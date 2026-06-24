LIVE hitte | Parasol voor de paardjes, markten eerder afgebroken door hitte
Het wordt een megawarme woensdag in Brabant met temperaturen die kunnen oplopen tot dik in de 30 graden. Door de extreme hitte geldt vanaf twaalf uur 's middags code oranje. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de hitte en alles wat daarbij komt kijken.
Liveblog
Zwembad eerder dicht voor veiligheid
Zwembad De Wedert in Valkenswaard krijgt aangepaste openingstijden en er wordt nadrukkelijk ingezet op toezicht, juist nu het door de hitte extreem druk is. Eerder op de dag gingen er jongeren met elkaar op de vuist. De Wedert gaat nu om 9 uur in de ochtend open en om 2 uur 's middags dicht. De gemeente heeft dat besloten om de veiligheid te garanderen.
Zo overleef jij de hete plaknachten
Een hittegolf betekent ook dat er plaknachten op de loer liggen. Zonder airco is slapen niet altijd een pretje. Heb je al eens gedacht aan een koude kruik naast je hoofdkussen? Zes tips om comfortabel te slapen.
Markten eerder afgebroken
Door de hitte de komende dagen zijn de markten van kortere duur. De kramen worden eerder weer afgebroken. Ook blijven de verkopers soms weg.
In Oisterwijk staan de marktkramen donderdag opgesteld aan de schaduwzijde van het centrale plein De Lind. "Veel marktlui hebben afgemeld, dus je wekelijkse rondje markt is ook de helft korter", aldus de gemeente woensdag. Op de markt in Moergestel staat vrijdag alleen een kaasboer, de andere verkopers blijven thuis.
In Den Bosch duren de wijkmarkten donderdag tot 12.00 uur en misschien zijn niet alle kramen aanwezig, meldt de gemeente. De markten op vrijdag gaan niet door. Rond 13.00 uur 's middags eindigt donderdag de markt in Zevenbergen (gemeente Moerdijk).
Avondplons nemen? Hier kun je veilig zwemmen
Zin om een avondplons te nemen? Spring niet zomaar overal in het water. Het kan bijvoorbeeld gevaarlijk zijn om in vaargeulen, rivieren en bij bruggen te zwemmen.
50 graden in wooncomplex zorgt voor hittestress
Bewoners van wooncomplex Eikenburg aan de Aalsterweg in Eindhoven hebben last van hittestress. De temperatuur loopt er vandaag op tot meer dan 50 graden. Onze verslaggever ging een kijkje nemen bij bewoner Maartje die het niet meer uithoudt in de hitte.
Marcel schildert gewoon door in de bloedhitte
Toetsen Stedelijk Gymnasium afgelast door hitte
Op het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch worden meerdere toetsen in leerjaar 1 tot en met 4 afgelast door de extreme hitte. In klas 5 gaan de toetsen wel door in ruimten met airco. De school laat in een brief aan scholieren en ouders weten dat de temperatuur in sommige lokalen 'verre van optimaal' is. De toetsen die afgelast worden, kunnen de scholieren volgende week inhalen als de temperaturen gunstiger lijken.
Met de voeten in het zwembad
Lizette is even aan het bijkomen van het spelen in het zwembad met haar zoontje.
Tinus en Tinkerbel inspecteren de parasols in Waalwijk
Wat moet je eten met deze hitte? Danny weet het!
Het is warm – heel erg warm. Je hebt misschien geen zin om uitgebreid te dineren en je moet er waarschijnlijk ook niet aan denken om uren in de keuken te staan. Dus wat doe je dan? Tv-kok Danny Jansen uit Raamsdonksveer heeft het ideale gerecht voor dit weer.
Ook de rijdende viswinkel blijft deze week gesloten
Ook de kar van Zeevis enzo. blijft de komende dagen gesloten om de kwaliteit van hun vis te kunnen blijven garanderen. De kar zal niet op hun vast standplaatsen in Valkenswaard, Waalre, Maarheeze en Dommelen staan.
"Volgende week staan we uiteraard weer met een glimlach en super verse vis voor jullie klaar."
Cafetaria gaat drie dagen dicht
"Vanwege de uitzonderlijke hitte en de hoge temperaturen die nog verwacht worden, zijn wij woensdag, donderdag en vrijdag gesloten", meldt de cafetaria uit Valkenswaard op Facebook.
Werken boven een hete frituurpan vraagt extra veel van het team, daarom hebben ze besloten om even rust te nemen.
Ook paarden hebben het warm
Ook de paarden in Sint-Oedenrode hebben het warm. "Wij zijn net een verzorgingshuis”, zegt Daniëlle Aarts van Paardenrusthuis Klavertje 4. “Onze paarden hebben net als oude mensen ook meer last van de hitte.”
Bij Klavertje 4 genieten zo’n 100 paarden van hun oude dag. “De oudsten zijn de dertig al gepasseerd. In mensenbegrippen lopen ze tegen de 100 jaar”, zegt Marcel Aarts.
De meeste paarden staan gewoon in de wei. Zij kunnen zelf kiezen of ze buiten blijven of de beschutting van een stal opzoeken. “Ze zijn wel allemaal wat chagrijniger door de hitte”, legt Marcel uit. “Nou, mijn lontje is ook een stuk korter met deze temperatuur, hoor”, lacht Daniëlle naar haar man.
De alleroudste paarden zijn vanochtend buiten geweest, maar om elf uur moesten ze naar binnen. In hun stal staat een enorme ventilator die een flinke bries door de stal blaast. De verkoeling is zeer aangenaam. “Ik denk dat ik vandaag maar wat langer in de stal blijf werken”, besluit Daniëlle.
35 graden bereikt
Jongeren springen in de Dommel voor verkoeling
Ook in Den Bosch is het heet. Jongeren zoeken verkoeling in de Dommel. Vanaf de brug springen ze zo het water in.
Dit is hoe boeren hun planten en dieren tegen de hitte beschermen
Niet alleen jij hebt het warm: ook veel planten en dieren vechten vandaag om het hoofd koel te houden. Dat vormt een flinke opgave voor boeren met vee of gewassen. Hoe gaan zij daarmee om, en waar moeten zij rekening mee houden? Erik Martens van de ZLTO legt het uit.
Afval wordt in Tilburg de hele week eerder op de dag opgehaald
De markt in Den Bosch gaat vrijdag niet door
Woensdag en donderdag kunnen mensen wel inkopen doen tot twaalf uur 's middags. Of de markt zaterdag doorgaat, wordt later deze week besloten.
Smog verwacht in Brabant
Woensdag en donderdag wordt de luchtkwaliteit in het zuiden van het land slecht door smog. Daarvoor waarschuwde het RIVM gisteren.
Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat, schrijft het RIVM. Het kan leiden tot meer luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie.
Meer weten over smog? Klik hier.
Stuur je foto's in!
Wij zijn heel benieuwd wat jullie aan het doen zijn op deze warme dag? Foto's kun je sturen naar [email protected]
Werkzaamheden op A2 gaan ook niet door
De werkzaamheden op de A2 tussen Vught en Best die komend weekend op de planning stonden, gaan niet door.
"Vanwege de verwachte hoge temperaturen worden de geplande werkzaamheden uitgesteld. Het is te warm voor medewerkers en we kunnen de kwaliteit van het asfalt niet garanderen. Bovendien is het met deze hitte niet mogelijk om aan een viaduct te werken, omdat deze dan uitzet", laat Rijkswaterstaat weten.
Het is niet bekend wanneer de werkzaamheden wel zullen plaatsvinden.
Ballonvaarten geannuleerd
Ad Ballon heeft tot en met zaterdagavond alle ballonvaarten geannuleerd. Dit laat bedrijf uit Galder op sociale media weten.
"Deze beslissing nemen wij niet zomaar. De veiligheid van onze passagiers, crewleden en piloten staat altijd op de eerste plaats, evenals het verantwoord omgaan met ons materiaal."
Hoogste hittekracht gemeten in Eindhoven: 'Dramatisch'
In Eindhoven is de hittekracht vanmiddag opgelopen tot 10. Dit is het hoogste niveau op de hittekracht-index en dat kwam daar nooit eerder voor.
Een woordvoerder van het KNMI zegt dat dit cijfer schommelt gedurende de dag. “Hittekracht bestaat uit meerdere elementen: temperatuur, luchtvochtigheid, wind en zonnestraling”, legt ze uit. “Aan het begin van de middag werd in Eindhoven hittekracht 10 bereikt, maar dat duurde maar tien minuten. Vervolgens was het weer hittekracht 9, maar misschien is het over een half uur weer 10.”
Ook hittekracht 9 is volgens de woordvoerder al uitzonderlijk warm. Op de meeste weerstations in Nederland, inclusief De Bilt, kwam dit eens per drie tot vier jaar voor. In het zuidoosten vaker, ruim eens per jaar. “Het is eigenlijk dramatisch. Het betekent dat het een hele benauwde dag is. Hittekracht 7 is al goed voelbaar en echt hoog.”
Hittekracht 10 werd op meerdere stations nog nooit gemeten, en op de meeste stations waar hittekracht 10 wel voorkwam, kwam dit slechts eens per vijf tot vijftien jaar voor.
Sinds begin juni kan iedereen via het KNMI de verwachte hittekracht zien. Aan de hand van die nieuwe graadmeter kunnen mensen inschatten hoe belastend de hitte voor hen is en of ze eventuele activiteiten moeten aanpassen.
Werkzaamheden op A50 en A67 gaan wel door
De werkzaamheden op de A50 tussen Wijchen en Oss die afgelopen maandag zijn begonnen, gaan de komende dagen gewoon door. Tot en met donderdag gaat een deel van de snelweg dicht.
Ook op de A67, tussen Panningen en de Duitse grens, wordt sinds maandag aan de weggewerkt. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat ook alles daar ook doorgaat zoals gepland.
Zwembadjes uitverkocht in Waalwijk
Het schap dat normaal gevuld is met zwembadjes bij de Action in Waalwijk is woensdag helemaal leeg. De mensen die op zoek zijn naar een opblaaszwembad zullen ergens anders heen moeten gaan.
Buitenzwembad in Valkenswaard gaat eerder dicht
Het buitenzwembad in bij Sportcomplex de Wedert in Valkenswaard gaat donderdag en vrijdag eerder dicht. Op de site van de gemeente staat dat 'voor een veilige openstelling van het buitenbad zijn voldoende toezichthouders noodzakelijk'.
"Bij extreme hitte, waarbij de gevoelstemperatuur kan oplopen tot boven de 40 graden, kunnen concentratie, alertheid en reactietijd van medewerkers afnemen. Dit vraagt om extra personeelsinzet en meer roulatie om de kwaliteit van het toezicht op peil te houden. Tegelijkertijd is juist op deze drukke, warme dagen extra toezicht nodig. Omdat we dit niet kunnen garanderen, hebben we het besluit moeten nemen om de openingstijden tijdelijk aan te passen", zegt de gemeente.
Ook wordt de komende dagen geen eten verkocht en kunnen bezoekers alleen een koud drankje bestellen.
Hier lees je alles over de maatregelen die het zwembad neemt.
Werkzaamheden aan A27 uitgesteld vanwege de hitte
De werkzaamheden op de A27 tussen knooppunt Sint-Annabosch en knooppunt Hooipolder van aankomend weekend gaan niet door, meldt Rijkswaterstaat. Dat betekent dat de snelweg gewoon open is dit weekend.
Volgens Rijkswaterstaat kan het asfalt deze dagen tot 60 graden warm worden. Dat maakt niet alleen het werken 'ongewenst', maar kan ook gevolgen hebben voor de kwaliteit van het nieuwe asfalt.
Eerder werd al bekend dat de wegwerkzaamheden aan de A12 ten oosten van Utrecht komend weekeinde niet doorgaan. Tussen knooppunt Lunetten en de afrit Veenendaal-West zou daar van vrijdag tot maandag aan de weg worden gewerkt.
De werkzaamheden op de wegen rond Amsterdam gaan wel door, laat een woordvoerder van het infrastructurele project Zuidasdok weten. Vanaf komende vrijdag 22.00 uur tot maandag 29 juni 05.00 uur zijn de A4 vanaf Schiphol en Amstelveen en de A10 Zuid tot afrit S108 afgesloten. Ook zijn overdag bij station Zuid twee rijstroken richting Utrecht dicht.
Het is onduidelijk of de werkzaamheden op de A50 en A67 wel doorgaan zoals gepland. Hier lees je alles over de werkzaamheden deze week.
Nog genoeg plek om een handdoekje neer te leggen bij Aquabest
Het is nog hartstikke rustig bij Strandpark Aquabest. Een paar mensen liggen lekker bij het water in het gras.
Werken in de hitte bij de milieustraat
Ook tijdens een hittegolf gaat het werk in de buitenlucht voor veel mensen gewoon door. Dat geldt ook voor de medewerkers van de milieustraat in Acht. Op het steeds heter wordende asfalt proberen zij het hoofd koel te houden. Daarom werkt Cure Afvalbeheer in Eindhoven sinds vorige week donderdag met een hitteprotocol.
Maandag namen we een kijkje bij de hardwerkende medewerkers. Benieuwd hoe het is om tijdens de hitte te werken bij de milieustraat? Hier lees je meer.
Hoe komt het dat we zo moe worden van de hitte?
Veel mensen worden loom van de hitte, maar hoe komt dat eigenlijk? En moet je de airco wel of niet op standje vrieskou zetten? Vorige zomer deelden we al tips. Hier lees je meer.
Zout strooien in Vught
De gemeente Vught gaat vanaf vandaag preventief zout strooien bij de rotonde op de Wolfskamerweg. "Dit doen we om de weg te koelen en zo de kans op schade te voorkomen. Asfalt wordt bij deze temperaturen zachter en gevoeliger voor vervorming", legt de gemeente uit.
Rijkswaterstaat gaat juist niet de weg op om te strooien bij extreem hoge temperaturen. Zij gaven dinsdag al aan dat ze dit nooit doen in de zomer. "Op onze snelwegen ligt grotendeels Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB). Dit asfalt is minder gevoelig voor hitte."
Andere wegbeheerders, zoals gemeenten en provincies hebben meer wegen voorzien van DAB (gewoon asfalt) hier is strooizout volgens de woordvoerder van Rijkswaterstaat wel effectief. "Zout onttrekt vocht en heeft daardoor een koelende werking."
Leraren tegen leerlingen: watergevecht!
Op de Angelaschool in Boxtel weten ze wel raad met de hoge temperatuur. Op het schoolplein wordt een waterpistoolgevecht gehouden tussen de leerlingen en de leraren. Wie denk jij dat nat is geworden?
De bloemen van Riet genieten van de zon
De Rudbeckia bloemen bij Riet in Loosbroek staan houden juist heel erg van de zon en dat kunnen we zien. Wat een plaatje!
Voor een oven van 180 graden op de markt
Christel van den Berg staat op 'het koelste plekje' van de markt op WoensXL. Voor een oven die op 180 graden staat bij Chrissie’s Grill. Of dat te warm is? “Nee, we hebben wel voor hetere vuren gestaan."
Hitteprotocol bij slachterij Vion
Bij slachterij Vion in Boxtel is het hitteprotocol in werking gesteld. Er wordt vandaag maar één shift gedraaid. Het bedrijf startte woensdag al om vier uur in de ochtend met de werkzaamheden. Om twee uur 's middags stoppen ze. “Dan hebben we zo’n 10.000 varkens geslacht”, zegt een medewerker aan de poort. “Ongeveer de helft van wat we normaal doen.”
Het hitteprotocol geldt bij het bedrijf als de temperatuur boven de 27 graden komt. “Wettelijk gezien mogen varkens niet meer vervoerd worden bij een temperatuur van 35 graden. We stoppen het transport al bij 33 graden”, legt een woordvoerder van Vion uit.
Vrachtwagens die varkens komen brengen mogen niet stilstaan in de straten rondom de slachterij maar moeten blijven rijden om oververhitting te voorkomen. In de overkapte aanvoerstraat zorgen grote vernevelinstallaties dat de wachtende vrachtwagens gekoeld worden. “De temperatuur is daardoor wel 15 graden koeler op die plek.”
Verkoeling in Beekse Bergen met sproeiers
Hoe gaan ze bij Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek om met de hitte? "We zorgen voor verkoeling met water (bijvoorbeeld door te sproeien) en speciale ijsjes voor de dieren", laat een woordvoerder weten. Ook hebben de dieren de mogelijkheid om zelf de schaduw op te zoeken op het terrein.
Voor bezoekers worden geen extra maatregelen genomen. "In de Beekse Bergen is gelukkig voldoende schaduw aanwezig."
Zelfgemaakte zonneschermen
Niet iedereen heeft thuis zonneschermen. Daar heeft Susan uit Kruisland een oplossing voor bedacht. Ze heeft lakens aan stokken vastgezet en deze voor de ramen gezet. "Het zorgt voor meer koelte in huis en het ziet er ook nog gezellig uit."
Efteling deelt ijsjes uit aan medewerkers
In de Efteling is het vandaag ook warm. Een woordvoerder van het attractiepark liet eerder deze week weten dat veel gasten met de hitte verkoeling opzoeken in de schaduwrijke delen van het park, zoals het Sprookjesbos. Ook attracties met water, zoals de Piraña, zijn populair. In veel van de overdekte attracties is het volgens de woordvoerder erg koel.
"Om het verblijf voor onze gasten zo comfortabel mogelijk te maken, nemen we verschillende extra maatregelen. Bij onze horecalocaties is voldoende drinkwater beschikbaar, op diverse plekken in het park zorgen we voor verneveling en waar nodig creëren we extra schaduw met parasols", legt Steven van Gils uit.
Ook aan de medewerkers is gedacht. "Zij krijgen meer korte drinkpauzes en er wordt extra gerouleerd, zodat iedereen verantwoord kan blijven werken. Daarnaast zorgen we voor voldoende drinken, zonnebrandcrème en de mogelijkheid om een pet te dragen ter bescherming tegen de zon."
Medewerkers mogen daarnaast kiezen of zij een gilet dragen of niet. "Op zeer warme dagen delen we soms ook ijsjes of bouillon uit om hen extra te ondersteunen."
Extra voorzieningen tijdens Bij Ons in Brabant
Komende vrijdag vult het Philips Stadion in Eindhoven zich met feestgangers voor Bij Ons in Brabant. Vanwege de aanhoudende hitte, komen extra voorzieningen in het stadion.
Bezoekers mogen een leeg zacht plastic flesje mee het stadion in nemen van maximaal 0,5 liter. Deze is gratis te vullen bij watertappunten bij de toiletten. Ook mogen de feestgangers zonnebrand mee naar binnen nemen.
30 graden aangetikt
De 30 graden is aangetikt om precies tien uur 's ochtends in Woensdrecht. Zo'n veertig minuten later werd ook de 30 graden bereikt in Eindhoven.
Stuur je foto's in!
Heb jij leuke foto's in de hitte? Stuur ze dan naar [email protected]
Schoolreisjes verplaatst na overleg met attractiepark
Attractiepark DippieDoe in Best heeft deze week voor dertien scholen een schoolreisje verplaatst vanwege de warmte. "We hebben alle scholen actief benaderd en hen gratis de optie gegeven dat hun schoolreisje uitgesteld kan worden", zegt een woordvoerder.
Het attractiepark met een binnen- en een buitengedeelte ligt aan recreatieplas Aquabest. "Iedereen die hier komt, mag ook naar het water, maar dit raden we af voor heel jonge kinderen of kinderen zonder zwemdiploma. We laten de scholen ook weten dat zij verantwoordelijk zijn als ze gaan zwemmen", vertelt de woordvoerder.
Lees hier meer over de maatregelen die het attractiepark heeft genomen.
Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers
Evenementen afgelast door hitte
Vanwege de hoge temperaturen zijn meerdere sportevenementen afgelast. Maandag maakte de organisatie van de Halve Marathon van Roosendaal al bekend dat het evenement komende zondag niet door gaat.
Ook de Wandel 4-Daagse Hilvarenbeek is deze week afgelast door de hittegolf en de SLOWTriatlon Brabant gaat dit weekend niet door.
Kibbeling bakken met warmte
Gienie van Bakel staat net als altijd lekkerbekjes en kibbeling te bakken op de markt. De temperatuur in de visbakkachel is 80 graden. Haar tip om het hoofd een beetje koel te houden? “Veel water drinken en verse haring eten.”
De vis vers houden bij deze temperaturen is een andere uitdaging. “We hebben tien kisten ijsblokjes bij ons. Veel meer dan normaal.”
Hoe snel stijgt de temperatuur in een auto?
Dit moet je doen als iemand bevangen raakt door warmte
Op een bloedhete dag als deze moet je uitkijken dat je niet 'bevangen raakt door de warmte'. Een vage term die volgens thermofysioloog Koen Levels onder te verdelen is in drie categorieën: vermoeidheid, hitte-uitputting en een hitteberoerte. Dat laatste kan zelfs levensbedreigend zijn.
Eerder legde we uit wat je moet doen als iemand bevangen raakt door de warmte. Hier lees je daar meer over.
Sokken worden niet gekocht, maar dekbedden wel
Frank staat met sokken en dekbedden op de markt. “Sokken verkoop ik nou niet, daar is het te warm voor, maar ik heb net nog een dekbed van bijna 200 euro verkocht.”
Hitte of niet, Frank staat gewoon op de markt. “Handel is handel hè?”
Toch druk op de markt in Woensel
Hitteprotocol van Rijkswaterstaat van kracht
Gestrande weggebruikers worden woensdag zo snel mogelijk naar een 'veilige locatie met voorzieningen' gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats.
Het hitteprotocol is bedoeld om automobilisten met pech op warme dagen niet langer dan nodig te laten wachten op het hete asfalt.
Hier lees je meer over het hitteprotocol.
IJsblokjes zijn uitverkocht in de supermarkt in Eindhoven
Code oranje geldt vanaf twaalf uur
In onze provincie geldt vanaf twaalf uur 's middags de waarschuwing code oranje. De waarschuwing van het KNMI is bedoeld voor het midden en zuiden van Nederland en geldt voorlopig voor meerdere dagen.
Het is de twaalfde keer dit jaar dat het KNMI de waarschuwing code oranje heeft afgegeven. Dat is een record. In 2010 werd elf keer code oranje afgegeven.
Het wordt bloedheet
De zonnebrand kan uit de kast en een plekje in de schaduw is vandaag geen overbodige luxe. Volgens weerman Floris Lafeber van Weerplaza wordt het woensdag tropisch heet, met temperaturen die in grote delen van de provincie oplopen tot zo'n 35 graden.