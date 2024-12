Explosief misdaadjaar met zware celstraffen en heftige zedenzaken

Hoge celstraffen voor zware jongens, zelfs levenslang. Schokkende zedenzaken die aan het licht kwamen. En de enorme toename van woningaanslagen met Den Bosch als epicentrum. Dat zijn in grote lijnen de kenmerken van misdaadjaar 2024, dat je ook wel 'Het Jaar van de Cobra' kan noemen.

Hadden we er jaarlijks tussen de 30 en 40 aanslagen en beschietingen in Brabant. In 2024 is het aantal woning- en auto-aanslagen meer dan verdubbeld. De intimidatie-industrie draait op volle toeren. Een ontploffing sprong er uit. Die in Nieuwkuijk. Een vrouw raakte zo ernstig gewond dat ze een been moet missen en mogelijk ook haar andere. De politie heeft enkele verdachten opgepakt.

De schade aan de voorgevel van het huis in Nieuwkuijk (Foto: Bart Meesters/SQ Vision.)

Naar schatting een kwart van de explosies was in Den Bosch en omgeving. De concentratie is opvallend, maar ook het beroep van de slachtoffers: dakdekkers. Sommigen waren vaker doelwit. Dat soort series waren er op meer plekken zoals in Leende. Daar ontplofte drie keer in dezelfde straat iets. Maar een motief is nooit duidelijk. De politie ziet dat mensen simpele ruzies en relatiekwesties niet meer uitpraten, maar kracht bij zetten met explosieven. Slaapkamer

Hoe ‘gewoon’ cobra’s zijn geworden dat bleek wel in Hapert. Daar ontploften vier cobra’s in de slaapkamer van een 16-jarige jongen. Niemand raakte gewond. Cobra’s zijn ook volop beschikbaar. In Haaren ontdekte de politie een opslagplaats met 1500 cobra’s. 'Levensgevaarlijk' en 'een tikkende tijdbom', zo omschreven experts de vondst. Een bizar voorbeeld van wat mensen allemaal in huis halen zagen we in Eindhoven. Geen cobra’s maar een raketwerper. Die ontplofte met een ravage tot gevolg. Woonblok weggevaagd

De meest extreme explosie deed zich voor buiten Brabant maar had wel een Brabants tintje. Begin december ontplofte een bruidsmodezaak in de Tarwekamp in Den Haag. Zes bewoners van naburige appartementen overleden toen hun woonblok werd weggevaagd door de klap. Het spoor leidde naar vier mannen uit Roosendaal en Oosterhout. Een van de vier is ex van de winkelier. Het motief lijkt wraak.

Ravage na de aanslag in Tarwekamp Den Haag Foto: ANP

Het probleem groeit niet alleen in Brabant. Landelijk was er een recordaantal explosies: meer dan 1100. Een breed onderzoek moet aantonen wat het is en of er iets tegen te doen is. Naast die explosies waren er ook diverse beschietingen en brandstichtingen van woningen en auto’s. Processen

Het misdaadnieuws van 2024 stond verder in het teken van een reeks spraakmakende rechtszaken. Levenslang voor Johan S. die in 2004 Rob Sengers doodschoot in Esbeek. Levenslang wordt zelden opgelegd door Brabantse rechtbanken. Wel wordt het vaker geëist door het OM. In 2023 gebeurde het ook al, voor de gezinsmoord in Etten Leur. Daarvoor jarenlang niet.

Robert Sengers werd in 2004 doodgeschoten. (Foto: Opsporing Verzocht)

Jos Leijdekkers stond terecht in de extra beveiligde zittingzaal in Rotterdam. Maar het beklaagdenbankje bleef leeg, er was ook geen advocaat. De megazaak duurde kort. De voortvluchtige Bredanaar werd voor het eerst in Nederland veroordeeld voor drugssmokkel. 24 jaar kreeg de meest gezochte man van ons land. Ook in België kreeg ‘Bolle Jos’ celstraf: 10 jaar werd opgelegd voor drugshandel.

Een langlopende Eindhovense witwaszaak eindigde in een fikse rekening voor de veroordeelde. Die moet 37 miljoen euro aftikken aan de staat. 'Deals' en schikkingen

2024 was ook het jaar waarin vaker afspraken werden gemaakt tussen criminelen en het openbaar ministerie. Zo tekende een Tilburgse drugsbende zo’n deal. De mannen konden meteen de cel in. De strafzaak tegen de Tilburgse coffeeshopbroers Van Laarhoven werd ook beëindigd met afspraken. De verdachten betaalden miljoenen en voerden hun straffen uit. De strafzaak tegen Frits van Eerd begon juist. De oud-Jumbobaas uit Heeswijk-Dinther wordt verdacht van witwassen. Hij bleek zelf ook slachtoffer van afpersing. Zijn proces is halverwege 2025 inhoudelijk. Van een hele andere orde waren een paar grote zedenzaken die volop in het nieuws kwamen. Gianni de W. domineerde lang het nieuws. De online-misbruiker uit Etten-Leur kreeg 6,5 jaar celstraf en tbs voor het belagen en afpersen van tientallen tienermeisjes. Het aantal online slachtoffers is vele malen, hoger maar veel meisjes zijn nooit achterhaald. Er komt geen hoger beroep omdat de verdachte de straf accepteert.