Minder moorden in Brabant, wel wildwest in Oosterhout met huurmoordenaars

In Brabant zijn dit jaar 13 mensen omgekomen door moord en doodslag. Dat aantal geweldsdoden is lager dan vorig jaar, blijkt uit onderzoek van de politiecijfers door Omroep Brabant. Het past in een dalende trend die sinds begin deze eeuw zichtbaar is, ook landelijk.

De jongste geweldsdode van 2025 in Brabant is een baby in Helmond, de oudste een man van 86 (zie het overzicht hieronder). In bijna alle zaken kenden verdachte en slachtoffer elkaar.

Er is vooralsnog één onopgeloste zaak: in een huis in Oss werd een Oeigoerse man doodgeschoten.