Hitteblog | Fietsers laten zich niet kennen, dierenpark blijft morgen dicht

15:33

Er zijn ook mensen die genieten van dit warme weer. "We hebben juist met dit weer heel veel zin om te fietsen", zegt de 75-jarige Theo uit Esch, die samen met zijn vrienden één keer in de twee weken een rondje fietst. "Heerlijk. Als je fietst valt het heus wel mee. Zeker als je naar het noorden toe fietst heb je de zon in de rug en dat is alleen maar prettig."

Het groepje kiest elke keer een andere route, die ze deze keer wel iets korter hebben gemaakt. "We gaan naar ons lunchadres en weer terug, dat is zo'n 6,5 kilometer heen en 6,5 kilometer terug." Hij lacht: "Dan zijn we gebraden en voor consumptie vatbaar." Hij kijkt toch ook wel een beetje uit naar de airco thuis. "Dan gaan de beentjes weer omhoog."