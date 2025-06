112-nieuws: Caravan brandt uit vlakbij woonhuis • Fietser van de snelweg gehaald

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

07:31 Caravan brandt uit vlakbij woonhuis Een caravan is in de nacht van woensdag op donderdag uitgebrand in Gemert. De caravan stond geparkeerd bij een huis aan de Kapelaanstraat. Dat meldt de brandweer op Brabant Alert. Lees verder Archieffoto: Karin Kamp

07:14 Fietser van de snelweg gehaald Een fietser is in de nacht van woensdag op donderdag van de snelweg gehaald door de politie. De fietser reed op de A67 in de regio De Kempen, dat meldt de politie. Lees verder Fietser van snelweg gehaald (foto: Politie De Kempen).

06:16 Brand slaat over van overkapping naar woonhuis, meerdere huizen ontruimd Een huis aan de Vilderdijk in Oss heeft woensdagavond flinke schade opgelopen door brand bij de overkapping. De brand verspreidde zich al snel naar het woonhuis. Ook het huis van de buren raakte beschadigd. Lees verder Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

06:04 Bestuurder zonder rijbewijs crasht tegen boom Een automobilist is in de nacht van woensdag op donderdag op hoge snelheid tegen een boom gebotst op de Steenovensebaan in Dorst. Volgens de politie heeft de bestuurder geen rijbewijs en is daarom een proces-verbaal opgemaakt. Lees verder Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.