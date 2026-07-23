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VIERDAAGSE

LIVE | Vierdaagse door Brabant: Via Frikandella en themadag in Linden

Gisteren om 13:47 • Aangepast vandaag om 11:25
Foto: Omroep Brabant.
Foto: Omroep Brabant.

De Nijmeegse Vierdaagse voert niet alleen door Gelderland, maar ook door Brabant. Op de laatste wandeldag trekken duizenden deelnemers en toeschouwers door het noordoosten van de provincie. Van de Via Frikandella in het Brabantse Vianen tot aan de pontonbrug in Cuijk, dit liveblog houdt je op de hoogte van de Brabantse dag van de Nijmeegse Vierdaagse.

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

Liveblog

11:25

Kijk de live uitzending hier terug

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10:58

Kijk live mee: Brabantse dag in Cuijk

10:46

Deze 'Pinokkio' liep al vele malen de Nijmeegse Vierdaagse

Lisette uit Zevenbergen liegt er niet om: ze doet al voor de achttiende keer mee aan de Vierdaagse. "Kinderen kijken me aan en vinden het leuk om me high fives te geven. Daar krijg ik weer energie van, dus dan loopt het steeds makkelijker."

Lisette uit Zevenbergen doet voor de 18e keer mee aan de Vierdaagse.
Lisette uit Zevenbergen doet voor de 18e keer mee aan de Vierdaagse.
10:42

Militairen Regiment Genietroepen oefenden dit weekend met de nieuwe pontonbrug

Afgelopen weekend waren de militairen van Regiment Genietroepen al druk in de weer. Toen oefenden ze in de buurt van Cuijk met de gloednieuwe pontonbrug die dit jaar over de Maas gelegd wordt voor de Nijmeegse Vierdaagse. De foto's van fotograaf Lieke van den Hoogen onderstaand Facebook-bericht geven een inkijkje in hoe dat er toen aan toeging.

Lees hier het artikel.

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09:57

Thuis op de bank de Vierdaagse kijken? Nee joh, gewoon óp de route!

Deze mensen hebben wel een hele bijzondere manier gevonden om de Nijmeegse Vierdaagse te beleven. Met een rijdende bank crossen ze het parcours van het wandelevenement af. Zo passeerden ze ook de Via Frikandella in Vianen.

Zelf op de bank naar de Vierdaagse kijken? Om elf uur kijk je live mee naar de Brabantse dag in Cuijk, en om twee uur naar de binnenkomst in Nijmegen.

Lees hier het artikel. 

Op de bank over de route van de Nijmeegse Vierdaagse? Zij doen het.
Op de bank over de route van de Nijmeegse Vierdaagse? Zij doen het.
09:49

Een delleke op de Via Frikandella in Vianen

Erwin bakt ze bruin. Van ver komt de geur van frikandellen de wandelaars in Vianen tegemoet. "Het begint al steeds drukker te worden. Sinds half 8 hebben we de frituur aan."

"We hebben 14.000 stukjes frikandel", vertelt hij enthousiast. "Het idee ontstond zo'n 10 jaar geleden. We gingen op vakantie en moesten de vriezer leegmaken. Daar lagen nog vier frikandellen in. Die heeft mijn dochter toen in kleine stukjes gesneden en gebakken, zodat we ze konden uitdelen aan de wandelaars. Voordat ze eigenlijk echt wilde uitdelen was het al op." Het jaar daarop werden dan ook meer frikandellen in het vet gegooid.

Erwin hoeft inmiddels niet meer alles zelf te betalen, vertelt hij. Zowel de frikandellen als de sauzen en zelfs het frituurvet worden gesponsord. "Wij hoeven alleen maar ons werk te doen."

En hoeveel frikandellen heeft Erwin zelf al op? "Nu nog niet zo veel, maar aan het einde van de dag kan ik geen frikandel meer zien." 

Lees hier het artikel.

  • De Via Frikandella wordt onder andere mogelijk gemaakt door een grote snackfabrikant.
    De Via Frikandella wordt onder andere mogelijk gemaakt door een grote snackfabrikant.
  • De initiatiefnemers van de Via Frikandella zijn er helemaal klaar voor.
  • Via Frikandella in Vianen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse.
  • Die dellekes in Vianen zijn om je vingers bij op te eten!
09:17

Hondje Javi moedigt Vierdaagse-deelnemers aan

Hondje Javi moedigt de Vierdaagse-deelnemers aan.
Hondje Javi moedigt de Vierdaagse-deelnemers aan.
09:12

Eerste deelnemers Nijmeegse Vierdaagse verlaten Brabant alweer

De meeste deelnemers zijn nog lang niet zover, maar Vierdaagse-deelnemer Ronald heeft Brabant vanochtend vroeg alweer verlaten. Hij stak vanochtend als eerste de Maas over via de pontonbrug bij Cuijk. Onder het aanmoedigend gejuich van publiek langs de kant rolde Ronald met zijn rolstoel de brug op. Een hard gelag om de provincie te verlaten? "Nee." Maar, zo zegt hij, gezellig was het wel. 

De eerste wandelaar die Brabant verliet, was een Noorse militair. 

Om elf uur zendt Omroep Brabant live uit vanuit Cuijk. Deze livestream is te bekijken op televisie, maar ook op web en app. 

09:12

Superhelden en schurken in Linden

In het Brabantse dorp Linden hebben ze elk jaar een thema. Dit jaar is dat het thema "Superhelden & Schurken". Het hele dorp is daarvoor aangekleed. Alle lopers worden door twee poortwachters verwelkomd als ze het dorp betreden. Een van hen is Theo. "We doen dit al meer dan 25 jaar."

"Ieder jaar hebben we een club die nadenkt over welk thema we doen", weet hij. "Dit jaar is het 'Superhelden & Schurken' geworden. Het is ooit ontstaan omdat we maar met 280 inwoners zijn in het dorp. Iedereen wilde iets doen voor de lopers en zo geschiedde."

  • Linden staat deze Vierdaagse in het teken van 'Superhelden & Schurken', en daar hoort ook een passende outfit bij.
    Linden staat deze Vierdaagse in het teken van 'Superhelden & Schurken', en daar hoort ook een passende outfit bij.
  • Twee poortwachters verwelkomen Vierdaagse-deelnemers in Linden.
  • Superhelden... op sokken?! Ook deze mannen geven een eigen draai aan het Vierdaagse-thema van Linden.
09:12

Jeffrey hoopt dat zijn vriendin er niet met een militair vandoor gaat

Jeffrey is zijn vriendin aan het aanmoedigen. Zij loopt de Nijmeegse Vierdaagse samen met twee andere vriendinnen. "Ik ben heel erg trots op haar. Het zijn echte doorzetters. Ze hebben één missie en dat is veel plezier maken en finishen."

Hij moedigt ze aan met zijn vader en moeder en een box met muziek. "En dit bordje. Ze dragen millitairen op hun rug. Ik zei nog tegen haar dat ze niet achter de militairen aan moet zitten tijdens het lopen. Ik vond dit wel grappig om te maken met AI", lacht hij.

Lees hier het artikel.

Jeffrey moedigt zijn vriendin aan tijdens de Nijmeegse Vierdaagse.
Jeffrey moedigt zijn vriendin aan tijdens de Nijmeegse Vierdaagse.
09:12

Oeps! Dorian is net te vroeg voor de Via Frikandella

Het is ongetwijfeld een van de hoogtepunten op de route door Brabant: de Via Frikandella in het Brabantse Vianen. Ruim 13.000 frikandellen liggen vandaag klaar voor de deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse. Voor Dorian liep dat net even anders: er was nog geen frikandel te bekennen toen hij de Via Frikandella passeerde. Maar de frikandellenbakkers konden de deelnemer natuurlijk niet zonder snack verder op pad sturen, en dus kon Dorian even later toch genieten van de eerste frikandel van de dag. 

Lees hier het artikel.

Dorian heeft de eerste frikandel van de dag op de Via Frikandella in Vianen (foto: Jasper Stads).
Dorian heeft de eerste frikandel van de dag op de Via Frikandella in Vianen (foto: Jasper Stads).
09:12

Militairen waren in alle vroegte bezig om de pontonbrug te plaatsen

Om kwart voor 7 vanochtend werd er door militairen nog volop gewerkt aan de pontonbrug. Deze brug wordt speciaal voor de Nijmeegse Vierdaagse geplaatst om de wandelaars bij Cuijk de Maas over te laten steken.

Lees hier het artikel.

Militairen leggen de laatste hand aan de pontonbrug over de Maas bij Cuijk voor de Nijmeegse Vierdaagse.
Militairen leggen de laatste hand aan de pontonbrug over de Maas bij Cuijk voor de Nijmeegse Vierdaagse.
09:12

Dit is de route door Brabant

Wie denkt dat de Nijmeegse Vierdaagse alleen in Nijmegen gelopen wordt, heeft het mis. Op dag 4, de slotdag van het grootste wandelevenement ter wereld, komt een deel van de routes zelfs door Brabant. Zowel militairen als de wandelaars van de 40 en 50 kilometer komen door onze provincie.

Lees hier het artikel.

De Nijmeegse Vierdaagse komt op de slotdag door Brabant.
De Nijmeegse Vierdaagse komt op de slotdag door Brabant.

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