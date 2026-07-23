LIVE | Vierdaagse door Brabant: pontonbrug in Cuijk, frikandellen in Vianen

13:23

Als het aan Arjan Broekmans, organisator van de Vierdaagsefeesten in Cuijk, ligt, is dit de mooiste dag van het jaar. "Dat hebben we te danken aan de wereldberoemde pontonbrug die speciaal voor de wandelaars is opgebouwd. Doordat Defensie deze brug bouwt, hebben we hier in Cuijk al heel lang heel veel militairen gehad tijdens de Vierdaagse", legt hij uit. "Daar is het feest langzaamaan omheen gebouwd."

Een idee van hoeveel mensen er op de been zijn in het dorp heeft hij niet. "Er komen zo'n 40.000 deelnemers door het dorp. Ik denk dat er nog wel een paar duizend mensen bij komen die hier zijn voor de gezelligheid en om mensen aan te moedigen om de laatste kilometers nog vol te houden."

Ook de afgelopen dagen had Arjan het al druk met de Vierdaagsefeesten. Al vanaf het weekend staat het dorp in het teken van de Vierdaagse. "We hebben een heel programma. Net zoals in Nijmegen hebben we meerdere dagen gefeest. We hebben een concert gehad van het Vierdaagse Orkest, een huttenbouwmiddag voor kinderen, de Vierdaagse Zeskamp en de ceremoniële opening van de brug door de burgemeesters van de gemeentes Land van Cuijk en het Limburgse Mook en Middelaar, aan de andere kant van de Maas."

Vandaag vormt de apotheose van de Vierdaagsefeesten. "Het is dé dag van Cuijk, maar ook een beetje de dag van Brabant."