LIVE hitte | Toch druk op de markt in Woensel, hitteprotocol van kracht

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Attractiepark DippieDoe in Best heeft deze week voor dertien scholen een schoolreisje verplaatst vanwege de warmte. "We hebben alle scholen actief benaderd en hen gratis de optie gegeven dat hun schoolreisje uitgesteld kan worden", zegt een woordvoerder.

Het attractiepark met een binnen- en een buitengedeelte ligt aan recreatieplas Aquabest. "Iedereen die hier komt, mag ook naar het water, maar dit raden we af voor heel jonge kinderen of kinderen zonder zwemdiploma. We laten de scholen ook weten dat zij verantwoordelijk zijn als ze gaan zwemmen", vertelt de woordvoerder.

Lees hier meer over de maatregelen die het attractiepark heeft genomen.