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LIVE 112-nieuws | Bestelbus brandt uit op fietspad langs kanaal in Helmond
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05:40
Bestelbus brandt uit op fietspad langs kanaal in Helmond
Een bestelbus is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgebrand op het Piet van Bokhovenpad in Helmond. Het voertuig stond op een opvallende locatie: langs een industrieterrein en een kanaal, terwijl er niemand in de buurt was.
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