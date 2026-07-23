LIVE | Vierdaagse door Brabant: feesten in Cuijk • Via Gladiola in Nijmegen
De Nijmeegse Vierdaagse voert niet alleen door Gelderland, maar ook door Brabant. Op de laatste wandeldag trekken duizenden deelnemers en toeschouwers door het noordoosten van de provincie. Van de Via Frikandella in het Brabantse Vianen tot aan de pontonbrug in Cuijk, dit liveblog houdt je op de hoogte van de Brabantse dag van de Nijmeegse Vierdaagse.
Liveblog
In de trein terug van de Vierdaagse: 'Voor de finish ging ik even dood'
Eerder deze week reisde Omroep Brabant mee met de trein van Nijmegen naar Brabant. Moe, trots en vol met mooie verhalen stapten daar vele Brabanders op de trein naar huis.
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De pontonbrug is gesloten en wordt afgebroken
De afgelopen uren liepen nog tienduizenden wandelaars op de pontonbrug over de Maas, maar wie nu de oversteek wil maken haalt toch echt natte voeten. De militairen van Regiment Genietroepen hebben de brug weer geopend en slepen de brugdelen weg. Daarmee komt een officieel einde aan de Nijmeegse Vierdaagse in onze provincie.
Oranje en groen, waarom zien we dat overal deze Vierdaagse?
De eerste Nijmeegse Vierdaagse werd al gelopen in 1908. Toen kleurde het logo van het evenement oranje en groen. Dat was niet geheel toevallig: de Vierdaagse werd georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO). Toen de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse werd overgenomen door de stichting DE 4DAAGSE ontstond het nieuwe logo met de Nederlandse vlag.
Het oranje en groen verdween officieel uit het logo, maar in het straatbeeld bleven de kleuren zichtbaar en zelfs Vierdaagsekruisje voor de wandelaars die de tocht hebben uitgelopen behield deze kleuren.
Helemaal uitgebannen waren de kleuren dus nooit, daarom kan de organisatie de kleuren maar beter omarmen. Vanaf 2027 wordt er afscheid genomen van het huidige logo met de Nederlandse driekleur en maken oranje en groen officieel hun terugkeer.
De Nijmeegse Vierdaagse kwam eerder vandaag door Linden
Laatste Vierdaagse-lopers verlaten Cuijk
De Nijmeegse Vierdaagse in Brabant komt langzaam maar zeker tot een einde. De laatste lopers verlaten het Brabantse land via de pontonbrug in Cuijk. Ze zetten hun weg voort in Limburg, met de Via Gladiola in Nijmegen in het vooruitzicht. Bij de pakken neerzitten is er in ieder geval niet bij: "Zolang we voor de bezemwagen blijven, is het helemaal goed."
Dat betekent overigens niet dat de rust wederkeert in Cuijk. Daar zal het feest tot in de late uurtjes doorgaan.
Drieling loopt Vierdaagse: 'Biertje zal goed smaken'
"Het gaat, maar ben heel erg blij als ik er ben", zegt Olaf Jong. Samen met zijn drielingbroers Jasper en Stein en vrienden loopt hij de laatste kilometers van de Nijmeegse Vierdaagse. "Dat biertje zal straks goed smaken."
Vandaag hebben ze allemaal een oranje pak aan. "Het is een heerlijke sfeer. Overal lekker wat eten. Net een lekker biertje gehad. Heerlijk", zegt zijn broer Stein.
De drieling uit Schijndel loopt voor het eerst samen de Nijmeegse Vierdaagse. Daarmee treden ze in de voetsporen van hun overleden opa, die maar liefst vierentwintig keer meeliep. "Ik denk dat opa het heel mooi zou hebben gevonden om dit te zien", vertelt Jasper trots.
Omroep Brabant sprak de drieling eerder over hun deelname aan de Nijmeegse Vierdaagse. Dat verhaal lees je hier.
Kijk live mee naar de binnenkomst van de lopers op de Via Gladiola in Nijmegen
Winny en Joop vervullen wensen, maar nog niet iedereen kent de WensAmbulance
Bij de pontonbrug in Cuijk staat Winny (65) uit Uden. Zij moedigt een groep vrijwilligers van de WensAmbulance aan die meelopen met de Nijmeegse Vierdaagse. Zelf werkt ze ook voor WensAmbulance Brabant. "Het is een stukje PR. We merken dat er weinig aanvragen komen uit de gemeente Land van Cuijk, dus misschien zijn we niet zichtbaar genoeg."
En dus besloot de organisatie de stoute schoenen aan te trekken en het op een lopen te zetten. "Het is de enige Brabantse dag, dus daar moeten we bij zijn. Mensen zijn blijkbaar nog niet bekend genoeg met de WensAmbulance. We kunnen ook hier mensen blij maken."
Ze delen daarom flyers uit aan mensen om bekendheid te creëren in de gemeente. "We hebben een beetje de naam dat het alleen voor terminale mensen is, maar je hebt ook mensen die al meer dan een jaar op bed liggen en het huis niet uitkomen. Dat wil niet zeggen dat ze doodgaan, maar die willen we ook een fantastische dag bezorgen. Samen met familie iets moois doen", legt Winny uit.
Er is veel vraag naar het werk van de WensAmbulance. "We hebben zes ambulances rijden. Die zijn iedere dag op pad."
Ook Joop uit Breda staat aan de kant met de WensAmbulance. "We zijn hier niet alleen om onszelf te promoten. We moedigen natuurlijk ook iedere loper aan."
Er lopen ook mensen mee die geld ophalen voor het goede doel waar Joop en Winny zich voor inzetten. "Daar zijn we heel blij mee. Dan kunnen we hele mooie wensreizen verzorgen voor mensen die in de laatste fase van hun leven zitten."
Masseren tussen de boeken
Bij de EHBO-post in de bibliotheek Schouwburg van Cuijk zijn ook masseurs aanwezig. Sifra (22 jaar) uit Lunteren doet voor de eerste keer mee met de Vierdaagse. 40 kilometer. Ze brengt een bezoek aan de EHBO-post en wordt geholpen door Carla, een van de zeven sportmasseurs op deze locatie. Ze is geboren in Cuijk en woont nu in Sint Anthonis.
Sifra: “Ik had blaren en door het compenseren maak je er weer een ander pijntje bij. Maar ik word goed geholpen, dus het komt hopelijk weer goed. In het begin viel het tegen, maar het einde is in zicht, dus het komt goed. Ik word top geholpen, heel fijn.’
Zweedse militairen die de Vierdaagse lopen bouwen een feestje in Cuijk
Organisator Arjan: 'Mooiste dag van het jaar'
Als het aan Arjan Broekmans, organisator van de Vierdaagsefeesten in Cuijk, ligt, is dit de mooiste dag van het jaar. "Dat hebben we te danken aan de wereldberoemde pontonbrug die speciaal voor de wandelaars is opgebouwd. Doordat Defensie deze brug bouwt, hebben we hier in Cuijk al heel lang heel veel militairen gehad tijdens de Vierdaagse", legt hij uit. "Daar is het feest langzaamaan omheen gebouwd."
Een idee van hoeveel mensen er op de been zijn in het dorp heeft hij niet. "Er komen zo'n 40.000 deelnemers door het dorp. Ik denk dat er nog wel een paar duizend mensen bij komen die hier zijn voor de gezelligheid en om mensen aan te moedigen om de laatste kilometers nog vol te houden."
Ook de afgelopen dagen had Arjan het al druk met de Vierdaagsefeesten. Al vanaf het weekend staat het dorp in het teken van de Vierdaagse. "We hebben een heel programma. Net zoals in Nijmegen hebben we meerdere dagen gefeest. We hebben een concert gehad van het Vierdaagse Orkest, een huttenbouwmiddag voor kinderen, de Vierdaagse Zeskamp en de ceremoniële opening van de brug door de burgemeesters van de gemeentes Land van Cuijk en het Limburgse Mook en Middelaar, aan de andere kant van de Maas."
Vandaag vormt de apotheose van de Vierdaagsefeesten. "Het is dé dag van Cuijk, maar ook een beetje de dag van Brabant."
De route van de Vierdaagse loopt vlak langs de Martinuskerk in Cuijk
Eerder vandaag liepen de Vierdaagse-deelnemers al door Grave
Niet stuk te krijgen: José (79) loopt Vierdaagse vol energie
Bijna tachtig jaar is ze, maar José loopt nog altijd met veel plezier en energie de Nijmeegse Vierdaagse. De Brabantse, die een paar jaar geleden verhuisde van Eindhoven naar Veldhoven, doet dit al voor de 33e keer. Ook dit keer stevent ze vol vertrouwen af op de finish op de Nijmeegse Via Gladiola.
Na 33 jaar zijn er ook de nodige tradities ontstaan, vertelt kleindochter Noor. "Iedere dag drinkt ze een finishbiertje. Deze wordt nooit overgeslagen." En de laatste jaren hoeft ze dat biertje zeker niet alleen te drinken. "In de afgelopen jaren hebben ook haar kleinkinderen meegelopen. Dit jaar loopt haar dochter aan d'r zijde."
Noor is dan ook ontzettend trots op haar oma. "Voor haar is het echt een vakantie. Het is heel mooi om te zien dat ze op deze leeftijd nog vol plezier en energie de Vierdaagse loopt. Ze weet iedereen om haar heen mee te nemen in het lopen of aanmoedigen bij de Vierdaagse."
Is ze dan niet helemaal gesloopt wanneer ze na al die kilometers over de eindstreep komt? "Ze heeft vaak nog energie over voor een polonaise 'om de beentjes los te gooien'," zegt Noor.
Kerstman gespot bij Vierdaagse
William loopt de 40 kilometer iedere dag verkleed. Al 40 jaar. "Ik ben iedere dag zo door de straten gegaan. Het gaat goed. Ik heb maar één blaar."
"Mijn moeder is in corona periode met kerst overleden ", vertelt hij over waarom hij als kerstman loopt. "Die tijd is voor mij niet leuk meer. Daarom vier ik het nu. Daarom dit. Als ik mensen blij kan maken met hoe ik eruit zie, dan is mijn dag geslaagd."
Deze militairen moesten vroeg uit de veren om de Vierdaagse mogelijk te maken
De militairen van Regiment Genietroepen gingen vrijdagochtend vroeg uit de veren. Al om zes uur werden ze op de Maas verwacht om de pontonbrug te sluiten. Dit terwijl veel militairen nog tot in de late uurtjes feestten in Cuijk. Maar, zo zegt een van hen in de live-uitzending van Omroep Brabant, "het is hierna vakantie, dus dat is prima. Er zullen straks vast nog wat biertjes in gaan."
Alcohol scheelt een slok op een borrel tijdens Vierdaagse, vindt Charlotte
De Spaanse likeur Licor 43 is niet het eerste waar veel mensen aan zullen denken om als proviand mee te nemen tijdens de Vierdaagse. Charlotte wel. Zij verdeelde de fles sterke drank in vier delen, één per dag. "De laatste tien kilometer kom ik borrelend door."
Al sinds ze twintiger was is de fles Licor 43 een vaste waarde in haar rugzak. "Het is een gekke traditie om de pijn te maskeren en te zorgen dat het toch een leuk evenement blijft", vertelt Charlotte. "Door de alcohol worden de spieren wat soepeler en heb ik er toch net iets meer plezier in."
Kijk de live uitzending hier terug
Deze 'Pinokkio' liep al vele malen de Nijmeegse Vierdaagse
Lisette uit Zevenbergen liegt er niet om: ze doet al voor de achttiende keer mee aan de Vierdaagse. "Kinderen kijken me aan en vinden het leuk om me high fives te geven. Daar krijg ik weer energie van, dus dan loopt het steeds makkelijker."
Militairen Regiment Genietroepen oefenden dit weekend met de nieuwe pontonbrug
Afgelopen weekend waren de militairen van Regiment Genietroepen al druk in de weer. Toen oefenden ze in de buurt van Cuijk met de gloednieuwe pontonbrug die dit jaar over de Maas gelegd wordt voor de Nijmeegse Vierdaagse. De foto's van fotograaf Lieke van den Hoogen onderstaand Facebook-bericht geven een inkijkje in hoe dat er toen aan toeging.
Thuis op de bank de Vierdaagse kijken? Nee joh, gewoon óp de route!
Deze mensen hebben wel een hele bijzondere manier gevonden om de Nijmeegse Vierdaagse te beleven. Met een rijdende bank crossen ze het parcours van het wandelevenement af. Zo passeerden ze ook de Via Frikandella in Vianen.
Zelf op de bank naar de Vierdaagse kijken? Om elf uur kijk je live mee naar de Brabantse dag in Cuijk, en om twee uur naar de binnenkomst in Nijmegen.
Een delleke op de Via Frikandella in Vianen
Erwin bakt ze bruin. Van ver komt de geur van frikandellen de wandelaars in Vianen tegemoet. "Het begint al steeds drukker te worden. Sinds half 8 hebben we de frituur aan."
"We hebben 14.000 stukjes frikandel", vertelt hij enthousiast. "Het idee ontstond zo'n 10 jaar geleden. We gingen op vakantie en moesten de vriezer leegmaken. Daar lagen nog vier frikandellen in. Die heeft mijn dochter toen in kleine stukjes gesneden en gebakken, zodat we ze konden uitdelen aan de wandelaars. Voordat ze eigenlijk echt wilde uitdelen was het al op." Het jaar daarop werden dan ook meer frikandellen in het vet gegooid.
Erwin hoeft inmiddels niet meer alles zelf te betalen, vertelt hij. Zowel de frikandellen als de sauzen en zelfs het frituurvet worden gesponsord. "Wij hoeven alleen maar ons werk te doen."
En hoeveel frikandellen heeft Erwin zelf al op? "Nu nog niet zo veel, maar aan het einde van de dag kan ik geen frikandel meer zien."
Hondje Javi moedigt Vierdaagse-deelnemers aan
Eerste deelnemers Nijmeegse Vierdaagse verlaten Brabant alweer
De meeste deelnemers zijn nog lang niet zover, maar Vierdaagse-deelnemer Ronald heeft Brabant vanochtend vroeg alweer verlaten. Hij stak vanochtend als eerste de Maas over via de pontonbrug bij Cuijk. Onder het aanmoedigend gejuich van publiek langs de kant rolde Ronald met zijn rolstoel de brug op. Een hard gelag om de provincie te verlaten? "Nee." Maar, zo zegt hij, gezellig was het wel.
De eerste wandelaar die Brabant verliet, was een Noorse militair.
Om elf uur zendt Omroep Brabant live uit vanuit Cuijk. Deze livestream is te bekijken op televisie, maar ook op web en app.
Superhelden en schurken in Linden
In het Brabantse dorp Linden hebben ze elk jaar een thema. Dit jaar is dat het thema "Superhelden & Schurken". Het hele dorp is daarvoor aangekleed. Alle lopers worden door twee poortwachters verwelkomd als ze het dorp betreden. Een van hen is Theo. "We doen dit al meer dan 25 jaar."
"Ieder jaar hebben we een club die nadenkt over welk thema we doen", weet hij. "Dit jaar is het 'Superhelden & Schurken' geworden. Het is ooit ontstaan omdat we maar met 280 inwoners zijn in het dorp. Iedereen wilde iets doen voor de lopers en zo geschiedde."
Jeffrey hoopt dat zijn vriendin er niet met een militair vandoor gaat
Jeffrey is zijn vriendin aan het aanmoedigen. Zij loopt de Nijmeegse Vierdaagse samen met twee andere vriendinnen. "Ik ben heel erg trots op haar. Het zijn echte doorzetters. Ze hebben één missie en dat is veel plezier maken en finishen."
Hij moedigt ze aan met zijn vader en moeder en een box met muziek. "En dit bordje. Ze dragen millitairen op hun rug. Ik zei nog tegen haar dat ze niet achter de militairen aan moet zitten tijdens het lopen. Ik vond dit wel grappig om te maken met AI", lacht hij.
Oeps! Dorian is net te vroeg voor de Via Frikandella
Het is ongetwijfeld een van de hoogtepunten op de route door Brabant: de Via Frikandella in het Brabantse Vianen. Ruim 13.000 frikandellen liggen vandaag klaar voor de deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse. Voor Dorian liep dat net even anders: er was nog geen frikandel te bekennen toen hij de Via Frikandella passeerde. Maar de frikandellenbakkers konden de deelnemer natuurlijk niet zonder snack verder op pad sturen, en dus kon Dorian even later toch genieten van de eerste frikandel van de dag.
Militairen waren in alle vroegte bezig om de pontonbrug te plaatsen
Om kwart voor 7 vanochtend werd er door militairen nog volop gewerkt aan de pontonbrug. Deze brug wordt speciaal voor de Nijmeegse Vierdaagse geplaatst om de wandelaars bij Cuijk de Maas over te laten steken.
Dit is de route door Brabant
Wie denkt dat de Nijmeegse Vierdaagse alleen in Nijmegen gelopen wordt, heeft het mis. Op dag 4, de slotdag van het grootste wandelevenement ter wereld, komt een deel van de routes zelfs door Brabant. Zowel militairen als de wandelaars van de 40 en 50 kilometer komen door onze provincie.