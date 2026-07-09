LIVE 112-nieuws | Drie auto's botsen op elkaar in tunnelbak Johan Willem Frisolaan in Breda | Weer brandende dixi in Breda, ook tuinset vat vlam

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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08:48 Drie auto's botsen op elkaar in tunnelbak Johan Willem Frisolaan in Breda Drie auto's zijn donderdagmorgen op elkaar gebotst in de tunnelbak van de Johan Willem Frisolaan in Breda. Geen van de inzittenden hoefde naar het ziekenhuis. Door het ongeluk ontstond een file. Lees verder

06:03 Weer brandende dixi in Breda, ook tuinset vat vlam Een dixi aan de Vestkant en een tuinset aan de Rijnstraat hebben woensdagnacht kort na elkaar vlam gevat in Breda. De politie onderzoekt of het gaat om brandstichting. Lees verder

05:50 Brand in meterkast van appartement in Den Bosch, buurt slaat alarm In een appartement aan de Oostwal in Den Bosch is woensdagavond brand uitgebroken in de meterkast. De woning raakte flink beschadigd. Er is niemand gewond geraakt. Lees verder