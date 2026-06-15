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LIVE 112-nieuws | Man zwaargewond nadat hij van de weg raakt en met auto van dijk tolt | Vrouw opgelicht in Erp: politie zoekt daders
Gisteren om 22:55
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
22:55
Man zwaargewond nadat hij van de weg raakt en met auto van dijk tolt
Een man is maandagavond zwaargewond geraakt nadat hij met z'n auto van de weg raakte op het Kerkeind in Sleeuwijk. Hij reed met z'n auto van een hoge dijk en kwam onder aan de dijk tot stilstand. Zijn auto sloeg daarbij meerdere keren over de kop.
22:39
Vrouw opgelicht in Erp: politie zoekt daders
Een oudere vrouw uit Erp is opgelicht. Een nepbankmedewerker kwam bij haar langs om haar bankpas en telefoon mee te nemen. Dit om bankfraude te voorkomen. Maar ze werd juist bestolen. Beelden van de daders waren maandagavond te zien in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.
21:53
Gewonde bij mogelijke steekpartij, vrouw aangehouden
Een persoon is maandagavond gewond geraakt bij een mogelijke steekpartij in Bergen op Zoom. Een vrouw is aangehouden. Het conflict vond plaats aan de Spanjestraat en de kruising met het San Marinopad.
20:39
Gewonde bij brand in Bergen op Zoom, benedenverdieping compleet verwoest
Bij een brand in een huis aan de Ravelstraat in Bergen op Zoom is maandagavond de benedenverdieping volledig verwoest. Een persoon raakte gewond.
19:05
Man op scooter raakt gewond bij botsing met auto in Schijndel
Een scooterrijder is maandagmiddag rond kwart over vier gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Boxtelseweg in Schijndel bij restaurant De Nachtegaal.
17:26
Vrouw herkenbaar in beeld gebracht nadat ze geld pint met gestolen pas
Een vrouw is door de politie herkenbaar in beeld gebracht nadat ze in december 2025 geld pinde met een bankpas die niet van haar was. De pinpas had ze opgehaald nadat het slachtoffer was misleid door een zogenaamde bankhelpdeskmedewerker.
16:35
Onderzoek naar dode vrouw Sprang-Capelle nog niet klaar
Het onderzoek naar de dode vrouw in een huis aan de Kaardebol in Sprang-Capelle is voorlopig nog niet klaar. De politie laat weten dat het onderzoek maandag en dinsdagochtend nog doorgaat.
15:52
Gewonde bij brand op balkon van huis in Breda
Een persoon is maandagmiddag gewond geraakt bij een brand op het balkon van een huis aan de Katerdonk in Breda. Het vuur begon buiten bij het huis, het is onduidelijk hoe die brand is ontstaan.
15:27
Aangehouden tieners na mishandeling Helmond vrij, maar blijven verdachten
De jongeren die vorige week werden opgepakt na een mishandeling in Helmond, zijn weer vrij. Dat melden de politie en het Openbaar Ministerie (OM) maandag. Ze zijn wel nog verdachten in het onderzoek naar het geweld.
14:40
Bewoners schrikken wakker van enorme knal bij Bossche flat
Bewoners van een appartementencomplex aan de Maasboulevard in Den Bosch zijn in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door een harde explosie. De ontploffing was bij de toegangsdeur van het complex.
12:29
Overlast door jeugdgroep in Reusel: een aanhouding
Na meerdere meldingen over een jeugdgroep die al langere tijd overlast veroorzaakt bij de horeca in Reusel heeft de politie afgelopen weekend iemand uit Reusel aangehouden. Die werd op heterdaad betrapt toen hij iemand mishandelde.
12:01
Agenten met kogelwerende vesten naar ruzie op straat, drie mannen opgepakt
Agenten zijn zondagavond met kogelwerende vesten uitgerukt naar de Lodewijk Napoleonlaan in Oosterhout na een melding over een mogelijk vuurwapen. Een oplettende omstander belde rond kwart over acht 112, omdat hij een man zag met iets dat op een vuurwapen leek.
11:56
Gewonde bij ongeluk met gevaarlijke stof in Rijkevoort
Bij een bedrijf aan de Hoogeindsestraat in Rijkevoort is maandagochtend iemand gewond geraakt door een ongeval met een gevaarlijke stof. Het slachtoffer is bij kennis, maar heeft last van de luchtwegen.
11:45
Politieheli boven Eindhoven tijdens jacht op gestolen BMW
Een politiehelikopter cirkelde maandagochtend boven Eindhoven tijdens een jacht op een gestolen BMW. De auto werd uiteindelijk klemgereden op de Tongelresestraat. Twee mannen die in de auto zaten, zijn aangehouden.
11:22
Minderjarige aangehouden na vondst gestolen scooter in Tilburg
Een oplettende getuige heeft de politie geholpen bij het oplossen van een scooterdiefstal in Tilburg. De getuige zag maandag 9 februari dat een beschadigde scooter werd neergezet aan de Dominicusstraat. Omdat dat verdacht leek, werd de politie gebeld. Vier maanden later is een minderjarige jongen opgepakt.
11:06
A17 richting Roosendaal was dicht door ongeluk
De A17 richting Roosendaal was dicht door een ongeluk. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor elf maandagochtend bij Moerdijk. Er zijn een vrachtwagen en twee auto's bij betrokken. Er landde een traumahelikopter. De weg is sinds drie uur maandagmiddag weer open.
09:08
Lichaam gevonden in huis, politie in witte pakken doet onderzoek
In een huis aan de Kaardebol in Sprang-Capelle is maandagochtend een dode vrouw gevonden. Er is een groot politieonderzoek begonnen. Hulpdiensten rukten massaal uit. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Meerdere ambulances kwamen naar het huis en ook een traumahelikopter landde in de buurt.
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