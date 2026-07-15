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LIVE 112-nieuws | Bestelbus brandt uit op fietspad langs kanaal in Helmond

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Redactie

Liveblog

05:40

Bestelbus brandt uit op fietspad langs kanaal in Helmond

Een bestelbus is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgebrand op het Piet van Bokhovenpad in Helmond. Het voertuig stond op een opvallende locatie: langs een industrieterrein en een kanaal, terwijl er niemand in de buurt was.

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