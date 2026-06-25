Hitteblog | Fietsers laten zich niet kennen, dierenpark blijft morgen dicht
Het is weer een hete dag. Al voor de middag werd in sommige delen van Brabant de 30 graden aangetikt. Ook wordt vanmiddag bekend of er code rood wordt afgegeven voor vrijdag, wat een extreem warme dag belooft te worden. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de hitte en alles wat daarbij komt kijken.
Liveblog
Dierenpark ZiE-ZOO gaat morgen niet open
Dierenpark ZiE-ZOO in Volkel houdt de deuren morgen dicht. In het weekend kunnen bezoekers weer in het park terecht.
Hoezo te warm? Voor deze fanatiekelingen niet!
Er zijn ook mensen die genieten van dit warme weer. "We hebben juist met dit weer heel veel zin om te fietsen", zegt de 75-jarige Theo uit Esch, die samen met zijn vrienden één keer in de twee weken een rondje fietst. "Heerlijk. Als je fietst valt het heus wel mee. Zeker als je naar het noorden toe fietst heb je de zon in de rug en dat is alleen maar prettig."
Het groepje kiest elke keer een andere route, die ze deze keer wel iets korter hebben gemaakt. "We gaan naar ons lunchadres en weer terug, dat is zo'n 6,5 kilometer heen en 6,5 kilometer terug." Hij lacht: "Dan zijn we gebraden en voor consumptie vatbaar." Hij kijkt toch ook wel een beetje uit naar de airco thuis. "Dan gaan de beentjes weer omhoog."
Nevelkanonnen in het Philips Stadion
Bezoekers van het festival Bij Ons In Brabant in het Philips Stadion in Eindhoven kunnen komend weekend rekenen op verkoeling via nevelkanonnen. Volgens gastheer Joël Borelli reikt de nevel tot zo'n zestig meter.
Het bedrijfsuitje van deze archeologen gaat wél door
Niet alles wordt afgelast: het bedrijfsuitje van deze archeologen van ADC Archeologie uit Amersfoort gaat gewoon door. Het groepje collega's bracht een bezoekje aan het Nationaal Oertijdmuseum in Boxtel. "Ik ben gebombardeerd tot gids", zegt Jasper, die naast archeoloog ook vrijwilliger is bij het museum. "We hebben een leuke rondleiding gedaan, en gaan nog een bezoekje brengen aan een grafheuvel uit de Bronstijd. Daar is bos, dat is wat koeler."
Om daar te komen moeten ze wel eerst een stuk over het hete asfalt lopen, maar de archeologen klagen niet. "Het is prima te doen", zegt een van hen. "Het is superlekker weer." Voor een ander had het een paar graden koeler gemogen. "Maar we hebben net een terrasje gepakt en zijn even bijgekomen onder het genot van een hapje en drankje. We kunnen er weer tegenaan."
Gildedag in Berlicum gaat niet door
Het Sint Joris Gilde Berlicum heeft besloten de Gildedag komende zaterdag en zondag niet door te laten gaan. Hierbij zouden zo'n driehonderd gildebroeders en -zusters een optocht lopen, gekleed in traditionele gildekleding en begeleid door vaandels en trommels.
De organisatie vindt het niet verantwoord om dit en alle activiteiten eromheen door te laten gaan.
Extra ijsblokjes voor chauffeurs in truckerscafé De Ketting
Ook voor vrachtwagenchauffeurs is het hard werken met een hittegolf. Medewerkster Kore werkt in de bediening bij truckerscafé De Ketting in Boxtel en ziet dat het voor de chauffeurs bikkelen is: "Op ons verrassingsmenu hebben we nu als toetje een ijsje, en in de drankjes doen we extra veel ijsblokjes! Dat waarderen ze wel merken we."
Lees hier het hele verhaal.
Eerste officiële hittegolf van dit jaar is een feit
Regionaal was er al sprake van de tweede hittegolf van het jaar, maar sinds tien over één vanmiddag is ook de landelijke hittegolf een feit. Het werd in De Bilt 30,2 graden.
Wanneer spreek je van een officiële hittegolf?
Voor een officiële hittegolf zijn minimaal vijf zomerse dagen (25 graden of meer) nodig, waarbij het op minstens drie van die dagen tropisch warm wordt (30 graden of meer). De eerste dag van de huidige hittegolf was donderdag 18 juni. Toen werd het 29,6 graden in De Bilt.
De eerste twee tropische dagen werden gemeten op vrijdag 19 juni en afgelopen woensdag. De officiële hittegolf werd daarom genoteerd toen de temperatuur donderdag in De Bilt boven de 30 graden uitkwam.
Langste juni-hittegolf
De hittegolf nu duurt acht dagen en komt daarmee op gelijke hoogte met de junihittegolven van 1936 en 1976. Met de huidige prognose verwacht Weeronline de langste juni-hittegolf ooit, want het einde is nog niet in zicht.
Help ook de dieren in het wild
De aanhoudende warmte zorgt in de natuur niet alleen voor een tekort aan water, maar ook voor een groot tekort aan eten. Egelbescherming Nederland roept daarom vandaag op om dieren in het wild bij te voeren. Volgens de Egelbescherming worden er in opvangcentra dagelijks uitgedroogde en verzwakte dieren binnengebracht.
Lees hier hoe je dieren in de natuur kunt helpen in deze hitte.
Lessen afgelast bij manege
De hoge temperaturen gaan ook de paarden van Manege De Groote Wielen in Rosmalen de pet te boven. De lessen van vandaag, morgen en overmorgen gaan niet door. De paarden krijgen verkoeling en worden op de poetsplaats afgespoeld.
Krijgen we code rood?
Het zogeheten weerimpactteam (WIT) komt vanmiddag om half twee bij elkaar. Tijdens dit overleg wordt bekeken of er voor morgen code rood moet worden afgegeven. Nu is nog code oranje van kracht.
Vroeg dag voor bouwvakkers
De bouwvakkers die werken aan de uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk tussen Rilland en Tilburg komen deze dagen extra vroeg hun bed uit. Dat zegt Eefje van Gorp, woordvoerder van netbeheerder TenneT. "Ze beginnen om vier uur 's nachts en keren om twaalf uur 's middags weer huiswaarts." Zo blijft hen de ergste warmte bespaard.
Koud modderbad voor varkens en icepack voor cavia's
De varkens bij kinderboerderij ' t Veldje in Rosmalen kunnen hun geluk niet op. Ze genieten van een lekker koud modderbadje. Om varkens te beschermen tegen de zon worden ze soms ook ingesmeerd, maar bij de kinderboerderij in Rosmalen doen ze dat niet.
"Dat doen ze zelf met de modder", zegt vrijwilliger Martin van Briemen. "Particulieren doen het weleens en het kan helpen, maar het is niet nodig als ze kunnen badderen in de modder."
Ook de cavia's en konijnen kunnen rekenen op verkoeling: zij krijgen icepacks. Veel andere dieren rusten uit in de schaduw.
Kinderen opgelet! Deze brandweermannen zorgen voor verkoeling
De brandweer in Zeeland brengt vanavond om zes uur een bezoekje aan camping De Heische Tip in het dorp. Ze beloven alle kinderen uit de regio bij het strand op de camping een waterspektakel van een uur.
Te warm voor een mandje
De katten van Eric liggen normaal gesproken in hun mandje maar dat vinden ze met deze temperaturen veel te warm. De vloer lijkt wat aangenamer.
Koel kijkje in de geschiedenis van (code) Oranje-Nassaus
Alle mensen uit Breda mogen vanaf vandaag tot en met aanstaande zondag gratis naar binnen bij Stedelijk Museum Breda. Volgens het museum is het in de museumzalen met zo'n 22 tot 23 graden lekker koel. "Veel huizen zijn niet hittebestendig; daarom bieden wij graag een koele plek aan", laat het museum weten.
Spoorpark LIVE wacht tropisch festivalweekend
Spoorpark LIVE in Tilburg maakt zich op voor twee hele tropische festivaldagen.
Lees in dit artikel welke extra maatregelen getroffen zijn voor Spoorpark LIVE.
TOP Oss vervroegt training
De selectie van TOP Oss begon dinsdag met de voorbereiding voor het komende voetbalseizoen. De training van vandaag werd wat vervroegd, maar de selectie traint alsnog in de volle hitte op kunstgras.
Een duik in het water? Niet bij de Tureluur in Bergen op Zoom
Pech voor de zwemliefhebber die van plan was vandaag een duik te gaan nemen bij het strandje de Tureluur in Bergen op Zoom. De provincie Noord-Brabant heeft voor die locatie een negatief zwemadvies afgegeven vanwege blauwalg.
Blauwalg is een bacterie die vooral groeit in warm, stilstaand water zoals plassen en meren. Blauwalg produceert giftige stoffen en kan gevaarlijk zijn voor mensen en dieren.
Ook zaterdag code oranje
Voor Brabant geldt tot en met zaterdag code oranje voor extreme hitte. De combinatie van hoge luchtvochtigheid en temperaturen zorgt voor een hoge maximale hittekracht tussen 9-10.
Meer weten over hittekracht? Lees dan dit artikel.
Deel jouw foto's met ons!
Hoe breng jij je dag door in deze hitte? Heb je leuke foto's die je met ons wil delen? Stuur ze dan naar [email protected].
Warme tropennacht
Heb jij een beetje kunnen slapen vannacht? Want het was een echte tropennacht: de temperatuur in onze provincie kwam niet onder de 20 graden, meldt het KNMI. Om van een tropennacht te kunnen spreken, moet de minimumtemperatuur in een periode van 24 uur boven 20 graden blijven.
'Verkoeling' in de Albert Heijn
In de Albert Heijn in Goirle kwam woensdag het water uit het plafond naar beneden door een lekkage. Sommige mensen zagen er wel de voordelen van in: gratis verkoeling!
Bekijk het hier.
Voorkom oververhitting bij je huisdier
Veel diereneigenaren herkennen de eerste signalen van oververhitting bij hun huisdier niet, zegt Stichting Dierenlot. De stichting waarschuwt daarom om met dit weer je dier extra goed in de gaten te houden en bij twijfel de dierenarts te bellen.
Lees hier het hele artikel over signalen van oververhitting bij je huisdier.
Nog even tropische dagen, verkoeling in aantocht
Wie niet van het warme weer houdt, moet nog even volhouden. Verkoeling is onderweg, zegt weerman Floris Lafeber. Maandag wordt het 'maar' 21 tot 24 graden.
Voordat het zover is, moeten we eerst nog even wat flink hete dagen doorkomen. Ook donderdag wordt het zweten. "De temperatuur gaat als een raket de lucht in", vertelt de Weerplaza-weerman. "Rond tien uur zijn er al tropische temperaturen in heel de provincie van 30 graden of meer. Uiteindelijk komt het vanmiddag op een zeer uitonderlijk waarde tussen de 33 en 36 graden uit."