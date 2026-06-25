Hitteblog | Efteling blijft open, waterpret op middelbare school

21:11

Attractiepark Efteling gaat vrijdag gewoon open zoals gepland. Ondanks code rood kiest het park ervoor om de deuren voor bezoekers te openen. Medewerkers zijn daar alleen helemaal niet blij mee. Intern regent het klachten van personeelsleden die vinden dat er veel te weinig maatregelen worden genomen.

Terwijl andere grote attractieparken in Nederland hun deuren vrijdag gesloten houden, maakt de Efteling een ander besluit. Ze gaan vrijdag gewoon open. Het nieuws valt niet goed bij de medewerkers van de Efteling, schrijft Loopings.

"Dit is de eerste keer dat Walibi betere keuzes maakt dan de Efteling", reageert een medewerker onder het bericht dat intern gedeeld is. Het leverde tientallen likes op. "Persoonlijk vind ik het, zeker voor de buitenattracties, niet normaal om bij code rood open te gaan", zegt een ander. "Op veel plekken sta je gewoonweg weg te bakken, ook uit de directe zon."

Benieuwd naar wat de medewerkers van het besluit vinden? Hier lees je het hele verhaal.