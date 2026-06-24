LIVE hitte | Toch druk op de markt in Woensel, hitteprotocol van kracht
Het wordt een megawarme woensdag in Brabant met temperaturen die kunnen oplopen tot dik in de 30 graden. Door de extreme hitte geldt vanaf twaalf uur 's middags code oranje. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de hitte en alles wat daarbij komt kijken.
Liveblog
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Schoolreisjes verplaatst na overleg met attractiepark
Attractiepark DippieDoe in Best heeft deze week voor dertien scholen een schoolreisje verplaatst vanwege de warmte. "We hebben alle scholen actief benaderd en hen gratis de optie gegeven dat hun schoolreisje uitgesteld kan worden", zegt een woordvoerder.
Het attractiepark met een binnen- en een buitengedeelte ligt aan recreatieplas Aquabest. "Iedereen die hier komt, mag ook naar het water, maar dit raden we af voor heel jonge kinderen of kinderen zonder zwemdiploma. We laten de scholen ook weten dat zij verantwoordelijk zijn als ze gaan zwemmen", vertelt de woordvoerder.
Lees hier meer over de maatregelen die het attractiepark heeft genomen.
Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers
Evenementen afgelast door hitte
Vanwege de hoge temperaturen zijn meerdere sportevenementen afgelast. Maandag maakte de organisatie van de Halve Marathon van Roosendaal al bekend dat het evenement komende zondag niet door gaat.
Ook de Wandel 4-Daagse Hilvarenbeek is deze week afgelast door de hittegolf en de SLOWTriatlon Brabant gaat dit weekend niet door.
Kibbeling bakken met warmte
Gienie van Bakel staat net als altijd lekkerbekjes en kibbeling te bakken op de markt. De temperatuur in de visbakkachel is 80 graden. Haar tip om het hoofd een beetje koel te houden? “Veel water drinken en verse haring eten.”
De vis vers houden bij deze temperaturen is een andere uitdaging. “We hebben tien kisten ijsblokjes bij ons. Veel meer dan normaal.”
Hoe snel stijgt de temperatuur in een auto?
Dit moet je doen als iemand bevangen raakt door warmte
Op een bloedhete dag als deze moet je uitkijken dat je niet 'bevangen raakt door de warmte'. Een vage term die volgens thermofysioloog Koen Levels onder te verdelen is in drie categorieën: vermoeidheid, hitte-uitputting en een hitteberoerte. Dat laatste kan zelfs levensbedreigend zijn.
Eerder legde we uit wat je moet doen als iemand bevangen raakt door de warmte. Hier lees je daar meer over.
Sokken worden niet gekocht, maar dekbedden wel
Frank staat met sokken en dekbedden op de markt. “Sokken verkoop ik nou niet, daar is het te warm voor, maar ik heb net nog een dekbed van bijna 200 euro verkocht.”
Hitte of niet, Frank staat gewoon op de markt. “Handel is handel hè?”
Toch druk op de markt in Woensel
Hitteprotocol van Rijkswaterstaat van kracht
Gestrande weggebruikers worden woensdag zo snel mogelijk naar een 'veilige locatie met voorzieningen' gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats.
Het hitteprotocol is bedoeld om automobilisten met pech op warme dagen niet langer dan nodig te laten wachten op het hete asfalt.
Hier lees je meer over het hitteprotocol.
IJsblokjes zijn uitverkocht in de supermarkt in Eindhoven
Code oranje geldt vanaf twaalf uur
In onze provincie geldt vanaf twaalf uur 's middags de waarschuwing code oranje. De waarschuwing van het KNMI is bedoeld voor het midden en zuiden van Nederland en geldt voorlopig voor meerdere dagen.
Het is de twaalfde keer dit jaar dat het KNMI de waarschuwing code oranje heeft afgegeven. Dat is een record. In 2010 werd elf keer code oranje afgegeven.
Het wordt bloedheet
De zonnebrand kan uit de kast en een plekje in de schaduw is vandaag geen overbodige luxe. Volgens weerman Floris Lafeber van Weerplaza wordt het woensdag tropisch heet, met temperaturen die in grote delen van de provincie oplopen tot zo'n 35 graden.