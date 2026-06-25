Hitteblog | Scholen blijven dicht, rechtszaken geschrapt

18:09

"De komende dagen geldt code rood met temperaturen van minimaal 34 graden en een nog hogere gevoelstemperatuur. In combinatie met de beperkte beschikbare waterpunten in dit park in aanleg en schaduwrijke plekken in het park, kan dit risico’s opleveren voor de gezondheid en veiligheid van bezoekers", laat de organisatie weten.

Omdat het zomerfeest zich met name richt op kinderen en jongeren, vindt de organisatie het onder deze omstandigheden onverantwoord om het evenement door te laten gaan. "We gaan kijken naar een nieuwe datum in de herfst. We betreuren deze beslissing, maar de veiligheid en het welzijn van onze bezoekers staan voorop. We danken iedereen voor het begrip."