Minder moorden in Brabant, wel wildwest in Oosterhout met huurmoordenaars
In Brabant zijn dit jaar 13 mensen omgekomen door moord en doodslag. Dat aantal geweldsdoden is lager dan vorig jaar, blijkt uit onderzoek van de politiecijfers door Omroep Brabant. Het past in een dalende trend die sinds begin deze eeuw zichtbaar is, ook landelijk.
De jongste geweldsdode van 2025 in Brabant is een baby in Helmond, de oudste een man van 86 (zie het overzicht hieronder). In bijna alle zaken kenden verdachte en slachtoffer elkaar.
Er is vooralsnog één onopgeloste zaak: in een huis in Oss werd een Oeigoerse man doodgeschoten.
Ouderen vermoord
Opvallend is net als vorig jaar het vrij hoge aandeel van oudere slachtoffers, 70-plussers. Dat is verontrustend, maar het zegt mogelijk ook iets over de toenemende vergrijzing. De groep ouderen groeit, dan is de kans groter dat iemand uit die groep doelwit wordt van geweld .
In Brabant waren er drie voorbeelden van dodelijk geweld door (ex-)partners. Dit wordt ook wel femicide genoemd. Het speelde in Wanroij, Vlijmen en Veldhoven. Het onderwerp femicide stond dit jaar volop in de belangstelling, door diverse campagnes, maar ook door schokkende voorbeelden. Er worden steeds meer projecten opgezet die moeten proberen (ex)partnergeweld beter in beeld te krijgen en te voorkomen.
De geweldsdoden van 2025 in Brabant:
- Helmond, 6 februari, baby Jayvano van 3,5 maanden oud overlijdt aan zwaar hersenletsel. Ook heeft hij dertien gebroken ribben. De verdachte is niet de vader, maar een vriend van de moeder, Joel C. (27) uit Eindhoven. Hij is in afwachting van nader onderzoek in juni vrijgelaten, maar nog wel verdachte in de zaak.
- Oss, 10 februari, Professor Regoutstraat, Maihemuti Yisikandaier (23) doodgeschoten in huis. Het slachtoffer was een Oeigoer uit China, hij leidde een zwervend bestaan. Er is geen verdachte.
- Gilze, 16 februari, Pastoor Conincxstraat, Man (74) doodgestoken in huis. Verdachte is Jarco B. (30), hij zat in een psychose. Het slachtoffer was de vriend van zijn moeder.
- Oosterhout, 28 maart, Loevensteinlaan en omgeving, drie mannen uit Oosterhout neergeschoten (32, 32 en 28 jaar) Twee van hen overlijden op straat in een auto, een derde weken later in het ziekenhuis. Drie verdachten komen uit Zweden. Alles wijst op een afrekening, maar er zijn nog veel vragen. Meervoudige moorden in Brabant op straat op klaarlichte dag zijn zeldzaam.
- Wanroij, 20 april, Molenstraat, Maartje (45) doodgeschoten door haar ex-partner Marcel G. (47)
- Vlijmen, 17 juli, Parklaan. Jessica (38) gedood door haar vriend Coen J. uit Uden (35) Doodsoorzaak vermoedelijk door schoppen tegen hoofd en hals.
- Veldhoven, 8 augustus, Leemsbroek, Shanesca (34) doodgeslagen met hamer door partner Andres R. (34)
- Uden, 28 augustus, De Galerij, man (69)doodgeslagen in bovenwoning door Arkadiusz N. (46) uit Polen. Nog weinig over bekend.
- Bergeijk, 29 augustus, De Maaij, Janus (86) met een riek gedood door Martien S. (62) De verdachte is een bekende van hem.
- Roosendaal, 6 oktober, Park Vrouwenhof, 7 oktober, man (47) uit Roosendaal zwaar mishandeld, later in ziekenhuis overleden. Verdachte (21) uit Roosendaal bijna twee maanden later opgepakt.
- Deurne/gemeente Deurne, 12 november, man (79) in zorginstelling waar hij werd verpleegd onder verdachte omstandigheden overleden. Verdachte (35) uit Oss is een bekende van hem.
Verkeersmisdrijven
De dodelijk geweldcijfers zijn nog niet definitief, het jaar is nog niet om, en daarbij lopen alle politieonderzoeken nog. Er kunnen dus nog zaken aan het licht komen. Een aparte categorie binnen deze zaken zijn verkeerszaken. Die kunnen juridisch gezien nog uitdraaien op doodslag. Beide Brabantse politie-eenheden vermelden in de eigen cijfers die zaken apart.
Zo kwam in juli een vrouw om bij een ongeluk in Schijndel. Een automobilist ging ervandoor, maar hij werd opgespoord. In oktober werd op de grens bij Hazeldonk een fietsende trucker geschept. Ook hier vluchtte de veroorzaker van het ongeluk, maar hij meldde zich later bij de politie.
Drugslab
Bijzonder is verder de zaak van de dode man uit Nijmegen in een auto bij Boxmeer. Eerst leek dat een moordzaak, maar het spoor leidde naar een drugslab in het Vlaamse Torhout. De man is daar vermoedelijk omgekomen bij een ongeluk en vervolgens gedumpt in Boxmeer.
Buiten Brabant speelden dit jaar nog een paar moordzaken met een Brabantse link. Die van Joeweela (39) in Gouda, zij werd door haar Eindhovense ex-man Driekus K. gedood. K. overleed ook. En de jonge moeder Sam (24) uit Oss werd doodgeschoten in Rotterdam. Haar vriend uit Nijmegen zit vast voor doodslag en vuurwapenbezit.
