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LIVE 112-nieuws | Drie auto's botsen op elkaar in tunnelbak Johan Willem Frisolaan in Breda | Weer brandende dixi in Breda, ook tuinset vat vlam
Vandaag om 08:48
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Liveblog
08:48
Drie auto's botsen op elkaar in tunnelbak Johan Willem Frisolaan in Breda
Drie auto's zijn donderdagmorgen op elkaar gebotst in de tunnelbak van de Johan Willem Frisolaan in Breda. Geen van de inzittenden hoefde naar het ziekenhuis. Door het ongeluk ontstond een file.
06:03
Weer brandende dixi in Breda, ook tuinset vat vlam
Een dixi aan de Vestkant en een tuinset aan de Rijnstraat hebben woensdagnacht kort na elkaar vlam gevat in Breda. De politie onderzoekt of het gaat om brandstichting.
05:50
Brand in meterkast van appartement in Den Bosch, buurt slaat alarm
In een appartement aan de Oostwal in Den Bosch is woensdagavond brand uitgebroken in de meterkast. De woning raakte flink beschadigd. Er is niemand gewond geraakt.
05:33
Droger vat vlam in Bossche flat, bewoners uit voorzorg naar buiten
In een flat aan de Helfheuvelpassage in Den Bosch is woensdagnacht brand geweest. Een droger vatte vlam. Een aantal bewoners moest uit voorzorg hun huis uit.
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