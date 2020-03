LIVEBLOG CORONAVIRUS: Horeca bedankt in advertentie gasten, ondernemers en politici voor steun

De coronacrisis heeft vooralsnog geen invloed op het Nederlandse consumentenvertrouwen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Koninklijke Horeca Nederland bedankt deze vrijdagochtend gasten, ondernemers en politici in een advertentie voor hun steun in deze lastige tijd. Ook drogisterijen hebben een advertentie geplaatst, maar dan met een oproep. In dit liveblog houden we je op de hoogte van al het nieuws rond de corona-uitbraak.

De belangrijkste feiten:

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is donderdag met 111 gestegen ten opzichte van een dag eerder. Dit blijkt uit cijfers van het RIVM. In totaal telt Brabant nu 870 patiënten.

Alle verpleeghuizen gaan dicht voor bezoekers.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid is vanaf nu verantwoordelijk voor de strijd tegen het coronavirus. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg is vanwege oververmoeidheid afgetreden.

Brabantse hogescholen en universiteiten roepen al hun studenten in het buitenland vanwege de wereldwijde corona-uitbraak op zo snel mogelijk terug te keren naar Nederland.

07:55

Onder andere hoofdcoach Jacco Verhaeren heeft een open brief ondertekend van de Australische zwembond die pleit voor 'fair play' op de Olympische Spelen.

"We begrijpen dat het extreem moeilijk is om beslissingen te nemen over de Olympische en Paralympische Spelen", schrijft de Australische zwembond. "Het zou voor alle betrokkenen vreselijk zijn als cancelen of uitstellen de uitkomst wordt. Maar de basis van de olympische en paralympische competitie is 'fair play', een waarde die we van groot belang vinden. Die mag niet worden aangetast."

07.05

De branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN), bedankt gasten, ondernemers en politici voor hun steun in de tijd waarin het coronavirus om zich heen grijpt. Dat doet de organisatie in een paginagrote advertentie die vrijdag in de krant staat. Ook mensen met een vitaal beroep, horecaleveranciers en premier Mark Rutte worden in het zonnetje gezet.

06.47

Het Nederlandse consumentenvertrouwen voor de maand maart vertoont een stabiel beeld, ondanks de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt de graadmeter uit op hetzelfde niveau als in februari.

04.51

Drogisterijen roepen mensen op niet grotere hoeveelheden te kopen dan normaal. In een paginagrote advertentie in de landelijke kranten schrijven Kruidvat, Etos, DA, DIO, Trekpleister en de zelfstandige drogisterijen dat ze op die manier iedereen kunnen blijven bedienen.