig genomen. "We begrijpen dat dit vervelend kan zijn, zeker als u hiervoor tijd heeft vrijgemaakt. Tegelijkertijd staat de veiligheid van onze klanten en medewerkers voorop."
De RDW heeft zestien keuringsstations verspreid over Nederland. Bij keuringsstations worden voertuigen gecontroleerd op bijvoorbeeld schade of na invoer uit het buitenland.
Ook Van Gogh Live gaat niet door
In Beweging Tegen Kanker ook afgelast
Zwembad in Best dicht
Zwembad De Dolfijn blijft vrijdag dicht. Dit laat de gemeente weten. "We nemen deze maatregel om bezoekers, onze jonge gasten en medewerkers te beschermen."
Hoe voorkom je een natuurbrand?
Bij Ons in Brabant gaat gewoon door
In het Philips Stadion in Eindhoven staat vrijdag en zaterdag een muziekavond op de planning. Omdat vanaf vrijdag code rood geldt in Brabant is onduidelijk of het evenement door zal gaan. De organisatie laat daar donderdagavond het volgens over weten:
"Op dit moment zijn wij de ontwikkelingen rondom de aangekondigde weersomstandigheden en de afgekondigde code rood nauwlettend aan het volgen. We staan in contact met de betrokken instanties en veiligheidsdiensten en wachten verdere informatie af over wat de waarschuwing concreet betekent voor ons evenement.
Vooralsnog gaat Bij Ons in Brabant gewoon door zoals gepland. De voorbereidingen zijn in volle gang en er zijn diverse maatregelen getroffen om het comfort en welzijn van bezoekers, artiesten en crew zo goed mogelijk te waarborgen. Zo worden onder meer extra voorzieningen ingezet, waaronder nevelkanonnen op het terrein.
De veiligheid van onze bezoekers, medewerkers en artiesten staat vanzelfsprekend altijd voorop. Vanavond vinden er opnieuw overleggen plaats met alle betrokken partijen. Op basis van eventuele nieuwe informatie zullen wij beoordelen of aanvullende maatregelen nodig zijn en communiceren wij daar direct over.
Voor nu kijken wij er vooral naar uit om er samen met alle bezoekers een fantastische editie van te maken.
Team Bij Ons in Brabant"
Het tropische weer in Breda
Efteling gewoon open: 'extra alert zijn'
Attractiepark Efteling is morgen wel open. "De wijziging van code oranje naar code rood is een waarschuwing om extra alert te zijn", zegt een woordvoerder van het park.
Eerder deze week nam de Efteling wel al maatregelen. Zo krijgen medewerkers ijsjes en bouillon. Bezoekers kunnen bij de waterattracties of in de schaduw verkoeling opzoeken.
'Ga alleen de weg op als dat nodig is'
Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om vrijdag alleen de weg op te gaan als dat nodig is. Het KNMI heeft voor het grootste deel van het land code rood afgegeven vanwege extreme hitte. Wie toch de snelweg op gaat, moet zich goed voorbereiden door bijvoorbeeld voldoende water en een paraplu of parasol mee te nemen, aldus Rijkswaterstaat.
De verkeersdienst werkt al enkele dagen met het hitteprotocol, wat inhoudt dat gestrande weggebruikers op de wegen die Rijkswaterstaat beheert zo snel mogelijk naar "een veilige locatie met voorzieningen" worden gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats. Ook worden de roosters van weginspecteurs aangepast, zodat zij sneller afgewisseld worden.
Eerder kondigde Rijkswaterstaat al aan dat verschillende werkzaamheden dit weekend niet doorgaan vanwege de warmte. Het gaat onder andere om werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West, op de A27 tussen knooppunt St. Annabosch en knooppunt Hooipolder, de A73 tussen knooppunt Ewijk en Wijchen en de A2 tussen Vught en Best.
Materiaalman is held van de dag
Helmond Sport is vanmiddag begonnen met de tweede training van de dag in Stiphout. De belangrijkste man van de training: materiaalman Ton Romonesco. Hij vult de gehele training de bidons.
Actiebijeenkomst vakbonden in Eindhoven geannuleerd
De vakbonden FNV, CNV en VCP blazen de geplande actiebijeenkomst in Eindhoven op vrijdag af. Volgens de bonden is het door de extreme hitte en de code rood die door het KNMI is afgegeven, niet mogelijk de bijeenkomst op een veilige manier te organiseren voor deelnemers.
De protestbijeenkomst tegen de geplande kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid wordt daarom verplaatst naar een later moment. De regionale manifestatie stond gepland op het Stadhuisplein in Eindhoven, waarbij honderden mensen werden verwacht, waaronder stakend personeel van grote bedrijven als DAF, ASML, VDL en SPIE.
Vrijdag geen rijexamens in provincies waar code rood geldt
Het CBR neemt vrijdag in de provincies waar code rood geldt geen theorie-examens, praktijkexamens, tussentijdse toetsen, rijtesten en cursussen af.
In totaal gaat het om 3000 theorie-examens, 2200 praktijkexamens, 200 beroepsexamens, 35 rijtesten en 24 cursussen. Deze kunnen kosteloos en versneld worden ingehaald.
Koelpacks voor cavia's en modder voor de varkens
Koelpacks voor de cavia’s, badjes voor de duiven en modder voor de varkens. Op Kinderboerderij ’t Veldje in Rosmalen krijgen de dieren genoeg verkoeling.
Varkens Porkie en Bes, moeder en dochter, rollen donderdag volop in de modder. De blubber is eigenlijk hun zonnebrand, vertelt Martin. “Varkens kunnen niet zweten op hun lijf. Dat doen ze met hun neus. De blubber houdt de zon tegen.”
De dieren houden het wel uit met de verkoeling die de kinderboerderij voor ze heeft geregeld. “Die beesten eten, drinken en gaan in de schaduw liggen.”
Seeligpark Zomerfeest in Breda gaat niet door
"De komende dagen geldt code rood met temperaturen van minimaal 34 graden en een nog hogere gevoelstemperatuur. In combinatie met de beperkte beschikbare waterpunten in dit park in aanleg en schaduwrijke plekken in het park, kan dit risico’s opleveren voor de gezondheid en veiligheid van bezoekers", laat de organisatie weten.
Omdat het zomerfeest zich met name richt op kinderen en jongeren, vindt de organisatie het onder deze omstandigheden onverantwoord om het evenement door te laten gaan. "We gaan kijken naar een nieuwe datum in de herfst. We betreuren deze beslissing, maar de veiligheid en het welzijn van onze bezoekers staan voorop. We danken iedereen voor het begrip."
Zittingen van rechtszaken in provincies met code rood geschrapt
Fysieke zittingen van rechtszaken gaan vrijdag niet door in de provincies waarvoor code rood geldt. Een uitzondering zijn spoedzittingen, zoals over zorgmachtigingen of ondertoezichtstelling, al kan een rechter besluiten dat de zitting online plaatsvindt, meldt Rechtspraak.nl.
Dat laatste geldt ook voor normale zaken. Ook voor raadkamerzittingen in strafzaken geldt een uitzondering. Die zijn doorgaans niet openbaar en gaan in principe gewoon door.
In de provincies waar vrijdag code oranje geldt, gaan de zittingen wel zoveel mogelijk door.
Steve en Nellie genieten van het weer aan de Oosterplas
Hittegolf en code rood of niet: aan de Oosterplas in Den Bosch hebben strandaanbidders zich volop verzameld. De een onder een parasol en de ander met het gezicht in de zon.
Steve is direct na werk doorgegaan. Al zo’n anderhalf uur zit hij in de bloedhitte. “Ik laat mezelf lekker wegbranden in de zon”, zegt hij met een lach. Toch geniet hij volop.
Code rood is vrijdag in aantocht met temperaturen tot misschien wel veertig graden. Dat weerhoudt Steve niet om zijn stoeltje morgen nogmaals uit te klappen in het warme zand. “Dan ben ik er weer, zeker.”
Ook Nellie houdt het goed uit onder haar parasol. Die is wel nodig, want de zon vindt ze veel te warm. “Af en toe lekker het water in, lekker afkoelen met mijn vriendinnen. Helemaal gezellig.”
Scholen gaan dicht vanwege code rood
Meerdere scholen sluiten vrijdag hun deuren vanwege de extreme hitte die wordt verwacht. Ouders en leerlingen worden per mail op de hoogte gebracht over het besluiten.
Onder andere het Heerbeeck College in Best, het Kempenhorst College in Oirschot, Het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch blijven vrijdag dicht.
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Ook een extra drinkpauze voor de vogels
De vogels in de tuin bij Yoka in Bergen op Zoom krijgen net als de voetballers op het WK een extra drinkpauze.
"Wat een hitte hè vandaag zowel voor mens als dier. Daarom heb ik extra water aangeboden aan de vogels in onze tuin. Uiteraard in de schaduw want anders is de frisheid er snel van af."
Een mees zat op een wel heel bijzonder emmertje. "Hopelijk is het een goed voorteken voor het Nederlands Elftal vannacht!"
Albert Heijn bezorgt vrijdag na 15.00 uur geen boodschappen
Albert Heijn levert vrijdag vanaf 15.00 uur geen boodschappen meer af. Het KNMI waarschuwt dan met code rood voor extreme hitte en daarom vindt de supermarkt het niet verantwoord medewerkers op pad te sturen. "Hoewel we dit heel vervelend vinden voor onze klanten, staat de veiligheid en gezondheid van onze collega's voorop."
Vooralsnog is de supermarkt van plan vanaf zaterdagochtend weer te bezorgen, laat een woordvoerder weten. Tot die tijd vraagt Albert Heijn aan klanten om zelf naar de winkel te komen of de bestelling te verplaatsen.
Onduidelijk of Spoorpark LIVE en Bij Ons in Brabant doorgaan
Het is donderdagmiddag onduidelijk of Spoorpark LIVE in Tilburg vrijdag en zaterdag doorgaat. Een woordvoerder geeft aan dat de organisatie het advies van de veiligheidsregio en GHOR afwacht.
De organisatie van Bij Ons in Brabant is op dit moment in overleg met elkaar. Zij verwachten later vandaag meer duidelijkheid te kunnen geven over of het evenement in het Philips Stadion doorgaat.
Extra maatregelen in ov vanwege extreme hitte
Openbaarvervoerbedrijven gaan aanvullende maatregelen nemen voor personeel en reizigers vanwege de extreme hitte. Dit meldt brancheorganisatie OV-NL. Het KNMI heeft voor vrijdag in een groot deel van het land code rood afgegeven vanwege de temperaturen.
Voertuigen, de infrastructuur en het personeel worden belast door de aanhoudende hitte, zo schetst OV-NL. Dit kan leiden tot vertraging, rituitval en technische storingen. "Wanneer de temperaturen te hoog oplopen, kunnen vervoerders in het belang van de veiligheid en het welzijn van reizigers en medewerkers besluiten om de dienstregeling af te schalen of tijdelijk te stoppen met rijden. Welke maatregelen worden genomen, verschilt per vervoerder en situatie", aldus de brancheorganisatie.
Reizigers wordt in ieder geval geadviseerd om genoeg water mee te nemen en koele kleding te dragen.
Gratis naar het museum in Den Bosch
Toe aan verkoeling? In de museumzalen is het heerlijk fris!
Vrijdag en zaterdag kunnen mensen gratis naar het Design Museum Den Bosch. "In de museumzalen is het heerlijk fris, waardoor iedereen even kan ontsnappen aan deze tropische temperaturen."
Het museum is deze dagen geopend van 11 tot 17 uur.
WEERALARM!
Code rood voor vrijdag afgegeven: KNMI waarschuwt voor enorme hitte
Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft voor vrijdag code rood afgegeven vanwege de aanhoudende hitte in Nederland. Code rood geldt ook voor Brabant en is het hoogste waarschuwingsniveau. In ons land werd nog nooit code rood afgegeven vanwege extreme hitte.
Het besluit viel donderdag na een overleg van het weerimpactteam (WIT), dat bestaat uit vertegenwoordigers van de politie en brandweer, ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Nationaal Crisiscentrum en Verkeerscentrum Nederland.
Extra controles op spoor door ProRail vanwege hitte
Tijdens de hitte houdt ProRail het spoor extra in de gaten. Zo wordt bovenop het dagelijks onderhoud een zogeheten hitteschouw gedaan, laat een woordvoerder weten. De plaatsen waar aan het spoor is gewerkt, worden tijdens de hitte extra gecontroleerd. Medewerkers bekijken of de rails nog stevig op zijn plek ligt. "Deze controles voeren we normaal ook uit, maar tijdens de hitte vaker", zegt een woordvoerder.
ProRail wil zo storingen voorkomen. Zowel rails als elektronische meetsystemen zijn gevoelig voor hitte. Rails kan bijvoorbeeld millimeters opbollen, wat tot sein- en wisselstoringen kan leiden. Om de storingen te verhelpen, moet treinverkeer soms worden stilgelegd, aldus de woordvoerder.
Spoorbruggen bevatten veel onderdelen die gevoelig zijn voor hitte, zegt de woordvoerder. Zo ging donderdagochtend een spoorbrug bij Arnemuiden kapot, waardoor het treinverkeer en de scheepvaart tot stilstand kwamen. ProRail verwacht dat het treinverkeer vrijdagmiddag weer op gang komt.
Dierenpark ZiE-ZOO gaat morgen niet open
Dierenpark ZiE-ZOO in Volkel houdt de deuren morgen dicht. In het weekend kunnen bezoekers weer in het park terecht.
Hoezo te warm? Voor deze fanatiekelingen niet!
Er zijn ook mensen die genieten van dit warme weer. "We hebben juist met dit weer heel veel zin om te fietsen", zegt de 75-jarige Theo uit Esch, die samen met zijn vrienden één keer in de twee weken een rondje fietst. "Heerlijk. Als je fietst valt het heus wel mee. Zeker als je naar het noorden toe fietst heb je de zon in de rug en dat is alleen maar prettig."
Het groepje kiest elke keer een andere route, die ze deze keer wel iets korter hebben gemaakt. "We gaan naar ons lunchadres en weer terug, dat is zo'n 6,5 kilometer heen en 6,5 kilometer terug." Hij lacht: "Dan zijn we gebraden en voor consumptie vatbaar." Hij kijkt toch ook wel een beetje uit naar de airco thuis. "Dan gaan de beentjes weer omhoog."
Nevelkanonnen in het Philips Stadion
Bezoekers van het festival Bij Ons In Brabant in het Philips Stadion in Eindhoven kunnen komend weekend rekenen op verkoeling via nevelkanonnen. Volgens gastheer Joël Borelli reikt de nevel tot zo'n zestig meter.
Het bedrijfsuitje van deze archeologen gaat wél door
Niet alles wordt afgelast: het bedrijfsuitje van deze archeologen van ADC Archeologie uit Amersfoort gaat gewoon door. Het groepje collega's bracht een bezoekje aan het Nationaal Oertijdmuseum in Boxtel. "Ik ben gebombardeerd tot gids", zegt Jasper, die naast archeoloog ook vrijwilliger is bij het museum. "We hebben een leuke rondleiding gedaan, en gaan nog een bezoekje brengen aan een grafheuvel uit de Bronstijd. Daar is bos, dat is wat koeler."
Om daar te komen moeten ze wel eerst een stuk over het hete asfalt lopen, maar de archeologen klagen niet. "Het is prima te doen", zegt een van hen. "Het is superlekker weer." Voor een ander had het een paar graden koeler gemogen. "Maar we hebben net een terrasje gepakt en zijn even bijgekomen onder het genot van een hapje en drankje. We kunnen er weer tegenaan."
Gildedag in Berlicum gaat niet door
Het Sint Joris Gilde Berlicum heeft besloten de Gildedag komende zaterdag en zondag niet door te laten gaan. Hierbij zouden zo'n driehonderd gildebroeders en -zusters een optocht lopen, gekleed in traditionele gildekleding en begeleid door vaandels en trommels.
De organisatie vindt het niet verantwoord om dit en alle activiteiten eromheen door te laten gaan.
Extra ijsblokjes voor chauffeurs in truckerscafé De Ketting
Ook voor vrachtwagenchauffeurs is het hard werken met een hittegolf. Medewerkster Kore werkt in de bediening bij truckerscafé De Ketting in Boxtel en ziet dat het voor de chauffeurs bikkelen is: "Op ons verrassingsmenu hebben we nu als toetje een ijsje, en in de drankjes doen we extra veel ijsblokjes! Dat waarderen ze wel merken we."
Lees hier het hele verhaal.
Eerste officiële hittegolf van dit jaar is een feit
Regionaal was er al sprake van de tweede hittegolf van het jaar, maar sinds tien over één vanmiddag is ook de landelijke hittegolf een feit. Het werd in De Bilt 30,2 graden.
Wanneer spreek je van een officiële hittegolf?
Voor een officiële hittegolf zijn minimaal vijf zomerse dagen (25 graden of meer) nodig, waarbij het op minstens drie van die dagen tropisch warm wordt (30 graden of meer). De eerste dag van de huidige hittegolf was donderdag 18 juni. Toen werd het 29,6 graden in De Bilt.
De eerste twee tropische dagen werden gemeten op vrijdag 19 juni en afgelopen woensdag. De officiële hittegolf werd daarom genoteerd toen de temperatuur donderdag in De Bilt boven de 30 graden uitkwam.
Langste juni-hittegolf
De hittegolf nu duurt acht dagen en komt daarmee op gelijke hoogte met de junihittegolven van 1936 en 1976. Met de huidige prognose verwacht Weeronline de langste juni-hittegolf ooit, want het einde is nog niet in zicht.
Help ook de dieren in het wild
De aanhoudende warmte zorgt in de natuur niet alleen voor een tekort aan water, maar ook voor een groot tekort aan eten. Egelbescherming Nederland roept daarom vandaag op om dieren in het wild bij te voeren. Volgens de Egelbescherming worden er in opvangcentra dagelijks uitgedroogde en verzwakte dieren binnengebracht.
Lees hier hoe je dieren in de natuur kunt helpen in deze hitte.
Lessen afgelast bij manege
De hoge temperaturen gaan ook de paarden van Manege De Groote Wielen in Rosmalen de pet te boven. De lessen van vandaag, morgen en overmorgen gaan niet door. De paarden krijgen verkoeling en worden op de poetsplaats afgespoeld.
Krijgen we code rood?
Het zogeheten weerimpactteam (WIT) komt vanmiddag om half twee bij elkaar. Tijdens dit overleg wordt bekeken of er voor morgen code rood moet worden afgegeven. Nu is nog code oranje van kracht.
Vroeg dag voor bouwvakkers
De bouwvakkers die werken aan de uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk tussen Rilland en Tilburg komen deze dagen extra vroeg hun bed uit. Dat zegt Eefje van Gorp, woordvoerder van netbeheerder TenneT. "Ze beginnen om vier uur 's nachts en keren om twaalf uur 's middags weer huiswaarts." Zo blijft hen de ergste warmte bespaard.
Koud modderbad voor varkens en icepack voor cavia's
De varkens bij kinderboerderij ' t Veldje in Rosmalen kunnen hun geluk niet op. Ze genieten van een lekker koud modderbadje. Om varkens te beschermen tegen de zon worden ze soms ook ingesmeerd, maar bij de kinderboerderij in Rosmalen doen ze dat niet.
"Dat doen ze zelf met de modder", zegt vrijwilliger Martin van Briemen. "Particulieren doen het weleens en het kan helpen, maar het is niet nodig als ze kunnen badderen in de modder."
Ook de cavia's en konijnen kunnen rekenen op verkoeling: zij krijgen icepacks. Veel andere dieren rusten uit in de schaduw.
Kinderen opgelet! Deze brandweermannen zorgen voor verkoeling
De brandweer in Zeeland brengt vanavond om zes uur een bezoekje aan camping De Heische Tip in het dorp. Ze beloven alle kinderen uit de regio bij het strand op de camping een waterspektakel van een uur.
Te warm voor een mandje
De katten van Eric liggen normaal gesproken in hun mandje maar dat vinden ze met deze temperaturen veel te warm. De vloer lijkt wat aangenamer.
Koel kijkje in de geschiedenis van (code) Oranje-Nassaus
Alle mensen uit Breda mogen vanaf vandaag tot en met aanstaande zondag gratis naar binnen bij Stedelijk Museum Breda. Volgens het museum is het in de museumzalen met zo'n 22 tot 23 graden lekker koel. "Veel huizen zijn niet hittebestendig; daarom bieden wij graag een koele plek aan", laat het museum weten.
Spoorpark LIVE wacht tropisch festivalweekend
Spoorpark LIVE in Tilburg maakt zich op voor twee hele tropische festivaldagen.
Lees in dit artikel welke extra maatregelen getroffen zijn voor Spoorpark LIVE.
TOP Oss vervroegt training
De selectie van TOP Oss begon dinsdag met de voorbereiding voor het komende voetbalseizoen. De training van vandaag werd wat vervroegd, maar de selectie traint alsnog in de volle hitte op kunstgras.
Een duik in het water? Niet bij de Tureluur in Bergen op Zoom
Pech voor de zwemliefhebber die van plan was vandaag een duik te gaan nemen bij het strandje de Tureluur in Bergen op Zoom. De provincie Noord-Brabant heeft voor die locatie een negatief zwemadvies afgegeven vanwege blauwalg.
Blauwalg is een bacterie die vooral groeit in warm, stilstaand water zoals plassen en meren. Blauwalg produceert giftige stoffen en kan gevaarlijk zijn voor mensen en dieren.
Ook zaterdag code oranje
Voor Brabant geldt tot en met zaterdag code oranje voor extreme hitte. De combinatie van hoge luchtvochtigheid en temperaturen zorgt voor een hoge maximale hittekracht tussen 9-10.
Meer weten over hittekracht? Lees dan dit artikel.
Deel jouw foto's met ons!
Hoe breng jij je dag door in deze hitte? Heb je leuke foto's die je met ons wil delen? Stuur ze dan naar [email protected].
Warme tropennacht
Heb jij een beetje kunnen slapen vannacht? Want het was een echte tropennacht: de temperatuur in onze provincie kwam niet onder de 20 graden, meldt het KNMI. Om van een tropennacht te kunnen spreken, moet de minimumtemperatuur in een periode van 24 uur boven 20 graden blijven.
'Verkoeling' in de Albert Heijn
In de Albert Heijn in Goirle kwam woensdag het water uit het plafond naar beneden door een lekkage. Sommige mensen zagen er wel de voordelen van in: gratis verkoeling!
Bekijk het hier.
Voorkom oververhitting bij je huisdier
Veel diereneigenaren herkennen de eerste signalen van oververhitting bij hun huisdier niet, zegt Stichting Dierenlot. De stichting waarschuwt daarom om met dit weer je dier extra goed in de gaten te houden en bij twijfel de dierenarts te bellen.
Lees hier het hele artikel over signalen van oververhitting bij je huisdier.
Nog even tropische dagen, verkoeling in aantocht
Wie niet van het warme weer houdt, moet nog even volhouden. Verkoeling is onderweg, zegt weerman Floris Lafeber. Maandag wordt het 'maar' 21 tot 24 graden.
Voordat het zover is, moeten we eerst nog even wat flink hete dagen doorkomen. Ook donderdag wordt het zweten. "De temperatuur gaat als een raket de lucht in", vertelt de Weerplaza-weerman. "Rond tien uur zijn er al tropische temperaturen in heel de provincie van 30 graden of meer. Uiteindelijk komt het vanmiddag op een zeer uitonderlijk waarde tussen de 33 en 36 graden uit."