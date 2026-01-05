Pak de glazen bol erbij: dit staat ons te wachten in 2026

De toekomst kan natuurlijk niemand verspellen. Maar met de agenda, de tarotkaarten en de glazen bol in de aanslag kijken we toch vooruit naar het komende jaar. Dit is wat je in 2026 kan verwachten.

De eerste goede voornemens zijn alweer gesneuveld, de glasbakken puilen uit van de ontkurkte champagneflessen en sportscholen lopen weer vol fanatiekelingen die hun wintervachtje kwijt willen. En 2026 is nog maar een paar dagen oud. Dit staat Brabant het komende jaar te wachten.

Januari: Rechtszaken links en rechts

Nu de kerstvakantie voorbij is, breekt weer een drukke periode aan voor de Brabantse rechtbanken. In januari volgt onder meer de uitspraak tegen Elias M. Hij wordt verdacht van de verkrachting en moord op de 75-jarige Yvonne uit Halsteren. Het Openbaar Ministerie eist twintig jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. De uitspraak volgt op 26 januari. Ook Eindhovenaar Justin B. verschijnt opnieuw voor de rechter. Hij wordt verdacht van het oprichten van het sadistische terreurnetwerk No Lives Matter. Leden van dat netwerk zouden zich volgens het OM hebben schuldig gemaakt aan onder meer terrorisme, school shootings, kinderporno, vandalisme en sextortion. De zaak wordt op 20 januari voortgezet bij de rechtbank in Rotterdam.

Rechtbanktekening van Justin B. (Tekening: ANP / ALOYS OOSTERWIJK).

Februari: Winterspelen en Wie is de Mol?

In een met sneeuw bedekt Italië neemt in februari de crème de la crème van de wintersport het tegen elkaar op tijdens de Olympische Winterspelen. Ook Brabant is vertegenwoordigd. Bij het schaatsen komen meerdere provinciegenoten in actie. In het shorttrack strijden Friso Emons uit Tilburg en Zoë Deltrap uit Lage Zwaluwe om de medailles. Ook bobsleeërs Janko en Jelen Franjic uit Breda en Stephan Huis in ’t Veld uit Bergen op Zoom maken nog kans op een afdaling bij de spelen in Cortina d’Ampezzo. Februari zit sowieso bomvol sport. Op 2 februari kan Mathieu van der Poel in Hulst zijn achtste wereldtitel veldrijden veroveren. Daarmee lonkt ook het record voor de meeste wereldtitels ooit in deze discipline. Van der Poel is dit seizoen nog ongeslagen. Nu rivaal Wout van Aert door een blessure ontbreekt, lijkt de weg naar de titel vrij. Ook start op 28 februari een nieuw seizoen van het populaire tv-programma Wie is de Mol?. Onder de deelnemers dit jaar: acteur Nasrdin Dchar uit Steenbergen, bekend van Mocro Maffia en De Zwarte Tulp, en ‘seksuologe des vaderlands’ Eveline Stallaert uit Geldrop, eerder te zien bij Married at First Sight en RTL Boulevard.

Maart: Gillis wéér voor de rechter en Brabant naar de stembus

Op woensdag 18 maart mag Brabant naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. In alle 56 Brabantse gemeenten kiezen inwoners wie hen de komende jaren vertegenwoordigt in de gemeenteraad.

Daarnaast moet Peter Gillis opnieuw voor de rechter verschijnen. Op 19 maart dient zijn hoger beroep, nadat hij vorig jaar werd veroordeeld voor grootschalige belastingfraude. Volgens Gillis zou de rechtbank zich hebben laten beïnvloeden door externe bronnen. De vakantieparkeigenaar zegt inmiddels miljoenen te hebben uitgegeven aan advocaatkosten.

April: Gillis opnieuw in de rechtszaal en het lekkerste worstenbroodje

Op 15 april staat Gillis opnieuw in de rechtszaal, ditmaal voor de inhoudelijke behandeling van de zaak rond de vermeende mishandeling van zijn ex-partner Nicole Kremers. Tijdens een eerdere zitting gaf de rechter opdracht om de echtheid van foto’s van verwondingen te onderzoeken. Ook hoort Gillis dan de eis van het Openbaar Ministerie. Later die maand, op 23 april, wordt bekend wie het lekkerste worstenbroodje van Brabant bakt. Afgelopen jaar ging de titel naar Pim Filius uit Dongen, die op smaak en uiterlijk de jury wist te overtuigen.

Peter Gillis bij de rechtbank in Den Bosch (foto: ANP).

Mei: Opa Frans en een blauwe micromaan

In mei breekt een bijzondere periode aan voor Frans Bauer. Zijn zoon Jan en schoondochter Danique verwachten hun eerste kindje. „Ons hart barst bijna van trots en geluk”, lieten (aanstaande) opa Frans en oma Mariska eerder weten. Ook liefhebbers van een ander soort sterren komen aan hun trekken. Op 31 mei verschijnt een zeldzame blauwe micromaan aan de hemel: de tweede volle maan van het jaar die bovendien het verst van de aarde staat en daardoor kleiner en minder helder oogt.

Juni: WK-voetbal

In juni staat het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten op het programma. Voor Eindhovenaar Virgil van Dijk wordt het vermoedelijk zijn laatste wereldkampioenschap in Oranje. Voor oud-NAC-keeper Bart Verbruggen uit Breda is het juist zijn WK-debuut. De doelman staat momenteel onder contract bij Brighton.

Virgil van Dijk: blij met het record, de zege en de plaatsing voor het WK (foto: ANP).

Juli: Zomervakantie

Zonnebrand in de aanslag, slippers uit de kast: in juli begint de zomervakantie. De vakantieperiodes verschillen per regio. Het grootste deel van Brabant is vrij van 11 juli tot en met 23 augustus. Regio Midden, waaronder de gemeente Altena valt, start een week later. Daar loopt de vakantie van 18 juli tot en met 30 augustus.

Augustus: Zonsverduistering

Op 12 augustus kunnen sterrenkijkers genieten van een totale zonsverduistering. De beste plek om het fenomeen te zien ligt echter niet in Brabant, maar in het IJslandse Patreksfjörður. Het is de eerste totale zonsverduistering die sinds 1999 in West-Europa zichtbaar is.

September: Draaimolenfestival mag blijven

Na maanden van onzekerheid mag festival Draaimolen in september tóch doorgaan op de huidige locatie bij het MOB-complex in Tilburg. Nieuwe afspraken met de provincie maken dat mogelijk. Het festival mag de komende drie jaar blijven, onder strikte voorwaarden zoals maximaal twee festivaldagen per jaar en ecologische monitoring.

Foto: Facebook / Draaimolen.