LIVEBLOG CORONAVIRUS: opnieuw dode in Amphia Ziekenhuis, zesde dode in Erp

Er is opnieuw een coronapatiënt overleden in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Verder spreekt de koning vrijdagavond om zeven uur het land toe. De toespraak is te volgen op alle kanalen van Omroep Brabant. Albert Heijn introduceert een uurtje iedere ochtend waarin alleen ouderen mogen winkelen. In dit liveblog houden we je op de hoogte van al het nieuws rond de corona-uitbraak.

De belangrijkste feiten:

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is donderdag met 111 gestegen ten opzichte van een dag eerder. Dit blijkt uit cijfers van het RIVM. In totaal telt Brabant nu 870 patiënten.

Alle verpleeghuizen gaan dicht voor bezoekers.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid is vanaf nu verantwoordelijk voor de strijd tegen het coronavirus. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg is vanwege oververmoeidheid afgetreden.

Brabantse hogescholen en universiteiten roepen al hun studenten in het buitenland vanwege de wereldwijde corona-uitbraak op zo snel mogelijk terug te keren naar Nederland.

10:50

Brabanders die nog even goedkoop willen tanken in België lopen vanaf nu het risico op een boete van 4000 euro. België heeft tijdens de coronacrisis strengere regels dan Nederland en daarom wordt er stevig gecontroleerd door een speciaal politieteam: "Mensen die niet willen luisteren gaan de bon op."

10:48

Voetballer Moreno Rutten zit al meer dan een week alleen binnen in zijn Italiaanse appartement. In het land waar de meeste coronagevallen zijn van Europa zijn de maatregelen zeer streng. Rutten mag niet naar zomaar buiten en komt de tijd maar moeizaam door. “Het is niet altijd even makkelijk om alleen thuis te zitten.”

10:35

In Erp is opnieuw iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om een oudere man. Hij is het zesde coronaslachtoffer in het dorp.

10:14



09:47

Op Instagram bedankt de politie de glaszetter Willy van Erp, die gisteren is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. "Willy stond 365 dagen per jaar en 24/7 klaar voor de inwoners van Oss en omgeving om (nood)glas te plaatsen. In de ruim 40 jaar dat Willy actief was hebben wij veel gebruik gemaakt van zijn diensten. Ook in de nachtelijke uren bij inbraken, snelkraken en andere diefstallen. Willy stond altijd klaar!"



Gisteren kregen wij het trieste nieuws dat, de inmiddels gepensioneerde, bekende Oss glaszetter Willy van Erp is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Willy stond 365 dagen per jaar en 24/7 klaar voor de inwoners van Oss en omgeving om (nood)glas te plaatsen. •

In de ruim 40 jaar dat Willy actief was hebben wij veel gebruik gemaakt van zijn diensten. Ook in de nachtelijke uren bij inbraken, snelkraken en andere diefstallen. Willy stond altijd klaar!

09:44

Supermarktketen Albert Heijn heeft vanaf maandag een speciaal uurtje voor ouderen. Mensen van boven de 70 kunnen dan op werkdagen tussen zeven en acht uur 's ochtends terecht voor hun boodschappen voordat de winkel voor iedereen opengaat.

09:33

De coronacrisis heeft grote impact op het bedrijfsleven. Gemeente Helmond heeft daarom een ondernemersloket geopend. Getroffen ondernemers kunnen hier terecht.

09:20

De toespraak van de koning vanavond om zeven uur is live te zien op alle kanalen van Omroep Brabant.

09:18

Plekken langs de weg zoals wegrestaurants en benzinepompen moeten hun sanitaire voorzieningen open houden voor vrachtwagenchauffeurs, die juist nu extra hard werken om winkels te bevoorraden. Die oproep doet minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

09:12

Koning Willem-Alexander zal het land vrijdagavond via de televisie toespreken over de coronacrisis. Dat heeft Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag laten weten. De toespraak wordt om zeven uur uitgezonden door de NOS, RTL, SBS en enkele regionale omroepen.

08:48

De show van A Day To Remember in 013 in Tilburg wordt verplaatst naar dinsdag 6 oktober.

08:46

Een mooi initiatief van de burgemeester van Mill, Antoine Walraven



08:37

De coronacrisis heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor de Nederlandse woningmarkt. Volgens economen van de Rabobank ligt het voor de hand dat de huizenprijzen hierdoor minder hard zullen stijgen.

"De maatregelen om de virusuitbraak in te dammen, waaronder gesloten scholen en de oproep tot social distancing, kunnen het lastiger maken om een huis te bezichtigen," zegt Rabo-econoom Carola de Groot. Volgens haar kan dit, samen met de terugval in werkgelegenheid en inkomsten, tijdelijk de vraag naar koopwoningen verminderen.

08:15

Er is donderdag opnieuw iemand overleden in het Amphia Ziekenhuis in Breda aan COVID-19, de ziekte die het nieuwe coronavirus overbrengt. Het is het negende sterfgeval in het ziekenhuis tot nu toe, meldt het ziekenhuis vrijdagochtend.

Gisteren verzorgde het Amphia in totaal 40 mensen met COVID-19. 13 van hen lagen op de intensive care. Er zijn gisteren twee patiënten ontslagen en vijf patiënten overgeplaatst naar andere ziekenhuizen.

07:55

Onder andere hoofdcoach Jacco Verhaeren heeft een open brief ondertekend van de Australische zwembond die pleit voor 'fair play' op de Olympische Spelen.

"We begrijpen dat het extreem moeilijk is om beslissingen te nemen over de Olympische en Paralympische Spelen", schrijft de Australische zwembond. "Het zou voor alle betrokkenen vreselijk zijn als cancelen of uitstellen de uitkomst wordt. Maar de basis van de olympische en paralympische competitie is 'fair play', een waarde die we van groot belang vinden. Die mag niet worden aangetast."

07.05

De branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN), bedankt gasten, ondernemers en politici voor hun steun in de tijd waarin het coronavirus om zich heen grijpt. Dat doet de organisatie in een paginagrote advertentie die vrijdag in de krant staat. Ook mensen met een vitaal beroep, horecaleveranciers en premier Mark Rutte worden in het zonnetje gezet.

06.47

Het Nederlandse consumentenvertrouwen voor de maand maart vertoont een stabiel beeld, ondanks de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt de graadmeter uit op hetzelfde niveau als in februari.

04.51

Drogisterijen roepen mensen op niet grotere hoeveelheden te kopen dan normaal. In een paginagrote advertentie in de landelijke kranten schrijven Kruidvat, Etos, DA, DIO, Trekpleister en de zelfstandige drogisterijen dat ze op die manier iedereen kunnen blijven bedienen.