Minder moorden in Brabant, wel wildwest in Oosterhout met huurmoordenaars

Vandaag om 11:30 • Aangepast vandaag om 12:57
Politie massaal aanwezig na schietpartij op de Loevensteinlaan in Oosterhout (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Politie massaal aanwezig na schietpartij op de Loevensteinlaan in Oosterhout (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

In Brabant zijn dit jaar 13 mensen omgekomen door moord en doodslag. Dat aantal geweldsdoden is lager dan vorig jaar, blijkt uit onderzoek van de politiecijfers door Omroep Brabant. Het past in een dalende trend die sinds begin deze eeuw zichtbaar is, ook landelijk.   

De jongste geweldsdode van 2025 in Brabant is een baby in Helmond, de oudste een man van 86 (zie het overzicht hieronder). In bijna alle zaken kenden verdachte en slachtoffer elkaar.  

Er is vooralsnog één onopgeloste zaak: in een huis in Oss werd een Oeigoerse man doodgeschoten. 

Ouderen vermoord 
Opvallend is net als vorig jaar het vrij hoge aandeel van oudere slachtoffers, 70-plussers. Dat is verontrustend, maar het zegt mogelijk ook iets over de toenemende vergrijzing. De groep ouderen groeit, dan is de kans groter dat iemand uit die groep doelwit wordt van geweld . 
 
In Brabant waren er drie voorbeelden van dodelijk geweld door (ex-)partners. Dit wordt ook wel femicide genoemd. Het speelde in Wanroij, Vlijmen en Veldhoven. Het onderwerp femicide stond dit jaar volop in de belangstelling, door diverse campagnes, maar ook door schokkende voorbeelden. Er worden steeds meer projecten opgezet die moeten proberen (ex)partnergeweld beter in beeld te krijgen en te voorkomen.  

De geweldsdoden van 2025 in Brabant:  

 

De 23-jarige Maihemuti Yisikandaier werd op 10 februari doodgeschoten (foto: politie).
De 23-jarige Maihemuti Yisikandaier werd op 10 februari doodgeschoten (foto: politie).

Verkeersmisdrijven
De dodelijk geweldcijfers zijn nog niet definitief, het jaar is nog niet om, en daarbij lopen alle politieonderzoeken nog. Er kunnen dus nog zaken aan het licht komen. Een aparte categorie binnen deze zaken zijn verkeerszaken. Die kunnen juridisch gezien nog uitdraaien op doodslag. Beide Brabantse politie-eenheden vermelden in de eigen cijfers die zaken apart.  

Zo kwam in juli een vrouw om bij een ongeluk in Schijndel. Een automobilist ging ervandoor, maar hij werd opgespoord. In oktober werd op de grens bij Hazeldonk een fietsende trucker geschept. Ook hier vluchtte de veroorzaker van het ongeluk, maar hij meldde zich later bij de politie.   

Drugslab
Bijzonder is verder de zaak van de dode man uit Nijmegen in een auto bij Boxmeer. Eerst leek dat een moordzaak, maar het spoor leidde naar een drugslab in het Vlaamse Torhout. De man is daar vermoedelijk omgekomen bij een ongeluk en vervolgens gedumpt in Boxmeer.  

Buiten Brabant speelden dit jaar nog een paar moordzaken met een Brabantse link. Die van Joeweela (39) in Gouda, zij werd door haar Eindhovense ex-man Driekus K. gedood. K. overleed ook. En de jonge moeder Sam (24) uit Oss werd doodgeschoten in Rotterdam. Haar vriend uit Nijmegen zit vast voor doodslag en vuurwapenbezit.    

Een terugblik op de heftigste schietpartij in Brabant sinds jaren:

